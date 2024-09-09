الأمن العام: القوة الأمنية تستكمل استلام واجب الانتخابات النيابية

الأمن العام: القوة الأمنية تستكمل استلام واجب الانتخابات النيابية
التاريخ
9/9/2024 3:29:27 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت مديرية الامن العام استكمال القوة الأمنية استلام واجب الانتخابات النيابية ومباشرة عملها في المحافظات، وتأمين مراكز الاقتراع ومحيطها وتوزيع القوة الأمنية في نقاط الواجب.
وقالت المديرية، في بيان لها، إنها في أعلى درجات الجاهزية في الدفاع المدني والدرك، والدوريات الشرطية الأمنية والمرورية العاملة باللباسين المدني والعسكري.
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