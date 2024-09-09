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رجل أعمال ألماني: بايدن وهاريس قاتلان مثيران للاشمئزاز

9/9/2024 3:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رجل الأعمال الألماني الفنلندي والمالك السابق لأكبر خدمة استضافة ملفات "ميغا أبلود"، كيم دوتكوم، أنه لا يُسمح لفلاديمير زيلينسكي بالذهاب إلى مفاوضات السلام مع روسيا، لأن هذا يعني انتصار موسكو في الصراع.

وكتب دوتكوم على منصة "إكس": "أوكرانيا تركع بالفعل، لكن يجب أن يموت مائة ألف أوكراني آخر من أجل الحزب الديمقراطي".

وأضاف: "لا يُسمح لزيلينسكي بالذهاب إلى محادثات السلام، لأن هذا يعني انتصار روسيا، مما سيؤدي إلى فشل هاريس في الانتخابات. بايدن وهاريس قاتلان جماعيان مثيران للاشمئزاز".

وفي اليوم السابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة مع تلفزيون " ZDF" إن الوقت قد حان لإجراء مناقشات حول كيفية تسريع إنهاء الصراع المسلح في أوكرانيا.

في يونيو/حزيران طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرات للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا: ستوقف موسكو إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.

وأضاف، يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية. كما أشار بوتين إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا. (سبوتنيك)

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