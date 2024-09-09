لافروف من الرياض: لا سلام في الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن السلام في الشرق الأوسط مستحيل دون حل القضية الفلسطينية.
وقال لافروف في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا، الذي يُعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض، إن المجتمع الدولي "فشل في وقف العدوان والقتل الجماعي في غزة"، وشدد على أن العنف الحالي ضد الفلسطينيين "غير مسبوق، ولم تشهده أي من الحروب العربية الإسرائيلية".
من جانبه، أشاد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالجهود الروسية في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وقال: "نعوّل على الشركاء الإقليميين والدوليين للضغط لوقف إطلاق النار في غزة".
وسيبحث الاجتماع بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي قضايا تعزيز الأمن الإقليمي وحل الأزمات وأوضاع الاقتصاد العالمي. (وفا)
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