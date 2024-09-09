إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، اليوم الإثنين، مذكرة توقيف وجاهية بحقّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد استجوابه في ادعاء النيابة العامة المالية ضده بجرائم "سرقة أموال عامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي". وحدّد حلاوي جلسة جديدة لاستجواب سلامة الخميس المقبل.
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وحضر وكلاء الدفاع عن سلامة،فيما رفض القاضي حلاوي حضور رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ممثلةً الدولة اللبنانية، لوجود خطأ في الشكل حول انضمامها للدعوى. واتخذت إسكندر صفة الادعاء ضد سلامة وكل من يظهره التحقيق، لكن حلاوي اعتبر أنها لا تمتلك صفة للانضمام الى ادعاء النيابة العامة المالية على اعتبار انها لا تحوز على ترخيص بالادعاء من الوزير المختص.
ونفّذ العشرات من المودعين وقفة احتجاجية أمام مبنى قصر العدل في بيروت، مواكبةً للتحقيقات الجارية وللمطالبة بإنصافهم واحقاق العدالة وصولاً الى استرجاع ودائعهم الموجودة في المصارف.
وشارك في الوقفة النائب في البرلمان اللبناني إلياس جرادة الذي اعتبر أنّ أموال المودعين "قضية حقوقية مقدسة وأن الدفاع عنها هي خط الدفاع الاول عن مستقبل لبنان"، مؤكداً أنّ رهان اللبنانيين هو "على القضاء الشريف الذي لا يمتثل للضغوطات التي تمارسها المنظومة الحاكمة".
وأمر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، بتوقيف سلامة يوم الأربعاء، بعد التحقيق معه، بشأن السرقات والاختلاسات في ملف شركة "أوبتيموم"، والعقود التي أُبرِمَت بين مصرف لبنان والشركة، لجهة الشراء والبيع لسندات خزينة وشهادات إيداع بالليرة، وحصول الشركة على عمولات.
وكان القضاء اللبناني قرر، في أيار/مايو 2023، منع سلامة من السفر، في خطوة جاءت بعد تسلّم السلطات اللبنانية شارة حمراء من منظمة الشرطة الدولية، "الإنتربول"، بناءً على مذكرة توقيف فرنسية.
وشغل سلامة، البالغ من العمر 74 عاماً، منصب حاكم مصرف لبنان مدة 30 عاماً، حتى تموز/يوليو 2023. وكالات
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