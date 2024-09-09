بيان من قبيلة الحويطات بشأن ابنها الشهيد ماهر الجازي



وفيما يلي نص البيان:



بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. الحمد لله عدد الليل وعدد النهار وما تلاه والصلاة والسلام على النبي الذي اصطفاه.. وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يقول الله تعالى في محكم تنزيله .. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون" صدق الله العظيم.



بداية.. نحتسب ابننا شهيدا عند الله سبحانه وتعالى ونسأل الله ان يتقبله ويغفر له وان يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.



الشهيد البطل ماهر "ابو قدر" كما يعرفه الجميع انسانا محبا لبلده ووطنه دمث الاخلاق نقي السريرة لا تربطه اي صلة مع أي حزب او تيار داخل الوطن وخارجه وليس لديه اي انتماءات سياسية او حزبية.. بل هو الجندي المخلص لوطنه وقيادته حيث افنى زهرة شبابه في القوات المسلحة الباسلة جنديا من جنود الوطن المخلصين.



إن ما قام به ابننا هو ردة فعل طبيعية لانسان غيور على دينه ووطنه وعروبته تجاه الجرائم المتواصلة التي يقوم بها المحتل الغاصب ضد ابناء الشعب الفلسطيني وخاصة ما يجري في غزة من قتل وتشريد وابادة. وان دم ابننا الشهيد ليس اغلى من دماء ابناء شعبنا الفلسطيني ولن يكون شهيدنا هو اخر الشهداء وليعلم الجميع بأن قبيلة الحويطات وعلى مر التاريخ كانت ولا زالت السد المنيع الحاضرة بصف الوطن وقيادته مدافعة عنه مناصرة لقضايا امتنتا العربية والاسلامية شأنها شأن كافة قبائل وعشائر الاردن الحبيب.



ان ما حصل على معبر الكرامة هو نتيجة الاعمال الشيطانية والمجازر التي يقوم بها رئيس الوزراء الاسرائلي نتنياهو وحكومته الحالية تجاه ابناء فلسطين كافة وغزة تحديدا والتي لا يقبلها انسان ولا يتصورها عقل وان المسؤولية الكاملة لما حدث تقع على عاتق نتنياهو وهو المسؤول الاول والاخير عما جرى.



إن قبيلة الحويطات وعلى امتداد رقعة الوطن تؤكد بانها كما كانت دوما باقية على العهد مع الامة قلبا وقالبا والسيف الضارب ضد المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.



وفي الختام نسال الله الرحمة والمغفرة للشهيد البطل وان يديم الاردن امنا مستقرا مطمئنا



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



حررت بتاريخ السادس من ربيع الأول عام 1446 هـ . الموافق التاسع من ايلول عام 2024 م."







