سنة ولم يتحقق الهدف من القتال

بقلم: يونتان ليس

مرت سنة تقريبا على إخلاء مستوطنات الشمال، وحتى الآن عودة سكانها الى بيوتهم لا تظهر في الافق. رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يجد صعوبة في الحفاظ على التساوق في هذا الامر. الكابينت لم يقرر حتى الآن بشكل رسمي أن اعادة اسكان مستوطنات الشمال هو احد اهداف الحرب. الانشغال بالقتال مع حزب الله يظهر فقط بشكل ضمني في الصيغة الرسمية للاهداف التي صادق عليها الكابينت.

على الرغم من ذلك فإن يعرض مؤخرا بين حين وآخر العودة الى مستوطنات الشمال كهدف علني. في يوم الاثنين الماضي في مؤتمر صحفي وصف عودة سكان الشمال الى بيوتهم كأحد اهداف الحرب الاربعة. وفي اليوم التالي في المؤتمر الصحفي لوسائل الاعلام الاجنبية لم يذكر مصير سكان الشمال كجزء من الاهداف.

في جلسة الحكومة أمس قال مرة اخرى بأن عودة السكان هي احد الاهداف الاربعة العلنية. مصدر مطلع على نقاشات الكابينت اوضح أمس بأنه "خلافا لتصريحات نتنياهو فان الكابينت حتى الآن لم يضع الكابينت اعادة سكان الشمال كأحد أهداف الحرب. الامر لا يتعلق بالتشويش العلني الوحيد لاهداف الحرب من ناحية رئيس الحكومة.

صياغة الاهداف الرسمية لا يظهر فيها أي تعهد بـ"إعادة جميع المخطوفين". وحسب تعبيره فان هذه صياغة غامضة تدعو الى "بذل جهود كبيرة لحل قضية الرهائن". الصيغة الضبابية تبقي للمستوى السياسي هامش للمناورة في مسألة اعادة المخطوفين. ورغم أن اسرائيل ملزمة بشكل علني بالعملية التي تقودها الولايات المتحدة ودول الوساطة من اجل التوصل الى الصفقة، فان دبلوماسيين اجانب تولد لديهم الانطباع في الفترة الاخيرة بأن نتنياهو غير معني بالصفقة، خلافا لأهداف الحرب، وقد فضل وضع الصعوبات أمام العملية لاعتبارات غريبة مثل جهود الابقاء على الائتلاف أو تعميق العمليات العسكرية في القطاع.

في هذه الاثناء، في الادارة الاميركية وفي دول الوساطة قطر ومصر، يتعزز التقدير بأن احتمالية التوصل الى صفقة تحرير المخطوفين ووقف اطلاق النار في الفترة القريبة هي احتمالية ضعيفة، لأنه "لا توجد لدى الطرفين الرغبة في تبنيها"، حسب اقوال دبلوماسي غربي. مصادر في اسرائيل تقدر بأن الادارة الاميركية عملت مؤخرا على تأجيل نشر المسودة النهائية للصفقة بسبب الخوف من انهيار العملية.

الكابينت تم عقده أمس لمناقشة، ضمن امور اخرى، المفاوضات لعقد الصفقة. خشية جهاز الامن من أنه اذا لم تنضج هذه العملية فان ذلك سيعرض للخطر حياة المخطوفين ويصعب على اطلاق سراحهم في المستقبل وسيزيد احتمالية فتح جبهة في الشمال واندلاع حرب شاملة. اهداف الحرب الاربعة الرسمية، كما تم وضعها في تشرين الاول (لم تتغير منذ ذلك الحين) هي: القضاء على سلطة حماس وعلى قدرتها العسكرية؛ ازالة التهديد من القطاع؛ بذل جهود كبيرة لحل مسألة الرهائن وحماية حدود الدولة ومواطنيها.

مصدر مطلع على نقاشات الكابينت قال أمس إن "المشكلة ليست اذا كان يوجد قرار رسمي حول اعادة سكان الشمال واعادة المخطوفين أو أن الامر يتعلق بتصريحات في وسائل الاعلام فقط، بل المشكلة هي أن الاهداف الرسمية تتم صياغتها بغموض ولا يوجد لها جدول زمني"، قال هذا المصدر. "واضح للجميع أن الحكومة ملزمة بإعادة سكان الشمال الى بيوتهم، ولا يمكن انهاء الحرب بدون حل جذري لهذا الشأن. على طاولة الحكومة لا يوجد أي شخص معني بعدم موت المخطوفين في الأسر. المشكلة الدراماتيكية هي أنه حتى الآن، بعد سنة تقريبا على الحرب، لا يوجد أي هدف من اهداف نتنياهو تحقق – سلطة حماس لم يتم القضاء عليها، الرهائن لم يعودوا، ولم تتم اعادة الأمن على حدود الدولة، سواء في الشمال أو في يهودا والسامرة أو امام ايران".