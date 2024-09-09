كوبا.. التقديم على التأشيرة أصبح إلكترونياً

MENAFN - Alghad Newspaper)ويحل النظام الإلكتروني الجديد محل "بطاقة السائح" الأكثر تعقيداً التي كانت تلزم المسافرين في السابق شراء وثيقة خاصة من السفارة الكوبية أو من شركات معينة في المطار أو من موقع إلكتروني.



كما كانت بعض شركات السفر تعرض بيع بطاقة السفر لمدة 90 يوماً، بالإضافة لبعض خدمات السياح الأخرى.



وبنظام التأشيرة الإلكترونية الجديد يمكن أن يتقدم السياح الآن بطلب الحصول على التأشيرة عبر الإنترنت، وجرى تغيير الموقع بالفعل إلى evisacuba/en/inicio.



ويمكن التقديم على تأشيرة بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ويجب تقديم جواز سفر سارٍ وعنوان بريد إلكتروني، كي يتم إرسال كود عليه، وتبلغ تكلفة التأشيرة لسياح الاتحاد الأوروبي 22 يورو.

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