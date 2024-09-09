قائمة أطعمة احذر تناولها مع الشاي.. تعرفوا عليها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحظى الشاي، وهو مشروب محبوب في جميع أنحاء العالم، بتفضيل الكثيرين لنكهاته المتنوعة، لكن هل تعرف أنه لا يجب تناوله مع بعض الأطعمة؟.
ومع ذلك، ليست كل الأطعمة مكملة للشاي، وقد يكون تناولها مع هذا المشروب مضرا بالنكهة أو الفوائد الغذائية للشاي.
إليكم الأطعمة التي يجب تجنبها تماما عند شرب الشاي.
منتجات الألبان
في حين أن إضافة الحليب إلى الشاي الأسود أمر شائع في العديد من الدول، تشير الأبحاث إلى أن البروتينات الموجودة في الحليب يمكن أن ترتبط بمضادات الأكسدة الموجودة في الشاي، ما يقلل من فوائده الصحية.
على سبيل المثال، قد تصبح الكاتيكين، وهي مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الشاي، أقل فعالية عند إضافة الحليب.
علاوة على ذلك، فإن الطبيعة الدهنية الغنية لمنتجات الألبان يمكن أن تطغى على النكهات الرقيقة للشاي الأخضر أو الأبيض، ما يؤدي إلى تجربة طعم غير سارة، بحسب timesofindia.
الأطعمة الحارة
يعتبر الجمع بين الشاي والأطعمة الحارة مزيجًا آخر يجب تجنبه.
الأطباق الحارة، مثل تلك التي تحتوي على الفلفل الحار أو التوابل الشديدة، يمكن أن تتعارض مع النكهات الخفيفة للشاي.
يمكن للكابسيسين الموجود في الأطعمة الغنية بالتوابل أن يحفز الفم بشكل مبالغ فيه، ما يجعل من الصعب تقدير المذاق الدقيق للشاي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب الأطعمة الحارة مشكلات في الجهاز الهضمي عند دمجها مع مادة العفص الموجودة في الشاي، ما قد يؤدي إلى عدم الراحة في المعدة.
الفواكه الحمضية
في حين أن شريحة من الليمون غالبا ما تضاف إلى بعض أنواع الشاي، فإن تناوله مع الفواكه الحمضية الأخرى مثل البرتقال أو الجريب فروت أو الليمون الحامض يمكن أن يكون مشكلة.
يمكن أن تتداخل الحموضة العالية لهذه الفاكهة مع مادة العفص الموجودة في الشاي، ما يؤدي إلى طعم مرير.
علاوة على ذلك، يمكن للحمضيات أن تغير توازن درجة الحموضة في المعدة، ما قد يسبب عدم الراحة أو يؤدي إلى تفاقم ارتجاع الحمض عند دمجها مع الشاي.-(وكالات)
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