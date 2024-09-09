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افتتاح معرض ذاكرة عمان لمقتنيات ممدوح بشارات

9/9/2024 3:29:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - بحضور الأمير رعد بن زيد، والأميرة ماجدة رعد، أقامت مبادرة حكمت الثقافة بالتعاون مع دارة التصوير مساء أول من أمس، معرض "ذاكرة عمان" الذي يضم المجموعة الخاصة للدوق ممدوح بشارات، في جاليري مهنا الدرة في مسرح أسامة المشيني/ اللويبدة.
وكرمت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، بشارات، نظير حضوره البارز في الساحة الثقافية الأردنية، وسعيه للحفاظ على إرث وذاكرة مدينة عمان، نظراً لأهمية الذاكرة المكانية التي تربط الإنسان بمحيطه، فضلاً عن تقديمه يد العون والدعم لمختلف المواهب والمبدعين الأردنيين، في مجالات توثيق ذاكرة عمان بمختلف تحولاتها.
ويتضمن معرض "ذاكرة عمان" الذي يستمر حتى الثامن من شهر تشرين الأول المقبل، مجموعة من مقتنيات الدوق ممدوح بشارات الخاصة، من أعمال ولوحات فنية، وصور فوتوغرافية أرشيفية وحديثة، وكتب وصحف ووثائق مميزة، ومجموعات نادرة لمستشرقين، كما يتضمن أيضاً قطعا أثرية وتراثية حافظ عليها الدوق، تسرد تاريخ مدينة عمان الحديث وذاكرة المدينة من منظوره الخاص.
وسبق افتتاح المعرض، عرض فيلم وثائقي عن ذكريات بشارات مع أصدقائه وتلامذته، تحدثوا فيه عن علاقتهم به والأشياء التي قاموا بفعلها، ضمن مشروع الحفاظ على ذاكرة مدينة عمان. -(بترا)

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