تسريب الوثائق السرية: جناية خطيرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم
ليلاخ شوفال وآخرون
وثيقة إستراتيجية المفاوضات التي انكشفت يوم الجمعة في صحيفة "بيلد" الألمانية عثر عليها في قطاع غزة قبل خمسة أشهر– ولم يكتبها السنوار. هكذا يدعي الناطق العسكري، بعد فحص أجراه الجيش.
على حد قوله فإن "الوثيقة هي وثيقة قديمة كتبها كتوصية مستوى متوسط في حماس وليس السنوار. وأضيفت المعلومات التي فيها إلى وثائق مشابهة أخرى كانت في حوزتنا في الماضي، لم تشكل معلومات متجددة ولم يرتكب خطأ في نشرها. المعلومات رفعت إلى أصحاب القرار عدة مرات حتى قبل أن يعثر على الوثيقة موضع الحديث. تسريب الوثيقة يشكل جناية خطيرة وهو سيحقق فيه".
إلى جانب ذلك تتمترس حماس في مواقفها في الاتصالات لصفقة المخطوفين، تشدد جهود الحرب النفسية وتنشر في الأيام الأخيرة رسائل أخرى تعزف على الانقسام السياسي في إسرائيل حول الصفقة. هكذا مثلا عرضت المنظمة إمكانيتين: "الموت بقصف المخطوفين" أو التحرر في صفقة.
في إسرائيل يقدرون بأن الولايات المتحدة لن تتقدم بمقترح لوقف النار لا يكون عليها موافقة محتملة من الطرفين. وقدرت المحافل المطلعة بأن احتمالات الصفقة هبطت أساسا بسبب إصرار حماس على انسحاب كل قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع منذ المرحلة الأولى. في البيت الأبيض لا يبثون تفاؤلا في فرص الصفقة وإن كانوا في جهاز الأمن ما يزالون يرون فيها نقطة انعطافة إستراتيجية واجبة.
في إطار تقويم الوضع العملياتي الذي أجراه وزير الدفاع غالنت أمس في محور نتساريم قال إننا "سنصل إلى محمد السنوار ويحيى السنوار. الإخوان السنوار ليسا محصنين".
وإلى ذلك، في أثناء الاستعراض العسكري الذي قدمه نائب رئيس الأركان أمير برنياع لوزراء الحكومة، عقب رئيس الوزراء نتنياهو بشكل ناقد عرض الجيش للأمور، وهذه المرة بالنسبة للجبهة الشمالية. فقد قال برنياع للوزراء: "نصر الله لا يعتزم وقف النار إلى أن تنتهي الحرب في غزة. هو يخشى حربا واسعة، لكنه لا يوقف الحرب مثلما هي في هذه اللحظة. إذا أمر المستوى السياسي الجيش فإن الجيش سيعرف كيف يفرض حربا كاملة ويصل إلى هزم الحزب".
بدا رئيس الوزراء غير راض عن عرض الأمور وقال بعد ذلك إن "الذراع الأخطر لإيران حزب الله ونحن لا يمكننا أن نسلم بوجوده. يجب إبادة هذا وهذا لا يهم إذا كانت الأنفاق تجتاز الجدار أو تصل قريبا من الجدار. يجب إبادة هذا، أنا مقتنع بأننا قادرون على أن نعالج هذا، وأتوقع من الجيش الإسرائيلي أن يستعد لهذا".
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