تسريب الوثائق السرية: جناية خطيرة

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

ليلاخ شوفال وآخرون

وثيقة إستراتيجية المفاوضات التي انكشفت يوم الجمعة في صحيفة "بيلد" الألمانية عثر عليها في قطاع غزة قبل خمسة أشهر– ولم يكتبها السنوار. هكذا يدعي الناطق العسكري، بعد فحص أجراه الجيش.

على حد قوله فإن "الوثيقة هي وثيقة قديمة كتبها كتوصية مستوى متوسط في حماس وليس السنوار. وأضيفت المعلومات التي فيها إلى وثائق مشابهة أخرى كانت في حوزتنا في الماضي، لم تشكل معلومات متجددة ولم يرتكب خطأ في نشرها. المعلومات رفعت إلى أصحاب القرار عدة مرات حتى قبل أن يعثر على الوثيقة موضع الحديث. تسريب الوثيقة يشكل جناية خطيرة وهو سيحقق فيه".

إلى جانب ذلك تتمترس حماس في مواقفها في الاتصالات لصفقة المخطوفين، تشدد جهود الحرب النفسية وتنشر في الأيام الأخيرة رسائل أخرى تعزف على الانقسام السياسي في إسرائيل حول الصفقة. هكذا مثلا عرضت المنظمة إمكانيتين: "الموت بقصف المخطوفين" أو التحرر في صفقة.

في إسرائيل يقدرون بأن الولايات المتحدة لن تتقدم بمقترح لوقف النار لا يكون عليها موافقة محتملة من الطرفين. وقدرت المحافل المطلعة بأن احتمالات الصفقة هبطت أساسا بسبب إصرار حماس على انسحاب كل قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع منذ المرحلة الأولى. في البيت الأبيض لا يبثون تفاؤلا في فرص الصفقة وإن كانوا في جهاز الأمن ما يزالون يرون فيها نقطة انعطافة إستراتيجية واجبة.

في إطار تقويم الوضع العملياتي الذي أجراه وزير الدفاع غالنت أمس في محور نتساريم قال إننا "سنصل إلى محمد السنوار ويحيى السنوار. الإخوان السنوار ليسا محصنين".

وإلى ذلك، في أثناء الاستعراض العسكري الذي قدمه نائب رئيس الأركان أمير برنياع لوزراء الحكومة، عقب رئيس الوزراء نتنياهو بشكل ناقد عرض الجيش للأمور، وهذه المرة بالنسبة للجبهة الشمالية. فقد قال برنياع للوزراء: "نصر الله لا يعتزم وقف النار إلى أن تنتهي الحرب في غزة. هو يخشى حربا واسعة، لكنه لا يوقف الحرب مثلما هي في هذه اللحظة. إذا أمر المستوى السياسي الجيش فإن الجيش سيعرف كيف يفرض حربا كاملة ويصل إلى هزم الحزب".

بدا رئيس الوزراء غير راض عن عرض الأمور وقال بعد ذلك إن "الذراع الأخطر لإيران حزب الله ونحن لا يمكننا أن نسلم بوجوده. يجب إبادة هذا وهذا لا يهم إذا كانت الأنفاق تجتاز الجدار أو تصل قريبا من الجدار. يجب إبادة هذا، أنا مقتنع بأننا قادرون على أن نعالج هذا، وأتوقع من الجيش الإسرائيلي أن يستعد لهذا".