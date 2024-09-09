(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر خدمة استضافة ملفات "ميغا أبلود"، كيم دوتكوم، أنه لا يُسمح لفلاديمير زيلينسكي بالذهاب إلى مفاوضات السلام مع روسيا، لأن هذا يعني انتصار موسكو في الصراع.
وكتب دوتكوم على منصة "إكس": "أوكرانيا تركع بالفعل، لكن يجب أن يموت مائة ألف أوكراني آخر من أجل الحزب الديمقراطي".
وأضاف: "لا يُسمح لزيلينسكي بالذهاب إلى محادثات السلام، لأن هذا يعني انتصار روسيا، مما سيؤدي إلى فشل هاريس في الانتخابات. بايدن وهاريس قاتلان جماعيان مثيران للاشمئزاز".
وفي اليوم السابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة مع تلفزيون " ZDF" إن الوقت قد حان لإجراء مناقشات حول كيفية تسريع إنهاء الصراع المسلح في أوكرانيا.
في يونيو/حزيران طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا: ستوقف موسكو إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.
وأضاف، يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية. كما أشار بوتين إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا. (سبوتنيك)
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