افتتاح معرض ذاكرة عمان لمقتنيات ممدوح بشارات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - بحضور الأمير رعد بن زيد، والأميرة ماجدة رعد، أقامت مبادرة حكمت الثقافة بالتعاون مع دارة التصوير مساء أول من أمس، معرض
"ذاكرة عمان" الذي يضم المجموعة الخاصة للدوق ممدوح بشارات، في جاليري مهنا الدرة في مسرح أسامة المشيني/ اللويبدة.
وكرمت وزيرة
الثقافة هيفاء النجار، بشارات، نظير حضوره البارز في الساحة الثقافية الأردنية، وسعيه للحفاظ على إرث وذاكرة مدينة عمان، نظراً لأهمية الذاكرة المكانية التي تربط الإنسان بمحيطه، فضلاً عن تقديمه يد العون والدعم لمختلف المواهب والمبدعين الأردنيين، في مجالات توثيق ذاكرة عمان بمختلف تحولاتها.
ويتضمن معرض "ذاكرة عمان" الذي يستمر حتى الثامن من شهر تشرين الأول المقبل، مجموعة من مقتنيات الدوق ممدوح بشارات الخاصة، من أعمال ولوحات فنية، وصور فوتوغرافية أرشيفية وحديثة، وكتب وصحف ووثائق مميزة، ومجموعات نادرة لمستشرقين، كما يتضمن أيضاً قطعا أثرية وتراثية حافظ عليها الدوق، تسرد تاريخ مدينة عمان الحديث وذاكرة المدينة من منظوره الخاص.
وسبق افتتاح المعرض، عرض فيلم وثائقي عن ذكريات بشارات مع أصدقائه وتلامذته، تحدثوا فيه عن علاقتهم به والأشياء التي قاموا بفعلها، ضمن مشروع الحفاظ على ذاكرة مدينة عمان. -(بترا)
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