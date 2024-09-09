لا مخالفات رسمية بتشغيل الأطفال بالدعاية الانتخابية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- أفادت مصادر في الهيئة المستقلة للانتخاب، عدم تسجيل أي مخالفات، بحسب المقتضى القانوني، تتعلق بتشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية "رسميا" حتى يوم أمس، حيث تحظر التعليمات التنفيذية للدعاية الانتخابية تشغيل الأطفال في الحملات أو استغلالهم في أعمال تشكل خطرا على سلامتهم.
وبينت المصادر لـ"الغد"، بأن التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد الدعاية الانتخابية لسنة 2024، تحظر في المادة (4\س) "تشغيل الأطفال في حملات الدعاية الانتخابية أو استغلالهم في الأعمال التي من شأنها أن تشكل خطرا على سلامتهم، وبما يتوافق مع أحكام قانون العمل".
وينص قانون العمل في المادة (73) منه، على "أنه لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور"، فيما تنص المادة (74) من القانون ذاته أنه "لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة، وتحدد هذه الأعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة".
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