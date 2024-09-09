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النيابة العامة تُشدِّد الرقابة على مطلقي النَّار خلال إعلان نتائج الانتخابات

9/9/2024 3:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدر رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات أوامر للنواب العامين بتوجيه المدعين العامين في أقاليم المملكة الثلاثة، بملاحقة كل من يطلق العيارات النارية بالتزامن مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات.


وقال الذِّيابات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إنَّ النيابة العامة تحرص على حفظ الأمن والسلم المجتمعييْن والمحافظة على النظام العام والخاص وتجنيب الناس الإصابات أو إزهاق أرواح الأبرياء.


وأضاف، إنه "وبمناسبة إعلان نتائج الانتخابات النهائية، فقد أصدر توجيهاته للنواب العامين في المملكة بتوجيه المدعين العامين بملاحقة أي شخص ودون استثناء يقوم بإطلاق العيارات النارية بهذه المناسبة".


وأكد أنَّه تم التشديد على إيلاء الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص وإطلاق العيارات النارية العناية الخاصة حال ورود الإخبار من الأجهزة الأمنية والمتضررين وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا الحكم العادل بحقهم.

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