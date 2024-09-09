446 ألف طفل في غزة تلقوا لقاح شلل الأطفال

446 ألف طفل في غزة تلقوا لقاح شلل الأطفال
التاريخ
9/9/2024 3:29:02 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنها انتهت من تطعيم أكثر من 446 ألف طفل في وسط وجنوب قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولي من حملتها لتطعيم أطفال غزة ضد مرض "شلل الأطفال".
وأوضحت الوكالة، في منشور على منصة (إكس)، اليوم الاثنين، أن فرقها ستبدأ اعتبارا من الغد بالتحرك إلى شمال القطاع، للبدء بالمرحلة "الأكثر تعقيدا" من الحملة، حيث يحتاج العديد من الأطفال إلى اللقاح بشكل عاجل.--(بترا)
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