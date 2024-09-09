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14 وفاة و43 إصابة في غارات إسرائيلية على ريف حماة السورية

9/9/2024 3:29:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام سورية نقلا عن مديرية صحة حماة، إن قصفا إسرائيليا على مصياف في ريف حماة وسط سوريا أدى لسقوط 14 وفاة و43 جريحا.
وقال مدير المشفى الوطني في مصياف الدكتور فيصل حيدر لوكالة الأنباء السورية، إن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على مواقع عدة في محيط مصياف ارتفع إلى 14 و43 جريحا منهم 6 في حالة خطرة.

وقال التلفزيون الرسمي السوري، إن "حريقا كبيرا شب في منطقة حير عباس بريف حماة جراء العدوان الإسرائيلي".

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن "عدوانا إسرائيليا استهدف محيط مدينة مصياف والدفاعات الجوية تصدت لعدد من الصواريخ"، مضيفة أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مركز البحوث العلمية ومنشآت معامل الدفاع في محيط مصياف.

من جهتها قالت وزارة الإعلام السورية إن الدفاعات الجوية تصدت "لعدوان استهدف نقاطا عدة في المنطقة الوسطى من البلاد"، بينما قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن إسرائيل شنت نحو 15 غارة على المنطقة الوسطى.

وخلال السنوات الماضية، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا في إطار ما تقول إنها حملة لمنع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.

ومطلع أبريل/نيسان الماضي، استهدفت غارة إسرائيلية القنصلية الإيرانية في دمشق مما أدى لوفاة مستشارين عسكريين إيرانيين، وهو ما دفع طهران للرد بضربات غير مسبوقة استهدفت إسرائيل.-(وكالات)

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