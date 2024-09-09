سموتريتش: مهمة حياتي إحباط إقامة دولة فلسطينية



وقال زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، عبر منصة إكس: "مهمة حياتي هي بناء أرض إسرائيل وإحباط إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض دولة إسرائيل للخطر"، على حد زعمه.



وأضاف: "هذه ليست سياسية، إنها وطنية ووجودية".



وتابع: "لهذا السبب أخذت على عاتقي، بالإضافة إلى منصب وزير المالية، مسؤولية القضايا المدنية في يهودا والسامرة"، أي الضفة الغربية المحتلة.



وبالإضافة إلى منصبه وزيرا للمالية، فإن سموتريتش وزير بوزارة الدفاع مسؤول عن شؤون الاستيطان في الضفة الغربية.



ومشيرا إلى المستوطنين بالضفة، قال: "سأواصل العمل بكل قوتي حتى يتمتع نصف مليون مستوطن موجودين على خط المواجهة وتحت النار بحقوق كل مواطن في إسرائيل"، دون إيضاحات.



وتقدر أعداد المستوطنين في الضفة بأكثر من نصف مليون، بالإضافة إلى أزيد من 230 ألف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة.



وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة؛ ما أسفر عن مقتل 692 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال أكثر من 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.



ويعارض سموتريتش إقامة دولة فلسطينية ويدعم الاستيطان في الضفة الغربية ويؤيد ضم أراضي الضفة إلى إسرائيل.



وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتقول إنه يقوض فرص تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية بجانب إسرائيلية)، وتدعو دون جدوى منذ عقود إلى إيقافه.



ومنذ عقود، يطالب الفلسطينيون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.-(الأناضول)