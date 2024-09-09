انفراط عقد إسرائيل.. مستقبل قاتم ينتظر الدولة العبرية بعد الحرب في غزة

تسير إسرائيل على مسار خطر نحو اللاليبرالية والاستبداد، وهو ما تفاقم بسبب الصراع في غزة وعدم الاستقرار السياسي الداخلي. ويهدد نمو الفصائل المتطرفة وميليشيات المستوطنين الديمقراطية والتماسك المجتمعي، ويعرض إسرائيل لخطر العزلة الدولية والاضطرابات الداخلية. ومن أجل تجنب الكارثة، تحتاج إسرائيل إلى إصلاح دستوري وتجديد عملية السلام والالتزام بصورة أفضل بالقانون الدولي.

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عند تأسيس دولة إسرائيل خلال أيار (مايو) 1948، تصور مؤسسوها دولة تتسم بالقيم الإنسانية وتحترم القانون الدولي. وأصر "إعلان قيام دولة إسرائيل" الوثيقة التأسيسية للدولة على أن البلاد "ستضمن المساواة الكاملة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع سكانها بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس"، وأنها "ستكون مخلصة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة". ولكن، منذ اللحظة الأولى لم تتحقق هذه الرؤية قط. فقد عاش الفلسطينيون في إسرائيل تحت نظام الأحكام العرفية لما يقارب عقدين من الزمان بعد توقيع الإعلان. ولم يتمكن المجتمع الإسرائيلي قط من التوفيق وإيجاد حل للتناقض بين المثل العليا المرغوبة عالمياً المحددة في وثيقة هذا الإعلان، والتركيز الضيق على جعل إسرائيل دولة يهودية لحماية الشعب اليهودي.

على مر العقود، برز هذا التناقض الجوهري مراراً وتكراراً، مما أدى إلى اضطرابات سياسية أعادت تشكيل المجتمع والسياسة في إسرائيل مرات متعددة، من دون إيجاد أي حل لهذا التناقض. ولكن الآن بعد الحرب في غزة وأزمة القضاء التي سبقتها، أصبح من الصعب أكثر من أي وقت مضى الاستمرار على هذا النحو، حيث يدفع هذا المسار إسرائيل إلى نقطة الانهيار.

في الواقع، تتجه إسرائيل بصورة متزايدة نحو الاستبداد والعنف والدمار. وما لم تغير مسارها، فإن المثل الإنسانية التي قامت عليها ستختفي تماماً مع انزلاق الدولة نحو مستقبل أكثر قتامة، تؤثر فيه القيم غير الليبرالية على كل من الدولة والمجتمع. وليست إسرائيل في طريقها نحو استبداد متزايد في تعاملها مع الفلسطينيين فحسب، بل أيضاً في تعاملها مع مواطنيها أنفسهم. وقد تخسر بسرعة عدداً من الأصدقاء الذين ما يزالون يقفون إلى جانبها وتتحول إلى دولة منبوذة. وبعزلتها عن العالم قد تسيطر عليها الاضطرابات في الداخل مع اتساع الشروخ التي تهدد بشرذمة البلاد نفسها. ونظراً إلى الوضع المحفوف بالأخطار الذي تعيشه إسرائيل الآن، فإن هذه النتائج ليست مستبعدة على الإطلاق، ولكنها ليست حتمية أيضاً، بالتالي ما تزال إسرائيل تتمتع بالقدرة على انتشال نفسها من على حافة الهاوية. وقد تكون كلفة عدم القيام بذلك باهظة للغاية بحيث لا يمكن تحملها.

نهاية الصهيونية

وقع هجوم "حماس" الدموي خلال السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 على إسرائيل في وقت كانت تواجه فيه بالفعل حالة من عدم الاستقرار الداخلي الهائل. فقد سمح النظام الانتخابي في البلاد الذي يعتمد على التمثيل النسبي خلال العقود الأخيرة بدخول مزيد من الأحزاب السياسية الهامشية والمتطرفة إلى الكنيست، البرلمان الإسرائيلي. ومنذ العام 1996، شهدت البلاد 11 حكومة مختلفة بمعدل حكومة جديدة كل عامين ونصف العام، كانت ست منها بقيادة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو. وخلال الفترة ما بين العامين 2019 و2022 كان على إسرائيل إجراء خمسة انتخابات عامة. ولعبت الأحزاب السياسية الصغيرة أدواراً رئيسة في تشكيل الحكومات وإسقاطها، وكان لها تأثير غير متناسب مع حجمها الفعلي. وبعد الانتخابات الأخيرة التي أجريت خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، شكل نتنياهو حكومة بدعم من أحزاب سياسية وقادة من أقصى اليمين، فجلب إلى السلطة قوى سياسية كانت على الهامش لفترة طويلة.

وخلال العام 2023، دفع نتنياهو وحلفاؤه المنتمون إلى اليمين المتطرف في اتجاه إقرار مشروع قانون لإصلاح القضاء يهدف إلى الحد بصورة كبيرة من إشراف المحكمة العليا على الحكومة. وكان نتنياهو يأمل في أن يحميه الإصلاح المقترح من قضية جنائية دائرة ضده. وبطريقة موازية، أراد حلفاؤه من اليهود المتشددين أن يمنع الإصلاح تجنيد الآلاف من طلاب المدارس الدينية (ياشيفا)، الذين كانوا معفيين منذ فترة طويلة من الخدمة العسكرية. وقد دعم الصهاينة المتدينون هذا الإصلاح لتقييد قدرة المحكمة العليا على الحد من بناء المستوطنات.

وقد أثار الإصلاح القضائي المقترح احتجاجات ضخمة في جميع أنحاء البلاد، وكشف عن مجتمع منقسم بعمق بين أولئك الذين يريدون أن تظل إسرائيل دولة ديمقراطية ذات قضاء مستقل وأولئك الذين يفضلون حكومة يمكنها أن تفعل ما يحلو لها تقريباً. وشلت الحركة في المدن بسبب المتظاهرين وهدد جنود الاحتياط بأنهم سيرفضون أداء خدمتهم العسكرية إذا تم تمرير مشروع القانون، في حين ألمح المستثمرون إلى أنهم سيسحبون أموالهم من البلاد. ومع ذلك، أقر الكنيست نسخة من مشروع القانون خلال تموز (يوليو) 2023 ثم ألغتها المحكمة العليا بداية هذا العام. وفي الوقت الحاضر، يحاول الائتلاف الحاكم إحياء بعض عناصر الإصلاح القضائي حتى مع استمرار الحرب في غزة.

لا شك في أن الاحتجاج على الإصلاح القضائي كشف عن مخاوف داخل إسرائيل بشأن طبيعة الديمقراطية داخل البلاد، ولكنه لم يثر أي تساؤلات حول مسؤولية إسرائيل تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال. وفي الواقع، ينظر عدد كبير من الإسرائيليين إلى معاملة بلادهم للفلسطينيين على أنها منفصلة عن أدائها الديمقراطي. وكثيراً ما تسامح الإسرائيليون مع العنف الذي يمارسه المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين، لا بل ربما أيدوه ضمنياً. وفي انتهاك للقانون الدولي تفرض إسرائيل على الفلسطينيين الذين يعيشون تحت حكمها في الضفة الغربية والقدس الشرقية ما يشبه الحكم العسكري. وقد أشرفت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، مما وضع فكرة إنشاء دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة في مهب الريح. وقد كشفت الحرب في غزة التي قتلت فيها القوات الإسرائيلية نحو 40 ألف شخص وفقاً لتقديرات متحفظة، عن دولة تبدو عاجزة عن، أو غير راغبة في، دعم الرؤية الطموحة المنصوص عليها في "إعلان قيام دولة إسرائيل".

اعترف عدد من التقدميين في إسرائيل منذ فترة طويلة بأن الطبيعة الوحشية للاحتلال العسكري، فضلاً عن المسؤوليات المترتبة على الحفاظ على مثل هذا الاحتلال لها تأثير مفسد في المجتمع الإسرائيلي بأكمله. بعد حرب الأيام الستة خلال العام 1967، لاحظ العالم والفيلسوف الإسرائيلي يشعياهو ليبوفيتز موجة شديدة من "الفخر الوطني والنشوة" وتوقع منحى أكثر قتامة في المستقبل. وحذر خلال العام 1968 من أن هذه الحماسة الوطنية لن تؤدي إلا إلى "نقلنا من القومية الفخورة الصاعدة إلى القومية الحماسية المتطرفة". وزعم ليبوفيتز أن مثل هذه المشاعر المتطرفة من شأنها أن تؤدي إلى سقوط المشروع الإسرائيلي، مما يسفر عن تصرفات "وحشية"، وفي نهاية المطاف "نهاية الصهيونية". والآن أصبحت هذه النهاية أقرب مما يعترف به عدد من الإسرائيليين.

إسبارطة تعتمر القلنسوة اليهودية

في مسارها الحالي، تنحرف إسرائيل نحو اتجاه غير ليبرالي ومستبد إلى حد كبير. وقد تؤدي التحولات الحالية نحو اليمين المتشدد التي يدعمها الساسة وعدد كبير من ناخبيهم إلى تحول إسرائيل إلى نوع من الثيوقراطية الإثنية القومية، يديرها مجلس قضائي وتشريعي يهودي ومتطرفون دينيون يمينيون، لا تختلف عن الدولة الثيوقراطية الإيرانية إلا في كونها نسخة يهودية منها. وقد أنتجت التغيرات الديموغرافية والاجتماعية السياسية في إسرائيل، بما في ذلك الزيادة السريعة في عدد السكان اليهود المتشددين والميل نحو اليمين بين الشباب اليهود الإسرائيليين والتراجع في عدد اليهود الإسرائيليين الذين يعتبرون أنفسهم علمانيين، مجموعة سياسية أكثر تديناً تنظر إلى استمرار وجود إسرائيل باعتباره جزءًا من صراع غير قابل للتسوية بين اليهودية والإسلام.

من بين الساسة اليهود المتشددين القوميين الذين يدعون صراحة إلى دولة يلعب فيها الدين دوراً أكثر أهمية بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير وآفي ماعوز، وهم جميعاً لاعبون رئيسون في حكومة نتنياهو الائتلافية. وهم يمثلون شريحة جديدة نسبياً، لكنها متزايدة النفوذ من الحركة الصهيونية الدينية المعروفة باسم "الحردال"، التي تعتقد أن الله وعد اليهود بأرض إسرائيل التوراتية بأكملها وترفض الثقافة والقيم الغربية، وتعارض بصورة أساسية المعايير المقبولة في الليبرالية الإسرائيلية، مثل حقوق مجتمع الميم وبعض الفصل بين الكنيس (المؤسسة الدينية) والدولة والمساواة بين الجنسين. وحالياً، تشغل الشخصيات المرتبطة بالحردال مناصب وزارية في الحكومة الإسرائيلية، وتحتل مناصب مؤثرة في الكنيست، ومواقع قيادية بارزة في المدارس الدينية والأكاديميات التحضيرية العسكرية المعروفة باسم "مخينوت" mechinot. وتشير الاتجاهات السياسية والديموغرافية إلى أن اليمين المتطرف في إسرائيل سيظل مؤثراً انتخابياً، لا بل مهيمناً في المستقبل المنظور.

لكن عدداً من الإسرائيليين الأقل تديناً بدأوا أيضاً في تبني هذه الأيديولوجية القومية العرقية المتطرفة على نحو متزايد. ومنذ هجمات السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، ازداد اليمين الإسرائيلي تطرفاً. وبالنسبة لهم ولكثيرين آخرين في إسرائيل، أثبتت مذبحة "حماس" أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين أو مؤيديهم. ويرى هؤلاء المحافظون أن إسرائيل تعيش في حال حرب أبدية، حيث السلام فكرة غير قابلة للتصديق، وعلى حد تعبير المؤرخ الإسرائيلي ديفيد أوشانا، دولة أشبه بـ"إسبارطة معتمرة القلنسوة اليهودية"، تعيش في جهوزية عسكرية دائمة.

وقد يتحول هذا الموقف إلى توافق واسع بين اليهود الإسرائيليين، مما يؤدي إلى ظهور إسرائيل مستبدة وغير ليبرالية بالكامل، حيث تسفر الحرب في غزة عن الدمار التام للمعايير والمؤسسات الديمقراطية التي أضعفها نتنياهو وحلفاؤه. وقد وفرت الحرب بالفعل للحكومة ذريعة لتقييد الحريات المدنية. وعلى سبيل المثال، دعمت لجنة الأمن القومي في الكنيست أخيراً تشريعاً يخول الشرطة إجراء عمليات تفتيش من دون أوامر قضائية. وبطريقة موازية، ازداد العنف الذي ترعاه الدولة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأصبح ينظر إلى نشطاء السلام الإسرائيليين بصورة متزايدة على أنهم خونة. وسوف تصبح إسرائيل التي يهيمن عليها اليمين المتطرف أكثر استبداداً، مع تقييد الحريات المدنية، وبخاصة الحقوق الجنسانية. وسوف تؤثر الدولة بصورة ضارة في التعليم العام مع استبدال الفهم المدني الواسع للديمقراطية الإسرائيلية بفهم قومي ضيق وغير ليبرالي.

سوف تصبح إسرائيل غير الليبرالية أيضاً دولة منبوذة -وقد أصبحت بالفعل معزولة على نحو متزايد على المستوى الدولي، وتسعى منظمات دولية كثيرة إلى اتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية عقابية ضدها. وفي الواقع، وجهت قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية ورأيها الأخير بشأن عدم شرعية الاحتلال ومذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وعدد كبير من الادعاءات ذات الصدقية بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وجهت ضربة قوية لمكانة إسرائيل العالمية. وحتى مع دعم الحلفاء الرئيسين، فإن التأثير التراكمي للرأي العام السلبي والتحديات القانونية والتوبيخ الدبلوماسي من شأنها أن تعمل على تهميش إسرائيل بصورة متزايدة على الساحة العالمية.

سوف تظل إسرائيل غير الليبرالية تتلقى الدعم الاقتصادي من عدد قليل من البلدان، من بينها الولايات المتحدة، ولكنها ستكون معزولة سياسياً ودبلوماسياً عن جزء كبير من المجتمع الدولي، بما في ذلك معظم دول مجموعة السبع. وسوف تتوقف هذه البلدان عن التنسيق مع تل أبيب في المسائل الأمنية، وعن الحفاظ على اتفاقات تجارية معها وستمتنع عن شراء الأسلحة إسرائيلية الصنع. ومن المرجح أن ينتهي الأمر بإسرائيل إلى الاعتماد على الولايات المتحدة بصورة كاملة، مما يجعلها تتأثر بتحولات المشهد السياسي الأميركي خلال وقت يتزايد فيه عدد الأميركيين الذين يعترضون على دعم بلادهم غير المشروط للدولة اليهودية.

وهكذا، فإن العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع في إسرائيل مهدد حالياً بالانهيار. وإذا تمكن نتنياهو وحلفاؤه من تحقيق أهدافهم، فإن الديمقراطية الإسرائيلية ستصبح مجرد شكليات فارغة وممارسات إجرائية، مع تآكل سريع للضوابط والتوازنات الليبرالية التقليدية. ومن شأن ذلك أن يضع البلاد على مسار محفوف بالأخطار قد يؤدي إلى هرب رؤوس الأموال وهجرة الأدمغة، وتعميق التوترات الداخلية.

إسرائيل متصدعة

مع تزايد الاستبداد في إسرائيل، فإن هذا التحول غير الليبرالي لن يخفي الانقسامات المتنامية داخل المجتمع الإسرائيلي. وستفقد الدولة بصورة متزايدة احتكارها للاستخدام المشروع للقوة، وقد تتفاقم الانقسامات إلى حد اندلاع حرب أهلية. والواقع أن المواجهة العنيفة الأخيرة في مركز احتجاز "سدي تيمان"، حيث اعتقل جنود يشتبه في اعتدائهم على أحد إرهابيي "حماس" ليخضعوا للاستجواب قد تكون نذيراً لما هو مقبل. فقد هاجم جنود احتياطون ومدنيون، بل وحتى نائب برلماني من أقصى اليمين، الشرطة العسكرية داخل المركز المذكور، غاضبين من احتجاز أفراد عسكريين بسبب إساءة معاملتهم سجيناً فلسطينياً. وفي المستقبل، قد تصبح مثل هذه الحوادث أكثر شيوعاً. ومن بين المؤشرات الأخرى على التشرذم الجاري بالفعل داخل جهاز الأمن الإسرائيلي نمو ميليشيات المستوطنين، الجماعات التي لم تكن الدولة راغبة في قمعها على الرغم من اعتداءاتها العنيفة على الفلسطينيين، وحقيقة أن الجنود أبلغوا متطوعين لخدمة العدالة (جماعات تأخذ القانون بيدها وتتصرف خارج السلطة القانونية لفرض نسختها الخاصة من العدالة) بوقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة بصورة غير قانونية.

قد تنهار سيادة القانون في إسرائيل، لكن البلاد ستظل دولة اقتصادية فعالة إلى حد ما، وسوف تستمر في حماية الملكية الخاصة والحفاظ على الجامعات والمستشفيات ونوع من النظام التعليمي العام. وسوف يظل اقتصاد التكنولوجيا الفائقة الذي يشكل جوهر هوية إسرائيل باعتبارها "دولة ناشئة" عاملاً لفترة من الوقت. بيد أن الدولة ستعمل من دون سيادة القانون بما يتماشى مع بعض المظاهر الديمقراطية التي يفضلها اليمين المتطرف. وسوف يتحول الأمن إلى نظام مجزأ بلا إشراف ولا قيادة موحدة، مع تقويض السيطرة على الاستخدام المشروع للقوة. وسوف تزعم مجموعات مختلفة الحق في ممارسة العنف، بما في ذلك ميليشيات المستوطنين المسلحين، والمدنيين الذين يتحالفون مع أقصى اليمين وقوات الأمن الموجودة.

إن هذا المستقبل ليس من سيناريوهات الخيال العلمي الديستوبي. في الواقع، أدى الصراع في غزة إلى زيادة الانقسامات السياسية داخل البلاد، وبخاصة بين الجماعات اليمينية التي تدعو إلى اتخاذ تدابير عسكرية وأمنية متطرفة تتجاهل تماماً القانون الإنساني الدولي، وبين الجماعات الأخرى التي تدعو إلى اتباع نهج أكثر تصالحية وتوافقية تجاه الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، أدت الحرب إلى تعميق الانقسامات بين اليهود العلمانيين والمتدينين. ويذكر أن الجدل الرئيس داخل إسرائيل بشأن ما إذا كان ينبغي إلزام اليهود المتشددين دينياً بالخدمة العسكرية على غرار جميع الإسرائيليين الآخرين أسهم في تأجيج هذه التوترات. فقد قضت المحكمة العليا الإسرائيلية أخيراً بأن الحكومة لا تستطيع تجنب تجنيد اليهود المتشددين ويجب عليها الامتناع عن تمويل المدارس الدينية التي لا يلتحق طلابها بالخدمة العسكرية وفقاً لما تقتضيه القوانين القائمة، وهو القرار الذي حفز محاولات إعادة إحياء تشريعات الإصلاح القضائي.

هذا التقويض للسلطة المركزية التي تتمتع بها الدولة قد ينذر بتفكك أكثر إثارة للصدمة. فإلى جانب إدارة الاقتصاد لن تتمكن الحكومة من، بل ولن تكون راغبة في الوفاء بأي من مسؤولياتها السياسية التقليدية الأخرى، بما في ذلك توفير الأمن ونظام تشريعي مستقر يضمن المساءلة. ولا شك في أن وجود مجموعات أمنية متنافسة وإشراف برلماني متراخ سيضعف الردع الأمني الشامل الإسرائيلي ويقوض أي نظام متماسك للحكم في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وإسرائيل التي تكون في هذه الحال قد تكون على خلاف مع نفسها. وقد تتحول إلى نوع من الكيان المبلقن حيث تعمل الفصائل اليمينية الدينية والقومية على بناء دولتها بحكم الأمر الواقع، على الأرجح في مستوطنات الضفة الغربية. أو أنها قد تشهد تمرداً للمتطرفين الدينيين والقوميين المتطرفين يكون من شأنه أن يقسم إسرائيل ويتسبب في حرب أهلية عنيفة بين اليمين الديني المسلح وأجهزة الدولة القائمة. وحتى في غياب الحرب الأهلية، فإن هذا الوضع سيظل غير مستقر وسوف ينهار الاقتصاد، مما يجعل إسرائيل دولة فاشلة.

طريق للخروج من الفوضى

تدفع وطأة الأحداث والقوى السياسية السائدة إسرائيل في هذه الاتجاهات الخطرة. وهي تتحول إلى دولة لا تمت بصلة لرؤية مؤسسيها. ولكن، ليس من المحتم أن تمضي في هذا الطريق. من أجل تجنب هذه النتائج، يتعين على إسرائيل أن تستعيد الاستقرار السياسي في البلاد من خلال دعم أسسها الدستورية وتعزيز سيادة القانون، والسعي بصورة أكثر فاعلية إلى التوصل إلى تسوية دائمة للصراع مع الفلسطينيين ودمج نفسها بصورة أفضل داخل المنطقة.

يتعين على إسرائيل أن تنشئ لجنة دستورية مستقلة لمعالجة عدم الاستقرار السياسي في البلاد وتوفير أساس متين لمستقبل الديمقراطية الإسرائيلية. وسوف تحتاج اللجنة إلى صياغة دستور لن يكون من السهل تغييره مثل "القوانين الأساسية" أي القوانين الـ14 التي تشكل في مجموعها أقرب ما تملكه إسرائيل إلى الدستور الرسمي. وسوف يتعين عليها أن تلتزم القيم الإنسانية الأصلية التي تأسست عليها الدولة. وقد أنشئت مثل هذه اللجنة في الماضي وسوف يتطلب إحياؤها تعاوناً كبيراً بين ما تبقى من الوسط السياسي واليسار السياسي والأحزاب السياسية العربية الإسرائيلية. ومن المثير للاهتمام أن وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي، يوآف غالانت، دعا إلى أن يكون "إعلان قيام دولة إسرائيل" هو النص الأول في مثل هذه الوثيقة الدستورية.

علاوة على ذلك، يتعين على إسرائيل أن تعمل على فرض سيادة القانون بصورة أفضل، سواء داخل إسرائيل أو في الضفة الغربية. وهذا يعني أن الدولة لا يمكن أن تتسامح بعد الآن مع العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين. وفضلاً عن ذلك، لا بد من إنهاء الاحتلال العسكري للفلسطينيين ولا بد من الشروع في عملية سلام ملزمة تتضمن مفاوضين محايدين من طرف ثالث. وعلى أقل تقدير، يتعين على تل أبيب أن تلتزم بمعالجة مسألة مناقشة الرأي القانوني الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

ومن أجل ضمان الاستقرار الداخلي بصورة أفضل، تحتاج إسرائيل إلى إضفاء الشرعية على مكانتها في الشرق الأوسط، والاستفادة من المكاسب التي حققتها في "اتفاقات أبراهام" وتعزيز العلاقات مع السعودية وغيرها من دول المنطقة. وفي سبيل حماية علاقاتها مع دول مجموعة السبع والمجتمع الدولي الأوسع، يتعين على إسرائيل أن تؤكد مجدداً التزامها بالقانون الدولي، بما في ذلك من خلال جعل العمليات العسكرية أكثر شفافية وضمان المساءلة عن أي انتهاكات للقانون الدولي، والتصديق على نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية في العام 2002.

قد تواجه الخطوات الموضحة أعلاه مقاومة شديدة في إسرائيل، بيد أن هذه المعارضة لن تؤدي إلا إلى تأكيد مخاوفنا بشأن مستقبل إسرائيل. ولا شك في أن إسرائيل تواجه أعداء حقيقيين وخطرين مثل "حماس" مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان، لكن المسار الذي تسلكه لا يؤدي إلى النجاح. وإذا استمرت إسرائيل في مسارها الحالي، فقد تتحول إلى دولة من شأنها أن تدمر الرؤية الإنسانية اليهودية التي ألهمت عدداً من مؤسسيها وأنصارها في مختلف أنحاء العالم. ولكن، لم يفت الأوان بعد لكي تنقذ إسرائيل نفسها من هلاكها وتجد طريقاً آخر للمضي قدماً.



*إيلان ز. بارون: باحث متخصص في مجال السياسة الدولية والنظرية السياسية، والمدير المشارك في مركز "دراسة الثقافة والمجتمع والسياسة اليهودية" في جامعة دورهام.

*إيلاي ز. سالتزمان: أستاذ مشارك في الدراسات الإسرائيلية ومدير معهد "جوزيف وألما غيلدنهورن للدراسات الإسرائيلية" في جامعة ميريلاند.

المقال مترجم عن "فورين أفيرز"، حيث نشر في 12 آب (أغسطس) 2024.

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