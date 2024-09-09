Tuesday, 10 September 2024 12:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بينهن وزيرة.. إقالة وزير لحقوق الإنسان بعد اتهامات بالتحرش الجنسي

9/9/2024 3:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، وزير حقوق الإنسان في حكومته سيلفيو ألميدا بعد اتّهمات بالتحرش الجنسي وُجّهت إليه من جانب عدد من النساء، معتبراً أنّ بقاءه في الحكومة "غير مقبول".
وقالت الرئاسة، في بيان، إنّ لولا قرَّر إقالة وزير حقوق الإنسان بعد "استدعائه إلى اجتماع في قصر بلانالتو" على خلفية "مزاعم خطرة" موجهة إليه.

وأضاف البيان: "الرئيس يعتبر أن بقاء الوزير في منصبه غير مقبول، نظراً إلى طبيعة الاتهامات بالتحرش الجنسي".

بدأت الفضيحة، مساء الخميس، عندما كشف موقع "متروبوليس" الإلكتروني أنّ حركة "أنا أيضاً برازيل" Me Too Brasil تلقّت شكاوى من عدد من النساء، بينهنَّ وزيرة المساواة العرقية في الحكومة البرازيلية آنييل فرنكو.

وقالت الرئاسة إنّ الشرطة الفدرالية فتحت تحقيقاً أوليّاً، بالإضافة إلى إجراء آخَر بدأ داخل لجنة الأخلاقيات العامة التابعة للحكومة.

ونفى ألميدا (48 عاماً) بشدة هذه الاتهامات في شريط فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي، واصفاً إيّاها بـ"الأكاذيب" ومتحدّثاً عن حملة للتأثير على صورته بصفته رجلاً أسودَ يشغل منصباً بارزاً".

ولم تتحدّث الوزيرة فرنكو (40 عاما)، وهي مناضلة من أجل قضية السود، علناً عن هذا الموضوع حتى الآن.

وهذه أول فضيحة أخلاقية تُثار منذ عودة لولا إلى السلطة في كانون الثاني 2023، بعد ولايتَين له في المنصب من 2003 إلى 2010.

MENAFN09092024000072011014ID1108653929

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث