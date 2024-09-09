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طلب ضعيف على تأجير السيارات السياحية

9/9/2024 3:28:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم عمان- أكد عاملون في قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية ضعف نشط القطاع وسط نسب إشغال لا تتجاوز 30 %.
وقال مدير مكتب لتأجير السيارات السياحية محمد أنور إن "الإقبال ضعيف ويشهد القطاع حالة من الركود منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية".
وبين أن قطاع تأجير السيارات السياحية يعاني من أعباء مالية جراء تراجع الإقبال على تأجير سياراتهم منذ بدء الاحتلال بارتكاب جرائمه في فلسطين.
وأشار أنور إلى أن نسب الإشغال في مكتبه لا تتجاوز 30 % منذ منتصف الشهر الماضي.
وقال مدير أحد مكاتب تأجير السيارات السياحية خالد الأحمدي "الإقبال على تأجير السيارات السياحية ضعيف وان نسبة الإشغال لا تصل إلى 30 %".
وأضاف الأحمدي "القطاع يعاني من أزمة تزيد من أعبائه التي ترتبت عليه إثر جائحة كورونا والتي ما لبث وأن تعافى منها حتى أتت جائحة أخرى سببها الكيان الصهيوني وارتكابه للجرائم
والمجازر في فلسطين وانعكس ذلك على معظم القطاعات الاقتصادية".
وأكد أن المغتربين والزوار العرب هم الذين ينشطون القطاع.
وأشار الأحمدي إلى أن المواطن المحلي حرك الأسواق قليلا رغم اهتمامه بالسيارات الصغيرة والمهجنة (الهايبرد) نظرا للكلف الإضافية المترتبة على ارتفاع أسعار المحروقات في المملكة وهي أيام محدودة، إذ يقبل المواطن على استئجار السيارات لغاية ظرف معين ولأيام معدودة.
وقال أحد العاملين في قطاع تأجير السيارات السياحية خالد العبادي إن "نسب الإشغال ما تزال متراجعة بشكل ملحوظ".
وأكد العبادي أن نسب إشغال السيارات السياحية ضمن مستوى 30 % وهي متدنية ولا تغطي احتياجات المكاتب.
وأشار إلى أن الإقبال على السيارات الصغيرة من المغتربين والزوار العرب وعلى السيارات الصغيرة والمتوسط إذ أن غالبية الزبائن يبتعدون عن السيارات الكبيرة التي تستهلك كميات كبيرة من المحروقات.
يشار إلى أن نحو 400 سيارة كهرباء دخلت السوق إضافة إلى ارتفاع أعداد السيارات المهجنة (الهايبرد) إلى 4 آلاف سيارة.
ويذكر أن أعداد السيارات السياحية تراجعت من 14.1 ألف سيارة إلى نحو 12.5 ألف بسبب قيام فئة من أصحاب المكاتب لبيعها حتى يستطيعوا دفع بعض التزاماتهم.
وتشكل السيارات الكبيرة نسبة 30 % من إجمالي أعداد السيارات السياحية في مختلف مكاتب المملكة والتي يبلغ عددها نحو 4.35 ألف سيارة.
ويقدر عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية قرابة 235 مكتبا سياحيا موزعة بمختلف محافظات المملكة إذ يشغل هذا القطاع أكثر من 3 آلاف موظف.
ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية نحو 500 مليون دينار ويضم القطاع أكثر من 14 ألف مركبة.
وتكبد قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية خسائر مالية وصلت إلى 100 مليون دينار خلال فترة أزمة جائحة كورونا.

MENAFN09092024000072011014ID1108653887

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