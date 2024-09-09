رفع الحد الأدنى للقبول في تخصصي الطب وطب الأسنان

قرر مجلس العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة رفع الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة المطلوب لدراسة تخصصي الطب وطب الأسنان داخل الأردن في جميع الأردنية الرسمية والخاصة إلى (90%)، وذلك اعتباراً من مطلع العام الجامعي القادم 2025-2026، لينسجم هذا القرار مع معدل الثانوية العامة المطلوب لدراسة تخصصي الطب وطب الأسنان خارج المملكة.



كما قرر مجلس التعليم العالي أيضاً تخفيض أعداد الطلبة الأردنيين المنوي قبولهم في تخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية الخاصة بنسبة (20%)، وذلك اعتباراً من مطلع العام الجامعي القادم 2025-2026، لينسجم هذا القرار مع ما تم تطبيقه على الجامعات الرسمية.