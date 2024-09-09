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لا مخالفات رسمية بتشغيل الأطفال بالدعاية الانتخابية

9/9/2024 3:29:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أفادت مصادر في الهيئة المستقلة للانتخاب، عدم تسجيل أي مخالفات، بحسب المقتضى القانوني، تتعلق بتشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية "رسميا" حتى يوم أمس، حيث تحظر التعليمات التنفيذية للدعاية الانتخابية تشغيل الأطفال في الحملات أو استغلالهم في أعمال تشكل خطرا على سلامتهم.
وبينت المصادر لـ"الغد"، بأن التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد الدعاية الانتخابية لسنة 2024، تحظر في المادة (4\س) "تشغيل الأطفال في حملات الدعاية الانتخابية أو استغلالهم في الأعمال التي من شأنها أن تشكل خطرا على سلامتهم، وبما يتوافق مع أحكام قانون العمل".
وينص قانون العمل في المادة (73) منه، على "أنه لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور"، فيما تنص المادة (74) من القانون ذاته أنه "لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة، وتحدد هذه الأعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة".

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