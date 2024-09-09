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العدد الجديد لـأفكار يحتفي بالروائي ميلان كونديرا‎

9/9/2024 3:29:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- احتفت مجلة أفكار في العدد "428"، بالروائي "ميلان كونديرا؛ مواهب متعددة في سرد وجودي"، الذي قام بإعداده د. يحيى البشتاوي، وشارك فيه العديد من الكتاب والنقاد.
مجلة أفكار التي تصدرها وزارة الثقافة الأردنية، وهي مجلة شهرية، ترأس تحريرها الروائية سميحة خريس، وتتضمن موضوعات ودراسات وإبداعات جديدة.
الروائي والقاص الأردني جلال برجس كتب افتتاحية للعدد بعنوان: "الكتابة سعيا إلى الخفة"، يشير فيها إلى أن الكتابة الروائية لم تكن منذ انطلاقتها ترفا، أو مسلكا نحو مكاسب تجارية، أو اجتماعية، أو ما شابه، بل إنها الذهاب إلى ما أعتم في حياتنا، وإن الضوء الذي نسقطه على تلك المناطق ما هو إلا شيء من حصيلتنا الداخلية من ضوء مهمته دحر العتمة إلى الوراء، وإطلاق مزيد من الأسئلة حيال الوجود المثقل بكثير من التساؤلات، والثقيل بكثير من الأزمات التي يحلم الإنسان أمامها بالخفة، والتجرد الذي لا يتعارض مع حقيقة الإنسان ككائن منتم لذاته، ولما يحيط به.
ويقول برجس: "حينما يكتب الروائي فإنه ينظر عبر الشارع إلى ذاته، يعاينها من خلال كل ما يحدث، وبالتالي لا يجد إلا القلق الذي يدفعه لمزيد من الكتابة، فهي مسألة ليست نرجسية بالمعنى السطحي الذي باتت ترسخه قوى تسطيح كل ما من شأنه أن ينجو بالقارب الآدمي من كوراث العصر الجديد، ومن مساعي تفريغ عناصرنا الإنسانية من لبها الأصيل".
يضيف برجس، عندما نكتب سعيا إلى الخفة فإننا نفعل ذلك لأننا مصابون بلعنة الثقل الذي من شأنه أن يجعل خطواتنا مرتبكة، وملتبسة، ولا تؤدي إلى ضوء حلمنا بأن نصله في نهاية النفق، إذ الإنسان رغم كل مساعيه إلى البهجة، والرفاه الإنساني، أو تمثل عيشهما، إلا أنه في الحقيقة كائن ولد في أول النفق، وكل ما عليه أن يمضي إلى تلك النهاية.
ثم يتحدث برجس عن صيف 1989، عندما التقى مع سائحة فرنسية جاءت لتزور مدينة "مادبا"، وهي امرأة شغوفة بالاقتراب من ثقافات غير ثقافتها، وقارئة نهمة، تقرأ في معظم الأوقات التي تتاح لها، كانت تقرأ في كتاب عنوانه بالفرنسية التي لا أتقنها بالطبع، ابتسمت المرأة حين لاحظت أني إليها، إلى الكتاب، وقالت لي بلكنة إنجليزية بسيطة، مفهومة، إنها أحبت هذه المدينة، ثم لوحت بالكتاب أمام عيني: هذه رواية لـ"ميلان كونديرا"، وأخذت تحاول ترجمة عنوانها، الذي لم يصل إلي بالمعنى الأقرب، والذي ترجم لاحقا إلى اللغة العربية. في تلك الأيام كنت مستغرقا بقراءة "كافكا"، بعد أن قرأت في الأدبين الأردني والعربي، وأسعى إلى تلك اللحظة التي أجد نفسي فيها قادرا على كتابة الرواية، هذا الصنف الأدبي الأكثر خطورة، والأكثر صعوبة فيما يخص خوض غماره، والمغامرة بقول ما نشعر به حيال الحياة عبره.
يضيف برجس أن تلك السيدة كانت تقرأ من دون أن تعي سعيا إلى الخفة، وتعاين ذاتها من خلال ما تقرأ، بل إنها تتجاوز حدود الواقع الإنساني المأزوم، نحو فضاءات مختلفة، تتيح لها بناء عالما مختلفا، يعينها على عيش عالمها الواقعي الذي لولا الأدب بشكل عام لانكسر عوده منذ البداية. حين يخفف الإنسان مما يثقله، فإن هذا أمر مؤقت، أو أنه يدور في هذا الفلك، أو بمعنى آخر فهو إما يؤجل آثاره، أو يتجاهلها ليعيش كما ينبغي، أو ليصمد أمام ما يحتويه الصندوق السري، والذي تراكمت فيه محتوياته منذ لحظة الوعي الأولى.
وخلص إلى أن الكتابة - إضافة إلى مهامها الكبرى-و عي إنساني بضرورة مجابهة حقيقة وجودنا، والدفاع عنها، وإطلاق كثير من الأسئلة حولها، لنعرف أين نقف، وبالتالي يمكن لنا أن نمضي نحو نهاية النفق، لنتأكد عبر سؤال ممتد؛ وجارح "هل الشمعة التي نراها هناك، حقيقة، أم أننا ابتكرناها لنعيش؟".
أما ملف العدد الذي قام بإعداده د. يحيى البشتاوي وهو عن الروائي "ميلان كونديرا؛ مواهب متعددة في سرد وجودي"، واشتمل على مجموعة من الدراسات شارك فيها كل من: "د. يحيى البشتاوي: "الفلسفة الوجودية وأثرها في أدب ميلان كونديرا"، فيما كتب د. نضال نصيرات عن "الموسيقا وعلاقتها بالرواية لدى (كونديرا)"، وعن "السخرية في روايات (ميلان كونديرا)"، كتبت هبة محمد أمين "العلاونة".
وكتب عن "تجربة الكتابة المسرحية عند (ميلان كونديرا)"د. عدنان مشاقبة، فيما كتب د. جهاد العامري عن "ميلان والفن التشكيلي: آراء نقدية حول رسومات (بيكاسو) و(فرانسيس بيكون)"، وفي مجال السينما كتب د. فراس الريموني عن "روايات (ميلان كونديرا) في السينما العالمية".
وفي باب دراسات ومقالات نقرأ: "(إلى أين أيتها القصيدة؟).. سيرة العلّاق رفقةَ الشعر"، كتبها جعفر العقيلي، وكتب طارق مكاوي عن "جمال ناجي؛ حينما أثثت الطفولةُ دوائرَ بوحه"، فيما كتاب الروائي محمود عيسى موسى عن "التُهمة في رواية (اليركون) لصفاء أبو خضرة"، وكتب د. نايف خالد العجلوني، "هاجس البحث عن لغة متجدّدة، قراءة في ديوان مها العتوم "امرأة الوقت"، فيما كتب القاص محمود الريماوي عن رواية العُماني "محمود الرحبي.. لمن تقرع (طبول الوادي)"، فيما كتب الناقد نضال القاسم عن :عبقرية البساطة وقوة البناء في شعر حبيب الزيودي"، فيما كتب رشيد النجاب عن "(البيرق) للكتابة العُمانية شريفة التوبي؛ في حارة الوادي"، وقدمت إيمان قاسمية "قراءة في كتاب (أزمة النقد) لمصلح النجار".
من جهته كتب سامح محجوب بعنوان "سيد درويش.. موسيقي القرن"، وفي مجال السينما كتب الناقد أحمد طمليه عن "مصداقية المشهد في الفيلم السينمائي"، وعن "الأدب الرقمي؛ تحليل أساليبه، ومستقبل اللغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي"، كتب د. قسيم عامر، وعن رواية "(مدن لا مرئية) لـ(إيتالو كالفينو)؛ الضباب إذ يعمي البصر ويفتح البصيرة"، كتب معاذ بني عامر، عن "الخطاب الشعري والخطاب النقدي؛ تساؤلات حول كتاب (الشاعر ناقدا) لفريال جبوري غزول"، كتب د. محمد حلمي الريشة.
وفي باب "إبداع" نقرأ القصائد الآتية: "من المفكرة الداخلية لصفية بنت حيي بن أخطب"، مأمون حسن. "حين أكتب عنك"، محمد رياض. "موت على موت"، حسن ناجي. ونقرأ القصص: "لا تغرق"، سمر الزعبي. "في الرمق الأخير"، موسى أبو رياش. "صاحب السن المدلل"، دينا بدر علاء الدين.
وحول أهم الإصدارات والمستجدات على الساحتين المحلية والعالميّة كتب محمد سلام جميعان في باب "نوافذ ثقافية"، فيما كتب القاص والمترجم د. باسم الزعبي عن تجربته الإبداعية في باب "مدارات البوح"، العدد من إخراج المصممة حنان الطوس، ولوحتا الغلافين الأمامي والخلفي للفنانة خلود الواكد.

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