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الملك يهنئ الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه

9/9/2024 3:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة في بلاده.


وأكد جلالته، في البرقية، الحرص على توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع فرص التعاون وإدامة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح البلدين ويعزز وحدة الصف العربي.


وأعرب جلالة الملك عن تمنياته للرئيس تبون بدوام الصحة والعافية، ولشعب الجزائر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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