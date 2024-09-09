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الخسائر الاقتصادية في جنين.. كرة ثلج تتدحرج

9/9/2024 3:29:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وأخيرا علا صوت الباعة المتجولين في مركز مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وبدأ التجار يتوافدون على محلاتهم، بعد عشرة أيام لم يُسمع فيها سوى صوت آليات الاحتلال وأزيز رصاصه، لكن حال المدينة التي تعتاش أساسا من التجارة تنبئ بواقع صعب وقادم أصعب، وفق ما أفاد تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وبينما تعمل جرافات وزارة الأشغال والبلدية بشكل حثيث على إعادة ترميم وإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بمركز المدينة ومربعها التجاري، المتمثل في منطقة دوار السينما والشوارع المحيطة به، يعود أصحاب المحلات إلى سوقهم، منهم من يحاول إزاحة ما أمكن من ركام، أو يحاول تدارك ما تبقّى من محله بعد أن طالته آليات الاحتلال، ومنهم من يتفقد بضاعته ويحصي التالف منها.

عند دوار السينما، يقف الشاب نور جلامنة في "كشك" لبيع القهوة لصديقه، بعد أن شرعا بتقاسم العمل فيه مع انسحاب قوات الاحتلال من المدينة، عقب تعرض الكشك الخاص به لتجريف وتدمير من الاحتلال.

جواد السعدي وهو صاحب أحد المخابز الكبيرة وسط مدينة جنين، يقول: أمضيت يوما كاملا في التخلص من التالف من المنتجات الغذائية والمخبوزات التي فسدت جراء الإغلاق مدة عشرة أيام، مشيرا إلى أن خسارته الأولية من الإغلاق والعدوان تقدر بعشرة آلاف شيقل.

يضيف: "هذه الخسائر تزيد أعباءنا وخسائرنا المتراكمة جراء الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة أساسا، والتي تتصاعد في حدتها منذ عامين وأكثر".

في الشارع المقابل يجلس أبو رامي، الذي يملك محلا لبيع الأثاث الخشبي، منذ الوهلة الأولى يظهر حجم التدمير الكبير الذي لحق بهذا المحل، فواجهته الأمامية تعرضت لهدم كامل، فضلا عن الأضرار في المقتنيات، فيما لحق الضرر ذاته بمحلين ملاصقين له.

أبو رامي الذي يملك هذا المحل منذ سبعينيات القرن الماضي بعد أن ورثه عن والده، يؤكد أن التجار في جنين خلال العامين الأخيرين كابدوا ظروفا في غاية الصعوبة، فالمدينة تعرضت لاقتحامات كثيرة، "لكن العدوان الأخير بشراسته وبحجم الخسائر والدمار اللذين تركهما يُذكّرنا بالاجتياح الأصعب عام 2002".

يتفاوت حجم الخسائر بين تاجر وآخر في جنين، لكن المؤكد أن الجميع هنا تكبدوا خسائر كبيرة، ولا يعرفون كم يحتاجون من الزمن ليتعافوا من تبعاتها، فهذه الأضرار طالت الجميع، من أصحاب البسطات والأكشاك إلى كبار التجار وأصحاب المؤسسات.

متعرجا بين طرق المدينة وشوارعها التي باتت وعرة، يقود أبو محمد مركبته، وهو سائق سيارة أجرة منذ سنوات طويلة.

يقول أبو محمد لـ"وفا": "كلنا في جنين خسرنا كثيرا خلال اقتحام المدينة والمخيم وحصارهما"، مضيفا: "هذه أول مرة منذ مدة طويلة أتوقف بشكل كامل عن العمل لعشرة أيام متواصلة".

في هذا السياق، يشير محمد كميل من غرفة تجارة وصناعة جنين، إلى أن حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالمدينة خلال العدوان الأخير كان الأصعب والأسوأ منذ مدة طويلة.

وتعددت أشكال الضرر وأركانه على التجارة والتجار في المدينة، وفقا لكميل، ابتداءً من الأضرار المباشرة التي لحقت بالمحلات التجارية، حيث تعرض جزء كبير منها لتدمير جزئي أو كلي، إما بالهدم أو الاحتراق، أو جراء التدمير في البنية التحتية والشوارع المؤدية إلى هذه المحلات، فضلا عن الخسائر في البضائع جراء تلف كميات منها، إما بفعل آليات الاحتلال، أو تلف المواد الغذائية ذات الصلاحية المحددة والتي فسدت خلال مدة الإغلاق.

وتضاف إلى ذلك الخسائر الكبيرة الناجمة عن توقف حركة البيع والتسوق لمدة عشرة أيام متواصلة، فالتجار في جنين لم تدخل عليهم أية مدخولات طيلة هذه الأيام، ولا يقتصر حجم الخسارة على عدم دخول أرباح خلال الأيام العشرة، وإنما أيضا بوجود التزامات للدفع دون حدوث مردود مادي أو ربحي، ومن ذلك على سبيل المثال أجرة المحلات.

ما يجعل الخسارة التي لحقت بالقطاع التجاري في جنين خلال الاقتحام والعدوان الأخير هي الأكبر من بين الاقتحامات السابقة، أن مدة العدوان هي الأطول منذ اجتياح عام 2002، إذ صاحبها تدمير وتخريب واسعان.

إضافة إلى أن هذا العدوان والحصار جاء في أحد مواسم الذروة التجارية في المدينة التي تشكل التجارة عمود الاقتصاد فيها، فموسم التحضير لبداية العام الدراسي يضاهي مواسم الأعياد في أهميته بالنسبة إلى التجار، وفقا لكميل.

ويوضح أن أغلب التدمير والأضرار، لحق بالمربع التجاري للمدينة الذي يمثل مركزها الاقتصادي، كما لحقت أضرار بالحي الشرقي، الذي تعرض لتدمير وتخريب غير مسبوقين.

وينوه إلى أن الضرر الاقتصادي شامل وواسع ولا يستثني أي قطاع، فإلى جانب الباعة والتجار، تعرض العمال لخسائر كبيرة جراء توقفهم عن العمل بشكل كامل، خاصة أن نسبة كبيرة منهم بنظام المياومة.

ويشدد كميل على أن القطاع الاقتصادي والتجاري في جنين يتعرض لخسائر تراكمية منذ أربعة أعوام، وبدأت هذه الخسائر تسجل منذ إغلاق حاجز الجلمة عام 2020، واستمرار هذا الإغلاق لحوالي عام ونصف العام، فمن خلال هذا الحاجز كان يدخل الفلسطينيون من أراضي الـ48 إلى جنين، الذين بدورهم ينعشون الحركة التجارية والاقتصادية فيها، كما أنه تم إغلاق الحاجز مجددا مع بداية العدوان على قطاع غزة، علما أن الفترات السابقة لذلك شهدت أيضا إغلاقات متكررة للحاجز بين حين وآخر.

وبلغة الأرقام، يشير كميل إلى أن جنين كانت تسجل أكثر من ثلاثة ملايين زيارة من داخل الـ48 سنويا في الظروف الطبيعية، كما كان أهالي الداخل ينفقون ما مجمله 370 مليون شيقل شهريا في جنين.

خلال العام الماضي 2023 وثقت الغرفة التجارية، 93 يوم إغلاق تجاري بالكامل تعرضت له المدينة، ولأيام الإغلاق هذه تبعاتها التراكمية على نسبة الدخل لدى التجار.

ويضيف كميل: خلال الفترات الأخيرة، هناك تراجع في نسبة مبيعات التاجر في جنين لتصبح ربع ما كان يبيعه في عام 2022 على سبيل المثال، لكن مع العدوان الأخير وتبعاته، قد تتراجع النسبة أكثر لتصل إلى 15% من مجمل مبيعاته قبل عامين.

وحجم الخسائر التجارية والاقتصادية يتصاعد منذ أعوام، لكن تم تسجيل أرقام الخسائر الأعلى خلال الأشهر الأخيرة، وتزامنا مع استمرار العدوان على قطاع غزة، تتصاعد الأضرار الناجمة عن الاقتحامات وتبعاتها، إضافة إلى تبعات إغلاق حاجز الجلمة وعدم دخول المتسوقين من أراضي الـ48، وكذلك منع العمال من الوصول إلى أعمالهم في أراضي عام الـ48.

ويؤكد أنه من الصعب الحديث عن توقيت أو فترة زمنية لبداية تعافي قطاع التجارة والاقتصاد في جنين، لأن التعافي مرتبط بالإعمار الكامل، لكن حتى وإن بدأت جهود الإعمار فلا يوجد ضمانات لعدم تكرار الاقتحامات وما يرافقها من تدمير.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت عدوانا على مدينة جنين ومخيمها استمر عشرة أيام، من تاريخ 28 آب/ أغسطس الماضي، إذ أدى إلى استشهاد 21 مواطنا من المحافظة.

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