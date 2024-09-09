الصفدي يبحث مع وفد أوروبي سبل تعزيز العلاقات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، نائب رئيس البرلمان الأوروبي/ رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية للانتخابات النيابية زيلجانا زوفكو، ومجموعة من البرلمانيين الأوروبيين الأعضاء في بعثة المراقبة الأوروبية للانتخابات النيابية.
وبحث الصفدي والوفد الأوروبي سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وأكد الصفدي وأعضاء الوفد أهمية علاقات الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، واستمرار التعاون القائم بينهما.
وثمّن الصفدي الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي ودوله للأردن لدعم برامجه الاقتصادية والتنموية ولمساعدته على مواجهة تبعات الأزمات الإقليمية، وخصوصاً عبء اللجوء السوري الذي بات يتفاقم نتيجة تراجع الدعم الدولي للاجئين والمنظمات الأممية المعنية بهم.
وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في غزة والتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والمنطقة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وبإطلاق تحرك دولي فاعل لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين. وأكد الصفدي أهمية دور الاتحاد الأوروبي في هذه الجهود.
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