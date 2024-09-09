Tuesday, 10 September 2024 12:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قائمة أطعمة احذر تناولها مع الشاي.. تعرفوا عليها

9/9/2024 3:29:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحظى الشاي، وهو مشروب محبوب في جميع أنحاء العالم، بتفضيل الكثيرين لنكهاته المتنوعة، لكن هل تعرف أنه لا يجب تناوله مع بعض الأطعمة؟.


ومع ذلك، ليست كل الأطعمة مكملة للشاي، وقد يكون تناولها مع هذا المشروب مضرا بالنكهة أو الفوائد الغذائية للشاي.
إليكم الأطعمة التي يجب تجنبها تماما عند شرب الشاي.
منتجات الألبان
 في حين أن إضافة الحليب إلى الشاي الأسود أمر شائع في العديد من الدول، تشير الأبحاث إلى أن البروتينات الموجودة في الحليب يمكن أن ترتبط بمضادات الأكسدة الموجودة في الشاي، ما يقلل من فوائده الصحية.

على سبيل المثال، قد تصبح الكاتيكين، وهي مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الشاي، أقل فعالية عند إضافة الحليب.
علاوة على ذلك، فإن الطبيعة الدهنية الغنية لمنتجات الألبان يمكن أن تطغى على النكهات الرقيقة للشاي الأخضر أو الأبيض، ما يؤدي إلى تجربة طعم غير سارة، بحسب timesofindia.
الأطعمة الحارة

يعتبر الجمع بين الشاي والأطعمة الحارة مزيجًا آخر يجب تجنبه.
الأطباق الحارة، مثل تلك التي تحتوي على الفلفل الحار أو التوابل الشديدة، يمكن أن تتعارض مع النكهات الخفيفة للشاي.
يمكن للكابسيسين الموجود في الأطعمة الغنية بالتوابل أن يحفز الفم بشكل مبالغ فيه، ما يجعل من الصعب تقدير المذاق الدقيق للشاي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب الأطعمة الحارة مشكلات في الجهاز الهضمي عند دمجها مع مادة العفص الموجودة في الشاي، ما قد يؤدي إلى عدم الراحة في المعدة.
الفواكه الحمضية
 في حين أن شريحة من الليمون غالبا ما تضاف إلى بعض أنواع الشاي، فإن تناوله مع الفواكه الحمضية الأخرى مثل البرتقال أو الجريب فروت أو الليمون الحامض يمكن أن يكون مشكلة.
يمكن أن تتداخل الحموضة العالية لهذه الفاكهة مع مادة العفص الموجودة في الشاي، ما يؤدي إلى طعم مرير.

علاوة على ذلك، يمكن للحمضيات أن تغير توازن درجة الحموضة في المعدة، ما قد يسبب عدم الراحة أو يؤدي إلى تفاقم ارتجاع الحمض عند دمجها مع الشاي.-(وكالات)

MENAFN09092024000072011014ID1108653924

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث