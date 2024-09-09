كوبا.. التقديم على التأشيرة أصبح إلكترونياً

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كان الحصول على تأشيرة لكوبا مصدراً للإزعاج لفترة طويلة للغاية، غير أن التأشيرة الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها السلطات في أغسطس (آب) سوف تجعل من الأسهل الترتيب لقضاء عطلة في كوبا.
ويحل النظام الإلكتروني الجديد محل "بطاقة السائح" الأكثر تعقيداً التي كانت تلزم المسافرين في السابق شراء وثيقة خاصة من السفارة الكوبية أو من شركات طيران
معينة في المطار أو من موقع إلكتروني.
كما كانت بعض شركات السفر تعرض بيع بطاقة السفر لمدة 90 يوماً، بالإضافة لبعض خدمات السياح الأخرى.
وبنظام التأشيرة الإلكترونية الجديد يمكن أن يتقدم السياح الآن بطلب الحصول على التأشيرة عبر الإنترنت، وجرى تغيير الموقع بالفعل إلى evisacuba/en/inicio.
ويمكن التقديم على تأشيرة بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ويجب تقديم جواز سفر سارٍ وعنوان بريد إلكتروني، كي يتم إرسال كود عليه، وتبلغ تكلفة التأشيرة لسياح الاتحاد الأوروبي 22 يورو.
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