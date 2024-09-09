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أعراض تشير لإصابتك باضطراب ثنائي القطب

9/9/2024 3:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اضطراب ثنائي القطب، والمعروف بـ "الاكتئاب الهوسي"، هو اضطراب نفسي يتميز بتقلبات حادة في المزاج، حيث ينتقل المريض بين فترات من الهوس أو النشاط المفرط وفترات من الاكتئاب الشديد، فهذه التغيرات المزاجية قد تكون غير متوقعة وتؤثر بشكل كبير على حياة الشخص اليومية، بما في ذلك علاقاته الشخصية وأدائه المهني.
في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" أعراض مرض اضطراب ثنائي القطب، وأسبابه، وطرق علاجه، وفقًا لموقع "Medical News Today".

أعراض اضطراب ثنائي القطب
اضطراب ثنائي القطب يظهر في شكلين رئيسيين من الأعراض: الهوس (أو الهوس الخفيف) والاكتئاب.

أعراض الهوس
 1- نشاط زائد وطاقة مفرطة، حيث يشعر المريض بطاقة غير طبيعية وقدرة على القيام بمهام عديدة في نفس الوقت.

2- التفكير السريع والحديث المتواصل، حيث يكون التفكير سريعًا ويصاحب ذلك تدفق سريع للأفكار، ما قد يجعل الحديث سريعًا ومفككًا.

3- شعور بالثقة الزائدة بالنفس، فقد يشعر المريض بأنه يستطيع القيام بأشياء مستحيلة أو يعتقد بأنه يتمتع بقدرات خارقة.

4- قلة الحاجة إلى النوم، فبالرغم من النشاط الزائد، قد يشعر المريض بأنه يحتاج إلى ساعات نوم قليلة.

5- السلوك المتهور، فقد يقوم المريض باتخاذ قرارات غير مدروسة، مثل الإنفاق المفرط، أو الدخول في علاقات غير مستقرة، أو الانخراط في سلوكيات خطرة.

أعراض الاكتئاب
 1- شعور مستمر بالحزن أو الفراغ، حيث يشعر المريض بالاكتئاب العميق وفقدان الاهتمام بالأشياء التي كانت تثير اهتمامه.

2- تغيرات في الشهية والوزن، فقد يشعر المريض بفقدان الشهية أو زيادتها، مما يؤدي إلى تغيرات في الوزن.

3- اضطرابات النوم، فقد يعاني المريض من الأرق أو النوم المفرط.

4- الإحساس باليأس أو الذنب، فينتاب المريض شعور بأنه عديم الفائدة أو أنه مذنب بشكل غير منطقي.

5- صعوبة في التركيز واتخاذ القرارات، فيكون من الصعب على المريض التفكير بوضوح أو اتخاذ قرارات بسيطة.

6- أفكار متكررة عن الموت أو الانتحار، فقد يصل المريض إلى نقطة يشعر فيها بأن الحياة لا تستحق العيش.

أسباب اضطراب ثنائي القطب
 اضطراب ثنائي القطب ناتج عن مجموعة معقدة من العوامل البيولوجية والوراثية والبيئية:

1- العوامل الوراثية
يعتبر التاريخ العائلي من أقوى العوامل المؤثرة في الإصابة بهذا الاضطراب، حيث أن الأشخاص الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى يعانون من هذا الاضطراب يكونون أكثر عرضة للإصابة به.

2- الاختلالات الكيميائية في الدماغ
يلعب عدم التوازن في النواقل العصبية، مثل السيروتونين والدوبامين، دورًا رئيسيًا في تطور اضطراب ثنائي القطب.

3- العوامل البيئية والنفسية
الأحداث الحياتية الكبيرة، مثل فقدان شخص عزيز، أو الصدمات النفسية، أو الضغط النفسي المستمر، يمكن أن تساهم في ظهور الاضطراب.

طرق علاج اضطراب ثنائي القطب
 اضطراب ثنائي القطب يتطلب علاجًا مستمرًا وغالبًا ما يكون مزيجًا من الأدوية والعلاج النفسي:

1- الأدوية: مثل مثبتات المزاج كـ"الليثيوم"، وهي الأدوية الرئيسية المستخدمة للتحكم في التقلبات المزاجية.

2- مضادات الاكتئاب: تستخدم بحذر لعلاج نوبات الاكتئاب، ولكنها غالبًا ما تُعطى مع مثبتات المزاج لتجنب التحول إلى نوبة هوس.

3- مضادات الذهان: تُستخدم لعلاج نوبات الهوس الحادة أو الأعراض المختلطة.

4- العلاج السلوكي المعرفي (CBT): يساعد المرضى في التعرف على الأفكار السلبية وتغييرها، وكذلك تطوير استراتيجيات للتعامل مع التغيرات المزاجية.

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