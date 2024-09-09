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النقابات تدعو للمشاركة الفاعلة في الاقتراع

9/9/2024 3:29:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي يتجه المواطنون لصناديق الاقتراع منذ صباح اليوم لانتخاب مجلس نواب جديد، وفق قانون جديد أقر في كانون الثاني (يناير) 2022، يرفع عدد مقاعد المجلس من 130 إلى 138، ورفع القانون الجديد، رفع مقاعد النساء من 15 إلى 18، وخفض الحد الأدنى لأعمار المترشحين من 30 إلى 25 عامًا.
وفي ظل وجود حزبي مكثف في هذه الانتخابات، وتحشيد نقابي نوعي طالب نقابيون بضرورة المشاركة في الاقتراع، والإسهام بأن يكون المواطنون فاعلين في اختيار مجلس، يلبي طموحاتهم في الأعوام المقبلة.
نقيب الأطباء د. زياد الزعبي، قال "لا جدال في أن الانتخابات فرصة لتعبير المواطنين عن آرائهم"، مؤكدا أن قانون الانتخاب الجديد يعطي فرصة للأحزاب لأن تقيس مدى الرضا عنها، مشيرا الى أن هناك قوائم محلية، خلقت نوعا جديدا من التوجهات عند المواطنين، وهي الأقل تأثيرا للعشيرة أو للمنطقة.
وأضاف "ما كان سائدا سابقا من التحزب للعشيرة وللمنطقة وللقرية وللمدينة أصبح الآن أقل تأثيرا"، مشيرا الى أن تجربتي الأحزاب والقوائم المحلية مع القانون الجديد، يجب أن تشكل إضافة نوعية للمجلس الجديد، وتغير من شكله التقليدي.
وأضاف أنه "من تجاربنا السابقة، فما يزال أمر هذه الانتخابات تحت الاختبار، وبالتالي نحن كنقابات مهنية وبالذات نقابة الأطباء، لدينا عدد كبير من الأطباء ممن كان لهم دور سياسي وثقافي وبرامجي، مشاركون في الانتخابات كمترشحين عبر الأحزاب أو القوائم المحلية، وكلّ دعم لتوجهاتهم المختلفة".
بدوره، دعا نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي المهندسين والمهندسات للمشاركة الفاعلة بالانتخابات، فهي جاءت بعد تجربة ديمقراطية لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية، ورسم ملامح المرحلة المقبلة، لذا فان المشاركة فيها تسهم بدفع المسيرة الديمقراطية وترسيخها، مشددا على أهميتها بتقديم الأردن كبلد راسخ ومستقر في ظل التوترات الإقليمية والعدوان الصهيوني على الأهل في غزة، لذا علينا اختيار نواب أكفياء يمثلون طموحات الناس وأحلامهم.
من جانبه، قال نقيب المهندسين الزراعيين السابق عبدالهادي الفلاحات تحتم المسؤولية الوطنية على كل مواطن، المشاركة في الانتخابات اليوم، مؤكدا أن المجلس المقبل أكان هناك "قناعة لدينا جميعا أو قناعة بنسبة أقل، سيمثل إرادة الشعب بغض النظر عن تحفظاتنا على سلوك أفراد مجالس نواب سابقة".
وشدد على أن قانون الانتخاب الجديد والقائمة العامة والحزبية، دفعت باتجاه حراك انتخابي كبير غير مسبوق، خصوصا مع مشاركة القوى السياسية كافة، لافتا إلى عدم اعلان أي قوة سياسية، يسار أو يمين أو وسط، مقاطعة الانتخابات، مؤكدا أن العامل الإيجابي الآخر، يكمن بتأسيس عدد كبير من الأحزاب، التي لها طموح مشروع في أن تكون حاضرة في المشهد السياسي والبرلماني.
واعتبر أن الصورة الكلية للتدافع الإيجابي بين القوى السياسية، يعزز حالة المشاركة ويزيد من نسبة المنتخبين، فالمسألة المهمة حاليا، أن الكل يستحضر المستقبل، واستحضاره يعني ان يكون المواطن شريكا ومساهما حقيقيا بصناعة المستقبل، مع مساهمة فاعلة فرديا أو من القوى السياسية أو التجمع الاجتماعي، العشائري والجغرافي.
وأضاف الفلاحات "أناشد كل أردني أن يمارس قناعته، وألا يبقى في البيت وينتخب من يمثله في المجلس" على قواعد وثوابت يؤمن بها.

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