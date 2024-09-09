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أيمن زيدان: نشيخ فقط حين تنطفئ أحلامنا

9/9/2024 3:29:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحدث الفنان السوري أيمن زيدان (68 عامًا)، عن معنى الشيخوخة من تجربته، بمناسبة تكريمه في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، بدورته الخامسة، وأهدى التكريم لكل من لديه "حلم بصناعة غدٍ، وحياة أفضل".

وقال النجم السوري في كلمته المؤثرة التي شارك مقطعاً مصورًا منها، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "حينما يكرم أحدهم، ويعرضون له شريط التكريم، يشعر بأن زمنًا طويلاً مر من عمره، ويظن للحظة أنه أصيب بالشيخوخة".

وأضاف: "من تجربتي أحب أن أقول إن الشيخوخة ليست سنين تمشي، بل عندما يشيخ الحلم، لذلك نحاول أن نبقي أحلامنا فتية لا تشيخ، لذلك أهدي هذا التكريم لكل من لديه حلم بصناعة غد أفضل، وحياة أفضل".

وتوجه بالشكر لكل "الحالمين الذين مازالت لديهم القدرة على الدفاع عن أحلامهم".


واحتفل أيمن زيدان بعيد ميلاده الـ 68 أواخر آب/ أغسطس الماضي، وكتب بهذه المناسبة في تدوينةٍ نشرها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "اليوم وعلى صهوة الزمن الجامح توارت السنة الثمانية والستون من عمري، كانت سنوات حافلة بالشغف والاحلام، وقاسية بالخيبات والفقدان.. والآن ما عاد يعنيني سوى أن يظل أحبتي بخير، وأن أتقن ترميم ندوب الروح الغائرة، وأن أهزم خيانات الجسد، وألا تشيخ احلامي". وكالات

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