الملك يهنئ الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة في بلاده.
وأكد جلالته، في البرقية، الحرص على توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع فرص التعاون وإدامة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح البلدين ويعزز وحدة الصف العربي.
وأعرب جلالة الملك عن تمنياته للرئيس تبون بدوام الصحة والعافية، ولشعب الجزائر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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