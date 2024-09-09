صفقات جديدة للأرثوذكسي والأهلي والجبيهة.. صالح يتصدر تصويت فيبا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان - تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.
تحديد موعد سلسلة نهائي دوري الشباب
تنطلق يوم بعد غد الخميس، منافسات الدور النهائي من بطولة دوري الشباب تحت 20 عاما بكرة السلة، والتي تجمع بين الأرثوذكسي واتحاد عمان.
ويحل اتحاد عمان ضيفا على الأرثوذكسي في صالته "إميل وماري حداد" عند الساعة التاسعة من مساء يوم بعد غد، على أن يتجدد اللقاء يومي 14 و17 من الشهر الحالي في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك في السلسلة القصيرة التي يحسمها ويتوج باللقب الفريق الذي يسبق منافسه في تحقيق انتصارين من إجمالي ثلاث مباريات مفترضة.
وكان فريق الجليل قد حسم المركز الثالث وظفر بالميدالية البرونزية بعد حسمه السلسلة القصيرة أمام منافسه فريق غزة هاشم بنتيجة (2-0).
الأرثوذكسي يضم كنعان
تعاقد فريق النادي الأرثوذكسي مع صانع ألعاب المنتخب الوطني الأول بكرة السلة مالك كنعان، وذلك لتمثيله في بطولة الدوري الممتاز للرجال، والذي ينطلق مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل بمشاركة فرق: الأهلي والأرثوذكسي والجليل والجبيهة والأشرفية وشباب بشرى واتحاد عمان.
وانضم كنعان إلى كتيبة "نسور عبدون" التي يقودها المدرب الوطني زيد ساحوري، وتضم اللاعبين محمود الهزايمة وأدهم الدجاني وعلي كنعان وفارس نبالي وعبدالله الزعبي وسعيد الخوالدة ونبيل كتخدا وسيف أبو سالم.
صفقة جديدة للأهلي
توصل فريق النادي الأهلي إلى اتفاق رسمي مع صانع الألعاب الشاب نبيل أبو شريخ، وذلك لتمثيل فريقه الأول للرجال بالموسم الجديد.
كما أنجز "الليث الأبيض" إجراءات تعاقده مع لاعبي منتخب الشباب باسل الخوالدة ومحمود دياب، لينضما إلى قائمة الفريق التي تضم اللاعبين، أشرف الهندي ويزن الطويل وخالد أبو عبود وفارس سماوي.
الجبيهة يستقطب أبو شريخ
أكد مدير الفريق الأول لنادي الجبيهة حماده اللوزي، اتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب الشاب عمر أبو شريخ، وذلك للدفاع عن ألوان الفريق بالموسم الجديد.
وكان الجبيهة بقيادة مدربه محمد حمدان، أنجز إجراءات تعاقده مع اللاعبين هاني الفرج وباسل أبو عبود ويوسف العواملة وأحمد حسونة وعمار بسطامي.
صالح يتصدر تصويت "فيبا"
يتصدر لاعب مساعد ارتكاز المنتخب الوطني سيف الدين صالح، تصويت أفضل لاعب في بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 18 عاما، والتي اختتمت أمس في العاصمة عمّان وأطلقه الموقع الرسمي للاتحاد الدولي بكرة السلة "فيبا".
وحصل سيف الدين صالح على 1914 صوتا حتى الآن وضعته في المركز الأول بناء على تصويت الجماهير، فيما يتواجد أيضا لاعب جناح المنتخب الوطني عمر حجازي في المركز السابع بـ176 صوتا.
سحب قرعة "سيدات العربية" اليوم
تسحب عند الساعة الثانية من مساء اليوم عبر خاصية الاتصال المرئي عن بعد "زووم"، قرعة النسخة الخامسة والعشرين من البطولة العربية لأندية السيدات بكرة السلة، والتي تقام خلال الفترة من 15 إلى 24 أيلول (سبتمبر) الحالي في صالة نادي شباب الفحيص "مستضيف البطولة".
وتشارك فرق؛ الفحيص الأردني "مستضيف البطولة" وغاز الشمال العراقي والعلا السعودي والوحدة السوري وكوسيدار الجزائري والفتاة الكويتي في البطولة.
الغموض يسود بطولة "وصل"
علمت "الغد" من مصادر موثوقة داخل أروقة الإتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، أن موعد إنطلاقة بطولة دوري سوبر غرب آسيا "وصل" ما يزال غامضا حتى الآن، في ظل التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة.
ووفقا للمصدر المطلع، فإن الاتحاد الدولي يبحث خيارات إقامة البطولة بنظام التجمع، خصوصا وأن لبنان وإيران تشارك بثلاثة فرق في البطولة القارية، وربما يكون هناك معيقات تحد من تنقلات الفرق المغادرة أو القادمة إلى البلدين، حال توسع دائرة الخلاف والتوترات التي يشهدها البلدين مع الكيان الصهيوني.
ومن المقرر أن تبدأ البطولة في منتصف تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، ويشارك فيها 13 فريقا أكدت مشاركتها حتى الآن، وهي: الشرطة العراقي والطبيعت الإيراني والرياضي اللبناني وبيروت اللبناني والوحدة السوري واتحاد عمان الأردني (منطقة غرب آسيا)، اتحاد جدة السعودي وشباب أهلي دبي الإماراتي والعربي القطري والنزوى العُماني والكويت الكويتي والقادسية الكويتي والمنامة البحريني.
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