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الأمن العام: القوة الأمنية تستكمل استلام واجب الانتخابات النيابية

9/9/2024 3:29:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت مديرية الامن العام استكمال القوة الأمنية استلام واجب الانتخابات النيابية ومباشرة عملها في المحافظات، وتأمين مراكز الاقتراع ومحيطها وتوزيع القوة الأمنية في نقاط الواجب.

وقالت المديرية، في بيان لها، إنها في أعلى درجات الجاهزية في الدفاع المدني والدرك، والدوريات الشرطية الأمنية والمرورية العاملة باللباسين المدني والعسكري.










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