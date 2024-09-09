بيان مهم من الأمن بشأن جسر الملك حسين

بيان مهم من الأمن بشأن جسر الملك حسين
التاريخ
9/9/2024 3:29:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه سيفتح جسر الملك حسين ليوم الغد الثلاثاء أمام حركة السفر عند الساعة الثامنة صباحاً مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن.
وأهاب الأمن بالمسافرين التقيّد بالمواعيد والتعليمات توفيراً لوقتهم وجهدهم .
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