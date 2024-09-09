بعد 9 سنوات من النجاح.. سامر البرقاوي يقرر إنهاء شراكته مع تيم حسن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن المخرج السوري سامر البرقاوي أن مسلسل "تحت سابع أرض"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2025، سيكون نهاية شراكته المهنية مع الممثل السوري تيم حسن، التي استمرت تسع سنوات وأثمرت عن العديد من الأعمال الدرامية.
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وأوضح البرقاوي في تصريح لموقع "ET بالعربي" المختص بأخبار الفن، أن قرار إنهاء الشراكة جاء بناءً على رغبة متبادلة منه ومن تيم حسن للعمل بشكل منفصل مع شركة "الصباح" للإنتاج الفني، مؤكداً أنه لا توجد أي خلافات بينهما، وأن القرار جاء لتحقيق استقلالية مهنية لكل منهما بعد الأعمال المشتركة التي قدماها معاً.
وأضاف: "هذا القرار لم يكن بسبب خلافات بيننا، إنما لأن كل من تيم وسامر اختار أن يكمل مشواره بشكل منفصل ضمن شركة الصباح للإنتاج الفني".
شراكة سامر البرقاوي وتيم حسن
بدأت شراكة البرقاوي وحسن في عام 2015 مع مسلسل "تشيللو" وشخصية "تيمور تاج الدين"، واستمرت بعد ذلك مع عدة مشاريع أبرزها سلسلة "الهيبة" التي بدأت عام 2017، حيث قدّم تيم حسن شخصية "جبل شيخ الجبل"، واستمرت السلسلة لأربعة أجزاء وفيلم ختامي بعنوان "الهيبة جبل" في عام 2022.
وتعاون حسن والبرقاوي في مسلسل "أنا" عام 2021، ومسلسل "الزند" عام 2023، الذي أثار جدلاً واسعاً عند عرضه.
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