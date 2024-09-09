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52 قتيلا بانفجار صهريج وقود في شمال نيجيريا

9/9/2024 3:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لقي أكثر من 52 شخصا مصرعهم في انفجار صهريج وقود بعد اصطدامه بشاحنة تقل ركابا ورؤوس مواش في ولاية نيجر في شمال نيجيريا على ما ذكرت وكالة الإغاثة المحلية اليوم الاثنين.


وبحسب "يورنيوز" الإخبارية، قال الناطق باسم وكالة إدارة حالات الطوارئ في ولاية نيجر إبراهيم حسيني، إن مراسم دفن جماعية أقيمت للضحايا بعد الانفجار.


وأوضح بيان صادر عن الوكالة، وقع الحادث عندما اصطدم صهريج محمل بالوقود بشاحنة فيها ركاب ومواش، وشمل الحادث أيضا آليتين أخريين هما رافعة وشاحنة صغيرة، حيث أدى الحادث إلى نفوق حوالى 50 بقرة احتراقا.


يذكر أن كثيرا ما تشهد الطرق التي تعاني سوء صيانة في نيجيريا، حوادث مرورية ناجمة عن السرعة الزائدة وعدم احترام قوانين السير.

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