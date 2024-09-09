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446 ألف طفل في غزة تلقوا لقاح شلل الأطفال

9/9/2024 3:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنها انتهت من تطعيم أكثر من 446 ألف طفل في وسط وجنوب قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولي من حملتها لتطعيم أطفال غزة ضد مرض "شلل الأطفال".


وأوضحت الوكالة، في منشور على منصة (إكس)، اليوم الاثنين، أن فرقها ستبدأ اعتبارا من الغد بالتحرك إلى شمال القطاع، للبدء بالمرحلة "الأكثر تعقيدا" من الحملة، حيث يحتاج العديد من الأطفال إلى اللقاح بشكل عاجل.--(بترا)

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