الحبس لعصابة تروّج المخدرات وتتداول فئة الـ 50 دينارا المزيفة

MENAFN - Alghad Newspaper) موفق كمال

فشل 3 مروجين ومتعاطين للمخدرات بالوقت ذاته، في توسيع نشاطهم الجرمي بتداول وترويج العملة المزيفة من فئة الـ 50 دينارا، عندما قاموا بمحاولة تداولها في محال تجارية بمنطقة الظليل بالزرقاء.



وقضت محكمة أمن الدولة في قرارها الذي أيدته محكمة التمييز، بحبس 3 متهمين مدة 3 سنوات و4 أشهر لتداولهم أوراقا نقدية "بنكنوت"، وتغريم كل واحد منهم مبلغ 3500 دينار.

كما قضت بحبس ظنين مدة 3 أشهر وغرامة 200 دينار، لثبوت تهمة الترويج والتعاطي بحقهم، خاصة بعد أن ضُبط داخل خيمة لأحدهم مادة الكريستال المخدر وحبوب الكبتاجون وحشيش مخدر.



وكانت إدارة مكافحة المخدرات تلقت بلاغا من صاحبي محلات تجارية في منطقة الظليل، الأول ويمتلك معرض خضار، أفاد أن أحد الأشخاص حضر إليه وأشترى منه بـ3 دنانير موزا، وأعطاه مبلغ 50 دينارا، حيث أعاد له مبلغ 47 دينارا، وبعد مغادرته اكتشف أن ورقة الـ 50 مزيفة.



كما تقدم صاحب محل سوبر ماركت في الظليل، وأفاد أن شخصا آخر حضر إلى محله، واشترى بعض الحاجيات التي وصل ثمنها إلى 5 دنانير، وبعد أن سلمه ذلك الشخص ورقة نقدية من فئة الـ 50 دينارا، أعاد له مبلغ 45 دينارا، ومن ثم تبين أن الورقة النقدية مزيفة.



وحسب قرار الحكم، فإن مكافحة المخدرات، وبعد تتبعها لكاميرات المراقبة تمكنت من تحديد هوية المتهمين؛ الأول والثاني، حيث تمت ملاحقتهما والقبض عليهما في المنطقة الحرة بالزرقاء وبتفتيشهما ضُبطت بحوزة المتهم الأول مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى 36 ورقة نقدية من فئة الـ 50 دينارا مزيفة.



وبالتوجه إلى الخيمة التي يقيم بها المتهم الأول، تم ضبط المتهم الثالث، بالإضافة إلى الظنين، وبتفتيش الخيمة تم ضبط مخدرات (كريستال كبتاجون حشيش) كما ضُبط بحوزة المتهم الثالث 8 أوراق نقدية من فئة الـ 50 دينارا جميعها مزيفة، كان حصل عليها من المتهم الأول لغايات تداولها.