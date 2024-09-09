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صفقات جديدة للأرثوذكسي والأهلي والجبيهة.. صالح يتصدر تصويت فيبا

9/9/2024 3:28:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان - تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.
تحديد موعد سلسلة نهائي دوري الشباب
تنطلق يوم بعد غد الخميس، منافسات الدور النهائي من بطولة دوري الشباب تحت 20 عاما بكرة السلة، والتي تجمع بين الأرثوذكسي واتحاد عمان.
ويحل اتحاد عمان ضيفا على الأرثوذكسي في صالته "إميل وماري حداد" عند الساعة التاسعة من مساء يوم بعد غد، على أن يتجدد اللقاء يومي 14 و17 من الشهر الحالي في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك في السلسلة القصيرة التي يحسمها ويتوج باللقب الفريق الذي يسبق منافسه في تحقيق انتصارين من إجمالي ثلاث مباريات مفترضة.
وكان فريق الجليل قد حسم المركز الثالث وظفر بالميدالية البرونزية بعد حسمه السلسلة القصيرة أمام منافسه فريق غزة هاشم بنتيجة (2-0).
الأرثوذكسي يضم كنعان
تعاقد فريق النادي الأرثوذكسي مع صانع ألعاب المنتخب الوطني الأول بكرة السلة مالك كنعان، وذلك لتمثيله في بطولة الدوري الممتاز للرجال، والذي ينطلق مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل بمشاركة فرق: الأهلي والأرثوذكسي والجليل والجبيهة والأشرفية وشباب بشرى واتحاد عمان.
وانضم كنعان إلى كتيبة "نسور عبدون" التي يقودها المدرب الوطني زيد ساحوري، وتضم اللاعبين محمود الهزايمة وأدهم الدجاني وعلي كنعان وفارس نبالي وعبدالله الزعبي وسعيد الخوالدة ونبيل كتخدا وسيف أبو سالم.
صفقة جديدة للأهلي
توصل فريق النادي الأهلي إلى اتفاق رسمي مع صانع الألعاب الشاب نبيل أبو شريخ، وذلك لتمثيل فريقه الأول للرجال بالموسم الجديد.
كما أنجز "الليث الأبيض" إجراءات تعاقده مع لاعبي منتخب الشباب باسل الخوالدة ومحمود دياب، لينضما إلى قائمة الفريق التي تضم اللاعبين، أشرف الهندي ويزن الطويل وخالد أبو عبود وفارس سماوي.
الجبيهة يستقطب أبو شريخ
أكد مدير الفريق الأول لنادي الجبيهة حماده اللوزي، اتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب الشاب عمر أبو شريخ، وذلك للدفاع عن ألوان الفريق بالموسم الجديد.
وكان الجبيهة بقيادة مدربه محمد حمدان، أنجز إجراءات تعاقده مع اللاعبين هاني الفرج وباسل أبو عبود ويوسف العواملة وأحمد حسونة وعمار بسطامي.
صالح يتصدر تصويت "فيبا"
 يتصدر لاعب مساعد ارتكاز المنتخب الوطني سيف الدين صالح، تصويت أفضل لاعب في بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 18 عاما، والتي اختتمت أمس في العاصمة عمّان وأطلقه الموقع الرسمي للاتحاد الدولي بكرة السلة "فيبا".
وحصل سيف الدين صالح على 1914 صوتا حتى الآن وضعته في المركز الأول بناء على تصويت الجماهير، فيما يتواجد أيضا لاعب جناح المنتخب الوطني عمر حجازي في المركز السابع بـ176 صوتا.
سحب قرعة "سيدات العربية" اليوم
تسحب عند الساعة الثانية من مساء اليوم عبر خاصية الاتصال المرئي عن بعد "زووم"، قرعة النسخة الخامسة والعشرين من البطولة العربية لأندية السيدات بكرة السلة، والتي تقام خلال الفترة من 15 إلى 24 أيلول (سبتمبر) الحالي في صالة نادي شباب الفحيص "مستضيف البطولة".
وتشارك فرق؛ الفحيص الأردني "مستضيف البطولة" وغاز الشمال العراقي والعلا السعودي والوحدة السوري وكوسيدار الجزائري والفتاة الكويتي في البطولة.
الغموض يسود بطولة "وصل"
علمت "الغد" من مصادر موثوقة داخل أروقة الإتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، أن موعد إنطلاقة بطولة دوري سوبر غرب آسيا "وصل" ما يزال غامضا حتى الآن، في ظل التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة.
ووفقا للمصدر المطلع، فإن الاتحاد الدولي يبحث خيارات إقامة البطولة بنظام التجمع، خصوصا وأن لبنان وإيران تشارك بثلاثة فرق في البطولة القارية، وربما يكون هناك معيقات تحد من تنقلات الفرق المغادرة أو القادمة إلى البلدين، حال توسع دائرة الخلاف والتوترات التي يشهدها البلدين مع الكيان الصهيوني.
ومن المقرر أن تبدأ البطولة في منتصف تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، ويشارك فيها 13 فريقا أكدت مشاركتها حتى الآن، وهي: الشرطة العراقي والطبيعت الإيراني والرياضي اللبناني وبيروت اللبناني والوحدة السوري واتحاد عمان الأردني (منطقة غرب آسيا)، اتحاد جدة السعودي وشباب أهلي دبي الإماراتي والعربي القطري والنزوى العُماني والكويت الكويتي والقادسية الكويتي والمنامة البحريني.

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