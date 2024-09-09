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في ختام مهرجان فينيسيا: مخرجة أميركية يهودية تهاجم الاحتلال (فيديو)

9/9/2024 3:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في بيان نادر من نوعه في مهرجان فينيسيا السينمائي، صعدت المخرجة الأميركية سارة فريدلاند، على المنصة في حفل ختام الدورة الـ 81 من مهرجان فينيسيا السينمائي لاستلام جائزة“لويجي دي لورينتيس” عن فيلمها“لمسة مألوفة” Familiar Touch كأفضل عمل أول في الدورة كما نال أيضا جائزة أفضل إخراج في قسم“آفاق”، وجائزة أفضل ممثلة في القسم نفسه (لبطلته كاثلين شالفانت).
وبعد أن وجهت فريدلاند الشكر من أعماق قلبها لجميع الذين شاركوا بشكل مباشر في فيلمها، واصلت حديثها قائلةً بجدية وبشكل لا لبس فيه، وفي استجابة داعمة حارة:

“باعتباري فنانة أميركية يهودية تعمل في مجال يعتمد على الزمن، يجب أن أشير إلى أنني أقبل هذه الجائزة في اليوم الـ 336 على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، والعام السادس والسبعين من الاحتلال. وأعتقد أنه من ضمن مسؤوليتنا كعاملين في مجال السينما، أن نستخدم منصات المؤسسات التي نعمل من خلالها، لمعالجة إفلات إسرائيل من العقاب على المسرح العالمي. وأنا أقف إلى جانب شعب فلسطين في نضاله من أجل التحرير”.

والملفت للنظر كثيرا استخدام المخرجة اليهودية الأميركية كلمة“احتلال”، وكلمة“تحرير”. وهي تقصد فلسطين وليس غزة فقط. فقد ذكرت بوضوح العام السادس والسبعين على الاحتلال. وكالات

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