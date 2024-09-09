14 وفاة و43 إصابة في غارات إسرائيلية على ريف حماة السورية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وسائل
إعلام سورية نقلا عن مديرية صحة حماة، إن قصفا إسرائيليا على مصياف في ريف حماة
وسط سوريا أدى لسقوط 14 وفاة و43 جريحا.
وقال مدير
المشفى الوطني في مصياف الدكتور فيصل حيدر لوكالة الأنباء السورية، إن عدد الشهداء
جراء العدوان الإسرائيلي على مواقع عدة في محيط مصياف ارتفع إلى 14 و43 جريحا منهم
6 في حالة خطرة.
وقال التلفزيون
الرسمي السوري، إن "حريقا كبيرا شب في منطقة حير عباس بريف حماة جراء العدوان
الإسرائيلي".
وفي وقت سابق
قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن "عدوانا إسرائيليا استهدف محيط مدينة مصياف
والدفاعات الجوية تصدت لعدد من الصواريخ"، مضيفة أن الغارات الإسرائيلية
استهدفت مركز البحوث العلمية ومنشآت معامل الدفاع في محيط مصياف.
من جهتها قالت
وزارة الإعلام السورية إن الدفاعات الجوية تصدت "لعدوان استهدف نقاطا عدة في
المنطقة الوسطى من البلاد"، بينما قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن إسرائيل
شنت نحو 15 غارة على المنطقة الوسطى.
وخلال السنوات
الماضية، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا في إطار ما تقول إنها حملة
لمنع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.
ومطلع
أبريل/نيسان الماضي، استهدفت غارة إسرائيلية القنصلية الإيرانية في دمشق مما أدى
لوفاة مستشارين عسكريين إيرانيين، وهو ما دفع طهران للرد بضربات غير مسبوقة
استهدفت إسرائيل.-(وكالات)
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