بعد 5 مباريات رسمية.. هل يرتفع المستوى الفني لفرق المحترفين؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان - تعود عجلة دوري المحترفين لكرة القدم
للدوران مجددا بعد أيام قليلة من خلال مباريات
الجولة الرابعة، عقب التوقف الذي أصاب المنافسات لمنح الدوليين فرصة التحضير للمواجهتين الآسيويتين مع المنتخبين الكويتي والفلسطيني في تصفيات كأس العالم 2026، علما أن جولتين من مسابقة درع الاتحاد أقيمتا في فترة التوقف الدولية، وغياب لاعبي المنتخب.
وتنتظر الجماهير الأردنية مشاهدة مباريات الجولة المقبلة، للوقوف على المستوى الفني للفرق بعد خوض 3 جولات بالدوري وجولتين بالدرع، خصوصا بعد الأداء الفني المتذبذب لمعظم الفرق في البطولتين، وظهور حالة من عدم الانسجام بين اللاعبين، إضافة إلى غياب الاستقرار في التشكيلة، بعدما حرصت الأجهزة الفنية على منح الفرصة لكافة اللاعبين المحليين والأجانب، للوقوف على مستوياتهم في ظل قصر فترة التحضير للموسم، مع إصرار الاتحاد على انطلاق المنافسات سريعا، إضافة الى عدم قدرة الأندية على خوض مباريات ودية كثيرة أو إقامة معسكرات وسط ظروف مالية صعبة.
ويفترض أن تكون الأندية وصلت لمرحلة جيدة من الانسجام بعد 5 مباريات رسمية، وهناك آمال بالظهور بمستوى فني يختلف عما تابعه الجمهور منذ بداية الموسم الحالي، من غياب المهارة وتفاوت الأداء بشكل كبير.
5 جولات من المنافسات، خلت من اللمحات الفنية والتكتيكية والقوة والندية والمتعة التي ينتظرها المتابعون والجماهير الحاضرة على مدرجات الملاعب. ومن هذا المنطلق، يتساءل المشجعون.. هل سنرى مستويات فنية وبدنية أفضل؟
وأكد المدرب الوطني عيسى الترك، أن الفرق بدأت في الظهور بصورة فنية وبدنية أفضل من مباراة لأخرى، ونجحت في الاستفادة من المباريات لتحسين الجوانب المختلفة، خصوصا في ظل الصعوبات التي واكبت انطلاق الموسم الحالي، وعدم الحصول على الوقت الكافي للأجهزة الفنية للتحضير والاستعداد.
وقال الترك في تصريحات لـ"الغد": "المتابع لمباريات الأسابيع الماضية من الدوري ودرع الاتحاد، يجد أن الأجهزة الفنية استفادت من الأخطاء وبدأت في الاستقرار الفني للوصول إلى تشكيلة مناسبة، وستشهد المباريات المقبلة تحسنا في الأداء العام للفرق مع زيادة التنافس في القمة ومراكز القاع".
من جهته، يرى المدير الفني لفريق السلط ديان صالح، أن المستوى الفني للفرق في بداية الموسم، لم يكن جيدا من الناحيتين الفنية والبدنية، بسبب عدم وجود فترة إعداد مناسبة، والتجديدات التي طرأت على هيكل الفرق، وبحث الأجهزة الفني عن التشكيلة المناسبة، والحاجة لزيادة الانسجام بين اللاعبين وكذلك تجريب اللاعبين المحليين والأجانب.
وأكد صالح في حديثه لـ"الغد"، رضاه بما قدمه اللاعبون خلال مجريات اللقاءات في بطولتي الدوري ودرع الاتحاد، مشيرا إلى سعيه كمدير فني لتصحيح الأخطاء، خصوصا في الجانب الدفاعي، والظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة من البطولتين، خصوصا وأن المباريات المقبلة ستكون أكثر صعوبة، والكثير من اللاعبين وربما أغلبهم يشاركون مع الفريق للمرة الأولى هذا الموسم.
وأردف: "أتوقع أن يتحسن الأداء الفني للفرق خلال المباريات المقبلة، خصوصا بعدما وصلت الأجهزة الفنية الى التشكيلة المناسبة وتعرفت على القدرات الفنية للاعبين المحليين والأجانب، مع إغلاق فترة القيد، إضافة إلى أن الموسم الحالي سيكون صعبا وشاقا على معظم الأندية، خصوصا في ظل قرار اتحاد الكرة تهبيط 4 فرق لدوري الدرجة الأولى".
من جانبه، أكد المدير الفني لفريق شباب العقبة رائد الداوود، أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى البداية الفنية الضعيفة لفريقه، وأهمها عدم قدرة النادي على تسجيل لاعبين جدد بسبب إيقاف القيد والحرمان من التعاقدات الجديدة، قبل أن يتم رفع القيد في وقت متأخر جدا، ولم يستطع النادي الاتفاق مع اللاعبين الذين مثلوا الفريق خلال الموسم الماضي بسبب الظروف المالية الصعبة التي مر بها، ما أثر على تحضيرات الفريق الفنية والبدنية.
وأضاف الداوود: "مع التغلب على الظروف الصعبة ورفع القيد عن تسجيل اللاعبين، والتعاقد مع لاعبين جدد وتجديد عقود عدد من اللاعبين واستقطاب مجموعة من لاعبي الفئات، بدأ الفريق في التعافي وتقديم مستويات أفضل، وهذا ينطبق على معظم الفرق التي ارتفع مستواها الفني والبدني، وستشهد المباريات المقبلة إثارة وندية وتنافسا بين الفرق الباحثة عن الألقاب أو الساعية للهروب من شبح الهبوط".
إلى ذلك، يرى المتابع ناصر خالد المناور، أن هناك أسبابا كثيرة لعبت دورا في انخفاض المستوى الفني العام لمعظم مباريات الدوري والدرع، ومنها أن جميع فرق المحترفين مرت بمرحلة إعداد ضعيفة، ودخلت المنافسات منقوصة الجاهزية البدنية، في ظل قصر الفترة بين نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي، ما أثر سلبا على منظومة الكثير من الفرق في شكلها وأدائها وتكتيكها، إلى جانب غياب الانسجام بين أفكار المدرب واللاعبين، الأمر الذي سبب عدم القدرة على توظيف إمكانيات اللاعبين المحليين والأجانب بشكل مثالي خلال المباريات الماضية.
وزاد: "يجب أن يتغير الوضع الحالي بالابتعاد عن التحفظ الدفاعي، والهروب من هاجس القلق والخوف من الخسارة، وهو ما جعل الفرق تلعب بطريقة مغلقة غابت فيها جمالية الأداء".
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