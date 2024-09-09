52 قتيلا بانفجار صهريج وقود في شمال نيجيريا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لقي أكثر من 52 شخصا مصرعهم في انفجار صهريج وقود بعد اصطدامه بشاحنة تقل ركابا ورؤوس مواش في ولاية نيجر في شمال نيجيريا على ما ذكرت وكالة الإغاثة المحلية اليوم الاثنين.
وبحسب "يورنيوز" الإخبارية، قال الناطق باسم وكالة إدارة حالات الطوارئ في ولاية نيجر إبراهيم حسيني، إن مراسم دفن جماعية أقيمت للضحايا بعد الانفجار.
وأوضح بيان صادر عن الوكالة، وقع الحادث عندما اصطدم صهريج محمل بالوقود بشاحنة فيها ركاب ومواش، وشمل الحادث أيضا آليتين أخريين هما رافعة وشاحنة صغيرة، حيث أدى الحادث إلى نفوق حوالى 50 بقرة احتراقا.
يذكر أن كثيرا ما تشهد الطرق التي تعاني سوء صيانة في نيجيريا، حوادث مرورية ناجمة عن السرعة الزائدة وعدم احترام قوانين السير.
MENAFN09092024000072011014ID1108653898
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.