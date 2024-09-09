446 ألف طفل في غزة تلقوا لقاح شلل الأطفال



وأوضحت الوكالة، في منشور على منصة (إكس)، اليوم الاثنين، أن فرقها ستبدأ اعتبارا من الغد بالتحرك إلى شمال القطاع، للبدء بالمرحلة "الأكثر تعقيدا" من الحملة، حيث يحتاج العديد من الأطفال إلى اللقاح بشكل عاجل.--(بترا)

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