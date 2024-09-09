قائمة أطعمة احذر تناولها مع الشاي.. تعرفوا عليها



ومع ذلك، ليست كل الأطعمة مكملة للشاي، وقد يكون تناولها مع هذا المشروب مضرا بالنكهة أو الفوائد الغذائية للشاي.

إليكم الأطعمة التي يجب تجنبها تماما عند شرب الشاي.

منتجات الألبان

في حين أن إضافة الحليب إلى الشاي الأسود أمر شائع في العديد من الدول، تشير الأبحاث إلى أن البروتينات الموجودة في الحليب يمكن أن ترتبط بمضادات الأكسدة الموجودة في الشاي، ما يقلل من فوائده الصحية.

على سبيل المثال، قد تصبح الكاتيكين، وهي مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الشاي، أقل فعالية عند إضافة الحليب.

علاوة على ذلك، فإن الطبيعة الدهنية الغنية لمنتجات الألبان يمكن أن تطغى على النكهات الرقيقة للشاي الأخضر أو الأبيض، ما يؤدي إلى تجربة طعم غير سارة، بحسب timesofindia.

الأطعمة الحارة

يعتبر الجمع بين الشاي والأطعمة الحارة مزيجًا آخر يجب تجنبه.

الأطباق الحارة، مثل تلك التي تحتوي على الفلفل الحار أو التوابل الشديدة، يمكن أن تتعارض مع النكهات الخفيفة للشاي.

يمكن للكابسيسين الموجود في الأطعمة الغنية بالتوابل أن يحفز الفم بشكل مبالغ فيه، ما يجعل من الصعب تقدير المذاق الدقيق للشاي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب الأطعمة الحارة مشكلات في الجهاز الهضمي عند دمجها مع مادة العفص الموجودة في الشاي، ما قد يؤدي إلى عدم الراحة في المعدة.

الفواكه الحمضية

في حين أن شريحة من الليمون غالبا ما تضاف إلى بعض أنواع الشاي، فإن تناوله مع الفواكه الحمضية الأخرى مثل البرتقال أو الجريب فروت أو الليمون الحامض يمكن أن يكون مشكلة.

يمكن أن تتداخل الحموضة العالية لهذه الفاكهة مع مادة العفص الموجودة في الشاي، ما يؤدي إلى طعم مرير.

علاوة على ذلك، يمكن للحمضيات أن تغير توازن درجة الحموضة في المعدة، ما قد يسبب عدم الراحة أو يؤدي إلى تفاقم ارتجاع الحمض عند دمجها مع الشاي.-(وكالات)