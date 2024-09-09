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بعد 9 سنوات من النجاح.. سامر البرقاوي يقرر إنهاء شراكته مع تيم حسن

9/9/2024 3:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المخرج السوري سامر البرقاوي أن مسلسل "تحت سابع أرض"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2025، سيكون نهاية شراكته المهنية مع الممثل السوري تيم حسن، التي استمرت تسع سنوات وأثمرت عن العديد من الأعمال الدرامية.

صراع بين الوطنية والخيانة خلال أربعينيات القرن الماضي في مسلسل "تاج"

وأوضح البرقاوي في تصريح لموقع "ET بالعربي" المختص بأخبار الفن، أن قرار إنهاء الشراكة جاء بناءً على رغبة متبادلة منه ومن تيم حسن للعمل بشكل منفصل مع شركة "الصباح" للإنتاج الفني، مؤكداً أنه لا توجد أي خلافات بينهما، وأن القرار جاء لتحقيق استقلالية مهنية لكل منهما بعد الأعمال المشتركة التي قدماها معاً.

وأضاف: "هذا القرار لم يكن بسبب خلافات بيننا، إنما لأن كل من تيم وسامر اختار أن يكمل مشواره بشكل منفصل ضمن شركة الصباح للإنتاج الفني".

شراكة سامر البرقاوي وتيم حسن
بدأت شراكة البرقاوي وحسن في عام 2015 مع مسلسل "تشيللو" وشخصية "تيمور تاج الدين"، واستمرت بعد ذلك مع عدة مشاريع أبرزها سلسلة "الهيبة" التي بدأت عام 2017، حيث قدّم تيم حسن شخصية "جبل شيخ الجبل"، واستمرت السلسلة لأربعة أجزاء وفيلم ختامي بعنوان "الهيبة جبل" في عام 2022.


وتعاون حسن والبرقاوي في مسلسل "أنا" عام 2021، ومسلسل "الزند" عام 2023، الذي أثار جدلاً واسعاً عند عرضه.

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