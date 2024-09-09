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بعد 5 مباريات رسمية.. هل يرتفع المستوى الفني لفرق المحترفين؟

9/9/2024 3:28:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - تعود عجلة دوري المحترفين لكرة القدم للدوران مجددا بعد أيام قليلة من خلال مباريات الجولة الرابعة، عقب التوقف الذي أصاب المنافسات لمنح الدوليين فرصة التحضير للمواجهتين الآسيويتين مع المنتخبين الكويتي والفلسطيني في تصفيات كأس العالم 2026، علما أن جولتين من مسابقة درع الاتحاد أقيمتا في فترة التوقف الدولية، وغياب لاعبي المنتخب.
وتنتظر الجماهير الأردنية مشاهدة مباريات الجولة المقبلة، للوقوف على المستوى الفني للفرق بعد خوض 3 جولات بالدوري وجولتين بالدرع، خصوصا بعد الأداء الفني المتذبذب لمعظم الفرق في البطولتين، وظهور حالة من عدم الانسجام بين اللاعبين، إضافة إلى غياب الاستقرار في التشكيلة، بعدما حرصت الأجهزة الفنية على منح الفرصة لكافة اللاعبين المحليين والأجانب، للوقوف على مستوياتهم في ظل قصر فترة التحضير للموسم، مع إصرار الاتحاد على انطلاق المنافسات سريعا، إضافة الى عدم قدرة الأندية على خوض مباريات ودية كثيرة أو إقامة معسكرات وسط ظروف مالية صعبة.
ويفترض أن تكون الأندية وصلت لمرحلة جيدة من الانسجام بعد 5 مباريات رسمية، وهناك آمال بالظهور بمستوى فني يختلف عما تابعه الجمهور منذ بداية الموسم الحالي، من غياب المهارة وتفاوت الأداء بشكل كبير.
5 جولات من المنافسات، خلت من اللمحات الفنية والتكتيكية والقوة والندية والمتعة التي ينتظرها المتابعون والجماهير الحاضرة على مدرجات الملاعب. ومن هذا المنطلق، يتساءل المشجعون.. هل سنرى مستويات فنية وبدنية أفضل؟
وأكد المدرب الوطني عيسى الترك، أن الفرق بدأت في الظهور بصورة فنية وبدنية أفضل من مباراة لأخرى، ونجحت في الاستفادة من المباريات لتحسين الجوانب المختلفة، خصوصا في ظل الصعوبات التي واكبت انطلاق الموسم الحالي، وعدم الحصول على الوقت الكافي للأجهزة الفنية للتحضير والاستعداد.
وقال الترك في تصريحات لـ"الغد": "المتابع لمباريات الأسابيع الماضية من الدوري ودرع الاتحاد، يجد أن الأجهزة الفنية استفادت من الأخطاء وبدأت في الاستقرار الفني للوصول إلى تشكيلة مناسبة، وستشهد المباريات المقبلة تحسنا في الأداء العام للفرق مع زيادة التنافس في القمة ومراكز القاع".
من جهته، يرى المدير الفني لفريق السلط ديان صالح، أن المستوى الفني للفرق في بداية الموسم، لم يكن جيدا من الناحيتين الفنية والبدنية، بسبب عدم وجود فترة إعداد مناسبة، والتجديدات التي طرأت على هيكل الفرق، وبحث الأجهزة الفني عن التشكيلة المناسبة، والحاجة لزيادة الانسجام بين اللاعبين وكذلك تجريب اللاعبين المحليين والأجانب.
وأكد صالح في حديثه لـ"الغد"، رضاه بما قدمه اللاعبون خلال مجريات اللقاءات في بطولتي الدوري ودرع الاتحاد، مشيرا إلى سعيه كمدير فني لتصحيح الأخطاء، خصوصا في الجانب الدفاعي، والظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة من البطولتين، خصوصا وأن المباريات المقبلة ستكون أكثر صعوبة، والكثير من اللاعبين وربما أغلبهم يشاركون مع الفريق للمرة الأولى هذا الموسم.
وأردف: "أتوقع أن يتحسن الأداء الفني للفرق خلال المباريات المقبلة، خصوصا بعدما وصلت الأجهزة الفنية الى التشكيلة المناسبة وتعرفت على القدرات الفنية للاعبين المحليين والأجانب، مع إغلاق فترة القيد، إضافة إلى أن الموسم الحالي سيكون صعبا وشاقا على معظم الأندية، خصوصا في ظل قرار اتحاد الكرة تهبيط 4 فرق لدوري الدرجة الأولى".
من جانبه، أكد المدير الفني لفريق شباب العقبة رائد الداوود، أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى البداية الفنية الضعيفة لفريقه، وأهمها عدم قدرة النادي على تسجيل لاعبين جدد بسبب إيقاف القيد والحرمان من التعاقدات الجديدة، قبل أن يتم رفع القيد في وقت متأخر جدا، ولم يستطع النادي الاتفاق مع اللاعبين الذين مثلوا الفريق خلال الموسم الماضي بسبب الظروف المالية الصعبة التي مر بها، ما أثر على تحضيرات الفريق الفنية والبدنية.
وأضاف الداوود: "مع التغلب على الظروف الصعبة ورفع القيد عن تسجيل اللاعبين، والتعاقد مع لاعبين جدد وتجديد عقود عدد من اللاعبين واستقطاب مجموعة من لاعبي الفئات، بدأ الفريق في التعافي وتقديم مستويات أفضل، وهذا ينطبق على معظم الفرق التي ارتفع مستواها الفني والبدني، وستشهد المباريات المقبلة إثارة وندية وتنافسا بين الفرق الباحثة عن الألقاب أو الساعية للهروب من شبح الهبوط".
إلى ذلك، يرى المتابع ناصر خالد المناور، أن هناك أسبابا كثيرة لعبت دورا في انخفاض المستوى الفني العام لمعظم مباريات الدوري والدرع، ومنها أن جميع فرق المحترفين مرت بمرحلة إعداد ضعيفة، ودخلت المنافسات منقوصة الجاهزية البدنية، في ظل قصر الفترة بين نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي، ما أثر سلبا على منظومة الكثير من الفرق في شكلها وأدائها وتكتيكها، إلى جانب غياب الانسجام بين أفكار المدرب واللاعبين، الأمر الذي سبب عدم القدرة على توظيف إمكانيات اللاعبين المحليين والأجانب بشكل مثالي خلال المباريات الماضية.
وزاد: "يجب أن يتغير الوضع الحالي بالابتعاد عن التحفظ الدفاعي، والهروب من هاجس القلق والخوف من الخسارة، وهو ما جعل الفرق تلعب بطريقة مغلقة غابت فيها جمالية الأداء".

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