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الصفدي يبحث مع وفد أوروبي سبل تعزيز العلاقات

9/9/2024 3:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، نائب رئيس البرلمان الأوروبي/ رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية للانتخابات النيابية زيلجانا زوفكو، ومجموعة من البرلمانيين الأوروبيين الأعضاء في بعثة المراقبة الأوروبية للانتخابات النيابية.

وبحث الصفدي والوفد الأوروبي سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وأكد الصفدي وأعضاء الوفد أهمية علاقات الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، واستمرار التعاون القائم بينهما.

وثمّن الصفدي الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي ودوله للأردن لدعم برامجه الاقتصادية والتنموية ولمساعدته على مواجهة تبعات الأزمات الإقليمية، وخصوصاً عبء اللجوء السوري الذي بات يتفاقم نتيجة تراجع الدعم الدولي للاجئين والمنظمات الأممية المعنية بهم.

وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في غزة والتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والمنطقة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وبإطلاق تحرك دولي فاعل لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين. وأكد الصفدي أهمية دور الاتحاد الأوروبي في هذه الجهود.

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