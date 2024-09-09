الحبس لعصابة تروّج المخدرات وتتداول فئة الـ 50 دينارا المزيفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
موفق كمال
فشل 3 مروجين ومتعاطين للمخدرات بالوقت ذاته، في توسيع نشاطهم الجرمي بتداول وترويج العملة المزيفة من فئة الـ 50 دينارا، عندما قاموا بمحاولة تداولها في محال تجارية بمنطقة الظليل بالزرقاء.
وقضت محكمة أمن الدولة في قرارها الذي أيدته محكمة التمييز، بحبس 3 متهمين مدة 3 سنوات و4 أشهر لتداولهم أوراقا نقدية "بنكنوت"، وتغريم كل واحد منهم مبلغ 3500 دينار.
كما قضت بحبس ظنين مدة 3 أشهر وغرامة 200 دينار، لثبوت تهمة الترويج والتعاطي بحقهم، خاصة بعد أن ضُبط داخل خيمة لأحدهم مادة الكريستال المخدر وحبوب الكبتاجون وحشيش مخدر.
وكانت إدارة مكافحة المخدرات تلقت بلاغا من صاحبي محلات تجارية في منطقة الظليل، الأول ويمتلك معرض خضار، أفاد أن أحد الأشخاص حضر إليه وأشترى منه بـ3 دنانير موزا، وأعطاه مبلغ 50 دينارا، حيث أعاد له مبلغ 47 دينارا، وبعد مغادرته اكتشف أن ورقة الـ 50 مزيفة.
كما تقدم صاحب محل سوبر ماركت في الظليل، وأفاد أن شخصا آخر حضر إلى محله، واشترى بعض الحاجيات التي وصل ثمنها إلى 5 دنانير، وبعد أن سلمه ذلك الشخص ورقة نقدية من فئة الـ 50 دينارا، أعاد له مبلغ 45 دينارا، ومن ثم تبين أن الورقة النقدية مزيفة.
وحسب قرار الحكم، فإن مكافحة المخدرات، وبعد تتبعها لكاميرات المراقبة تمكنت من تحديد هوية المتهمين؛ الأول والثاني، حيث تمت ملاحقتهما والقبض عليهما في المنطقة الحرة بالزرقاء وبتفتيشهما ضُبطت بحوزة المتهم الأول مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى 36 ورقة نقدية من فئة الـ 50 دينارا مزيفة.
وبالتوجه إلى الخيمة التي يقيم بها المتهم الأول، تم ضبط المتهم الثالث، بالإضافة إلى الظنين، وبتفتيش الخيمة تم ضبط مخدرات (كريستال كبتاجون حشيش) كما ضُبط بحوزة المتهم الثالث 8 أوراق نقدية من فئة الـ 50 دينارا جميعها مزيفة، كان حصل عليها من المتهم الأول لغايات تداولها.
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