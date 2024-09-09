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الأمن: القبض على مطلقي عيارات خلال تجمعات انتخابية

9/9/2024 3:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) - حجز مركبات أعاقت المرور وهددت السلامة، ومتابعة جميع المركبات المخالفة حتى حجزها.

أكدت مديرية الأمن العام في بيان لها اليوم أنها تعمل وعلى مدار الساعة لإنفاذ القانون بحزم وعدالة ودون تمييز، في التعامل مع الممارسات الخاطئة، التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

وأوضحت أنها ألقت القبض على عدد من الأشخاص والذين تم رصدهم أو وردت معلومات حول قيامهم بإطلاق العيارات النارية خلال تجمعات انتخابية في مناطق مختلفة، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية الرادعة، مؤكدة على أن كل من يطلق العيارات النارية سيتم القاء القبض عليه.

كما أشارت إلى أنه تم حجز مركبات أعاقت المرور وهددت السلامة على الطرق، إضافة إلى مخالفة مركبات وحجزها بعد أن ارتكب سائقوها مخالفات تلاعب بلوحات الأرقام أو إخفائها.

وأصافت، أن العمل جارٍ لمتابعة أي تجاوز للقانون أو مخالفة مرورية تهدد السلامة العامة، من خلال الرقابة والتحقيق في جميع المعلومات والبلاغات الواردة، وحتى التأكد من إنفاذ القانون بحق مرتكبي هذه الممارسات.

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