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​المعايطة يطّلع على الخطط الأمنية والإنسانية الموضوعة لتأمين الانتخابات النيابية

9/9/2024 3:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زار مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، مديرية الدفاع المدني وقيادة قوّات الدرك، للوقوف على آخر الاستعدادات والخطط والإجراءات الأمنية والعملياتية والإنسانية الموضوعة لتأمين وحماية الانتخابات النيابية، وذلك قُبيل انطلاقها غداً الثلاثاء.

ونقل مدير الأمن العام خلال الزيارتين، تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، إلى جميع منتسبي الأمن العام، واعتزاز جلالته بما يبذلوه من جهود خدمةً للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة على حدٍّ سواء.

وأكّد اللواء المعايطة، على أن مرتبات الدفاع المدني وقوّات الدرك، عنصران أساسيان، ضمن الخطة الأمنية الخاصة بالعملية الانتخابية، لا سيّما بما يتعلق بالواجبات المتخصّصة والنوعية، والتي ستناط بهم خلال عملية الاقتراع بالتنسيق مع قيادات الأقاليم ومديريات الشرطة، وما تتطلبه من عمليات إسناد لمختلف الوحدات الأخرى عملياتياً من جهة وإنسانياً من جهة أخرى، ووفقاً للمقتضيات والمستجدات الأمنيّة في مختلف محافظات المملكة.

وأشاد مدير الأمن العام، بمستوى الجاهزية والاستعدادات الأمنية والإنسانية لمديرية الدفاع المدني وقوّات الدرك، مشيراً إلى حرص مديرية الأمن العام بتشكيلاتها كافّة، على النهوض بمستوى الأداء وتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين ، لا سيما خلال الاستحقاق الدستوري وسير العملية الانتخابية بمراحلها كافّة .

وأكّد مدير الأمن العام، أنّ الخطط العملياتية راعت إعادة توزيع ورفع جاهزية الدفاع المدني بما يوفر الخدمة الإنسانية وخدمات الإسعاف والإنقاذ لمحتاجيها بسرعة وكفاءة عالية .

ونبّه إلى أولوية وأهمية الحفاظ على الأمن، وتحقيق غايتنا الأولى في التسهيل على المواطنين ، خلال توجههم لمراكز الاقتراع، وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكل يسر ودون إبطاء، إضافة إلى الأدوار المهمة المنوطة بالقوة الأمنيّة في تأمين حماية المراكز الانتخابية وتوفير المظلة الأمنيّة الفضلى خلال مراحل العملية الانتخابية وبالتنسيق والتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب ، والحكام الإداريين، ومختلف الجهات الوطنية المعنية الأخرى.

واستمع اللواء المعايطة لإيجازين قدّمهما مدير مديرية الدفاع المدني، وقائد قوّات الدرك، تضمنا الإجراءات الأمنية والعملياتية والإنسانية، التي ستنفذ بصيغة تكاملية، مع مختلف وحدات الأمن العام، خلال مراحل العملية الانتخابية، وبما يضمن إنجاح الاستحقاق الدستوري بالشكل المطلوب، إلى جانب الإجراءات التي تضمن استمرار تدفق الخدمات الأمنية والإنسانية والمجتمعية الشاملة على مدار الساعة .

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