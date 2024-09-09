إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

من "منقذ" إلى متهم.. رحلة حاكم مصرف لبنان السابق "إلى الزنزانة"

وحضر وكلاء الدفاع عن سلامة،فيما رفض القاضي حلاوي حضور رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ممثلةً الدولة اللبنانية، لوجود خطأ في الشكل حول انضمامها للدعوى. واتخذت إسكندر صفة الادعاء ضد سلامة وكل من يظهره التحقيق، لكن حلاوي اعتبر أنها لا تمتلك صفة للانضمام الى ادعاء النيابة العامة المالية على اعتبار انها لا تحوز على ترخيص بالادعاء من الوزير المختص.





ونفّذ العشرات من المودعين وقفة احتجاجية أمام مبنى قصر العدل في بيروت، مواكبةً للتحقيقات الجارية وللمطالبة بإنصافهم واحقاق العدالة وصولاً الى استرجاع ودائعهم الموجودة في المصارف.

وشارك في الوقفة النائب في البرلمان اللبناني إلياس جرادة الذي اعتبر أنّ أموال المودعين "قضية حقوقية مقدسة وأن الدفاع عنها هي خط الدفاع الاول عن مستقبل لبنان"، مؤكداً أنّ رهان اللبنانيين هو "على القضاء الشريف الذي لا يمتثل للضغوطات التي تمارسها المنظومة الحاكمة".



وأمر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، بتوقيف سلامة يوم الأربعاء، بعد التحقيق معه، بشأن السرقات والاختلاسات في ملف شركة "أوبتيموم"، والعقود التي أُبرِمَت بين مصرف لبنان والشركة، لجهة الشراء والبيع لسندات خزينة وشهادات إيداع بالليرة، وحصول الشركة على عمولات.



وكان القضاء اللبناني قرر، في أيار/مايو 2023، منع سلامة من السفر، في خطوة جاءت بعد تسلّم السلطات اللبنانية شارة حمراء من منظمة الشرطة الدولية، "الإنتربول"، بناءً على مذكرة توقيف فرنسية.



وشغل سلامة، البالغ من العمر 74 عاماً، منصب حاكم مصرف لبنان مدة 30 عاماً، حتى تموز/يوليو 2023. وكالات