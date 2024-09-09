في ظروف غامضة.. حزب الله ينعى ابن شقيق القيادي فؤاد شكر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نعى حزب الله اليوم الجمعة حسين شكر، ابن شقيق القيادي فؤاد شكر على أن يشيع في روضة الإمام الهادي في الأوزاعي حيث ينطلق موكب التشييع من مفرق برج البراجنة.
و ترددت معلومات عن عملية اغتيال تعرض لها شكر في منطقة الأوزاعي، وقيل أنه صودف مروره في مكان إشكال قبل أن يصدر الحزب بيان النعي مؤكداً وفاته من دون ذكر تفاصيل ظروف الوفاة.
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