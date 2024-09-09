أيمن زيدان: نشيخ فقط حين تنطفئ أحلامنا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تحدث الفنان السوري أيمن زيدان (68 عامًا)، عن معنى الشيخوخة من تجربته، بمناسبة تكريمه في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، بدورته الخامسة، وأهدى التكريم لكل من لديه "حلم بصناعة غدٍ، وحياة أفضل".
وقال النجم السوري في كلمته المؤثرة التي شارك مقطعاً مصورًا منها، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "حينما يكرم أحدهم، ويعرضون له شريط التكريم، يشعر بأن زمنًا طويلاً مر من عمره، ويظن للحظة أنه أصيب بالشيخوخة".
وأضاف: "من تجربتي أحب أن أقول إن الشيخوخة ليست سنين تمشي، بل عندما يشيخ الحلم، لذلك نحاول أن نبقي أحلامنا فتية لا تشيخ، لذلك أهدي هذا التكريم لكل من لديه حلم بصناعة غد أفضل، وحياة أفضل".
وتوجه بالشكر لكل "الحالمين الذين مازالت لديهم القدرة على الدفاع عن أحلامهم".
واحتفل أيمن زيدان بعيد ميلاده الـ 68 أواخر آب/ أغسطس الماضي، وكتب بهذه المناسبة في تدوينةٍ نشرها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "اليوم وعلى صهوة الزمن الجامح توارت السنة الثمانية والستون من عمري، كانت سنوات حافلة بالشغف والاحلام، وقاسية بالخيبات والفقدان.. والآن ما عاد يعنيني سوى أن يظل أحبتي بخير، وأن أتقن ترميم ندوب الروح الغائرة، وأن أهزم خيانات الجسد، وألا تشيخ احلامي". وكالات
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