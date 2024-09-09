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في ظروف غامضة.. حزب الله ينعى ابن شقيق القيادي فؤاد شكر

9/9/2024 3:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعى حزب الله اليوم الجمعة حسين شكر، ابن شقيق القيادي فؤاد شكر على أن يشيع في روضة الإمام الهادي في الأوزاعي حيث ينطلق موكب التشييع من مفرق برج البراجنة.
و ترددت معلومات عن عملية اغتيال تعرض لها شكر في منطقة الأوزاعي، وقيل أنه صودف مروره في مكان إشكال قبل أن يصدر الحزب بيان النعي مؤكداً وفاته من دون ذكر تفاصيل ظروف الوفاة.





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