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الألبسة.. الموسم الأصعب منذ عام جائحة كورونا

9/9/2024 3:28:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان - مع قرب انتهاء موسم الصيف، شهد قطاع الألبسة في السوق المحلية حالة العزوف عن الطلب، رغم ما يشكله الصيف من موسم ذروة للقطاع، حسب ما أكده عاملون فيه.
وقدر هؤلاء العاملين حجم تراجع الحركة التجارية في القطاع خلال موسم الصيف الحالي بنحو 45 %، قياسا مع الموسم الماضي، معتبرين إياه الموسم الأصعب منذ عام جائحة "كورونا".
وعزا العاملون ضعف الطلب في القطاع إلى ثلاثة عوامل أساسية تتمثل بما يأتي، ضعف السيولة لدى المواطنين نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة السائدة محليا، إضافة إلى تراجع مستوى الرغبة الشرائية لدى الأردنيين والتي تأثرت معنويا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، علاوة على الانتشار غير المنظم للتجارة الإلكترونية الخارجية والطرود البريدية، والتي تذهب النسبة الكبرى منها لشراء الألبسة.
وأشار العاملون إلى أن القطاع أتم استعداداته لاستقبال الموسم الشتوي، متوقعين أن تستقر مستويات الأسعار للألبسة الشتوية، عند معدلاتها للموسم الماضي.
وبغية المحافظة على استمرارية القطاع وتحفيزه على استعادة نشاطه وزخمه، دعا العاملون إلى مضاعفة الجهود الحكومية في حماية المنافسة في القطاع التي تضررت نتيجة تجارة الطرود البريدية، وإعادة النظر بهذه الطرود، إضافة إلى وجوب خفض ضريبة المبيعات لتحفيز القطاع وتشجيع المواطنين على الشراء.
ويضاف إلى ذلك وجوب إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين، وتخفيض رسوم الاشتراك في الضمان الاجتماعي للعاملين في منشآت القطاع، فضلا عن ضرورة العمل على تنظيم سوق الألبسة المحلية والحد من توسعه العشوائي.
وقال ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن سلطان علان: "إن القطاع شهد خلال موسم الصيف تراجعا واضحا في نشاطه التجاري وتراجعا في حجم مبيعاته"، إذ اتسم نشاطه خلال أشهر الصيف بحالة كبيرة من العزوف عن الشراء والإقبال الخجول.
وأووضح علان أن حركة الإقبال في القطاع خلال موسم الصيف الحالي، تراجعت بنحو 40 % قياسا مع الموسم الماضي، على الرغم من استقرار الأسعار في الأسواق، إذ خيب الصيف الذي يعد موسم الذروة للقطاع آمال التجار في تحسين مستوى مبيعاتهم.
وأعاد علان هذا التراجع إلى تقلص القدرة الشرائية لدى المواطنيين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة محليا، إلى جانب تأثر الرغبة الشرائية لدى الأردنيين نفسيا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ولفت علان إلى أن قطاع الألبسة المحلي، يواجه اليوم تحديا يتمثل بتوسع انتشار التجارة الإلكترونية الخارجية والطرود البريدية، التي ألحقت ضررا بالغا في القطاع وقدرته على المنافسة، لافتا إلى أن التجارة الإلكترونية أثرت سلبا أيضا على الاقتصاد الوطني، حيث إن كل ما ينفق عليها يكون عائده إلى الخارج وليس إلى الخزينة العامة، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة إعادة النظر بالطرود البريدية وتنظيم التجارة الإلكترونية الخارجية محليا.
وقدرت نقابة تجار الألبسة والأقمشة في بيانات سابقة لها، حجم الرسوم الجمركية المفقودة من الطرود البريدية سنويا بنحو 93 مليون دينار، وعدد الطرود اليومية بـ7500 طرد يومي.
وحول الاستعدادات للفصل الشتاء، أكد علان أن القطاع أكمل استعداداته للشتاء، وأن البضائع الشتوية بدأت تصل إلى مستودعات ومخازن التجار، متوقعا أن تستقر مستويات الأسعار للألبسة الشتوية عند مستوياتها في الموسم الماضي.
وأشار علان إلى أن مستوردات الأردن من الألبسة خلال العام الماضي، بلغت نحو 253 مليون دينار، كما بلغت مستوردات الأحذية حوالي 47 مليون دينار.
بدوره، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي أن موسم صيف العام الحالي، من أصعب المواسم التجارية التي مرت على القطاع، حيث سيطرت على القطاع حالة كبيرة وملموسة من ضعف الطلب والعزوف.
وبين القواسمي أن التجار في القطاع يقدرون تراجع مستوى الطلب على الألبسة خلال موسم الصيف الحالي بما يزيد على 50 % مقارنة مع المواسم الماضية.
وأشار القواسمي إلى أن تراجع الطلب للموسم الحالي، امتداد لحالة انخفاض الطلب التي سادت القطاع في المواسم الماضية، إلا انها كانت أكثر حدة في الموسم الحالي، موضحا أن انخفاض النشاط في القطاع يؤثر سلبا على قدرة التجار على الإيفاء بمستلزماتهم المالية وتغطية التكاليف التشغيلية لمنشآتهم.
وبالانتقال إلى التحضير للموسم الشتوي، رجح القواسمي ألا تطرأ أي ارتفاعات على أسعار الألبسة الشتوية وتبقى بمستويات الموسم الماضي، معربا عن أمله بأن يستعيد القطاع نشاطه خلال الموسم الشتوي.
وتوقع القواسمي أن تترواح مستوردات المملكة من الألبسة خلال الموسم الشتوي المقبل، ما بين 50 - 60 مليون دينار، مؤكدا أن القطاع بات جاهزا لاستقبال الموسم.
وبهدف استدامة عمل القطاع وتحفيزه على استعادة نشاطه وزخمه، طالب القواسمي بأهمية حماية المنافسة في القطاع التي تضررت نتيجة تجارة الطرود البريدية التي استأثرت بحصة كبيرة من مبيعات القطاع، إذ إن ذلك يتطلب تدخلا حكوميا لتحقيق العدالة وضبط عملية التجارة الإلكترونية الخارجية.
كما طالب القواسمي بأهمية تخفيض ضريبة المبيعات من أجل تحفيز السوق المحلي وتشجيع المواطنين على الشراء، إضافة إلى تخفيض نسبة اشتراك الضمان الاجتماعي على العاملين في منشآت القطاع ، علاوة على وجوب إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين، إلى جانب أهمية بذل الجهات المعنية بالأسواق التجارية جهود إضافية، لتنظيم الأسواق والحد من التوسع غير المنظم لها.
واتفق المستمثر في القطاع صلاح أبو ليلى مع سابقيه، على تراجع حجم الطلب في سوق الألبسة المحلية خلال موسم الصيف، بصورة كبيرة للغاية مقارنة مع المواسم الماضية.
ولفت أبو ليلى إلى أن القطاع يعيش في أزمة حقيقية غير مسبوقة منذ جائحة "كورونا"، وتضاعفت في الموسم الحالي ولا سيما، في ظل العزوف عن الشراء الذي يشهده القطاع، مبينا أن الواقع الذي يعيشه سوق الألبسة، دفع العديد من المحلات في الفترة الأخيرة إلى الإغلاق والانسحاب من القطاع في ظل تراجع مبيعاتها وعدم قدرتها على تغطية تكاليفها.
وأوضح أبو ليلى أن ضعف تنظيم السوق واستمرار مشكلة الطرود البريدية ، ومهرجانات التخفيضات على البضائع ذات الجودة الردئية، قتلت المنافسة في القطاع وأثرت سلبا على حركة المبيعات في المحلات الكبرى، التي يترتب عليها رسوم جمركية وتكاليف تشغيلية وغيرها من الالتزامات.
ونوه أبو ليلى، إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية من اجتراح الحلول للقطاع وحمايته من الانهيار، وإعادة الزخم لديه، مطالبا في هذا الإطار بأهمية تخفيض ضريبة المبيعات التي باتت تشكل عائقا على القطاع وتحد من عمليات الشراء، إضافة إلى الحد من عمليات التجارة الإلكترونية الخارجية، بما فيها الطرود البريدية.
ويقدر عدد العاملين بقطاع الألبسة بنحو 68 ألف عامل معظمهم من الأردنيين، وتبلغ عدد منشآت القطاع نحو 14 ألف منشأة.

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