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طائرة الوحدات تستقطب الروسي تيموفي والفلسطيني صوان

9/9/2024 3:28:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- عزز فريق الوحدات للكرة الطائرة صفوفه بالمحترف الروسي نيموفي سكالوف، ولاعب منتخب فلسطين ونادي القوات معاذ صوان، بحثا عن استعادة صولجان الزعامة في الدوري الممتاز الذي يقام مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وإن كان الروسي لا يشارك في مسابقة كأس الأردن التي تقام من دون محترفين، إلا أن الفلسطيني يظهر في تشكيلة الوحدات كونه يعامل معاملة اللاعب الأردني بحسب قرار اتحاد الكرة الطائرة الذي صدر مؤخرا.
ورد المدير الفني لفريق الوحدات محمد نعمان على استفسارات "الغد": "تعاقدنا مع اللاعب الروسي تيموفي سكالوف الذي يشغل المركز "4"، ابن 28 ربيعا الذي يملك إمكانيات فنية مميزة في هذا المركز، ونمضي بإجراءات استقدامه إلى عمان حسب الأصول، والذي سيشاركنا منافسات الدوري الممتاز الذي تنطلق مبارياته في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل".
وأضاف: "عززنا صفوف الفريق بمعد منتخب فلسطين والقوات بطل المنافسات الفلسطينية للكرة الطائرة، انطلاقا من قرار اتحاد الكرة الطائرة في معاملة اللاعب الفلسطيني معاملة اللاعب الأردني، وأجد أن على جميع الأندية استثمار هذا القرار، النابع من التضامن مع الرياضة والرياضيين الفلسطينين، وما يتعرض له الأهل في فلسطين وغزة من حرب إبادة وتطهير عرقي، من قبل "آلة الموت الصهيونية".
وأضاف: "سبق للوحدات أن تعاقد مع الثلاثي المحلي أحمد العواملة، محمد البخيت وعبدالله سعيفان، إلى جانب أبناء النادي وفي مقدمتهم قائد الفريق المدافع الحر الخبير خالد شباب، فهد نعمان، محمد جمال، أحمد نافز، حسن عوض، إلى جانب المواهب الشابة لاعبي منتخبي الناشئين والشباب كل من: كرم معالي، مجاهد نصال، محمد نضال، وعبدالعظيم دغيش، ونتدرب بشكل يومي في صالة "الشهيد محمد الدرة" بمقر النادي، والهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية النفسية والبدنية والتكتيكية، والانسجام والتفاهم بين اللاعبينن".
وعن مجموعة الوحدات وأولى مبارياته في مسابقة كأس الأردن التي تنطلق في 17 أيلول (سبتمبر) الحالي، قال نعمان: "أسفرت قرعة البطولة عن وقوعنا إلى جانب شباب الحسين، البقعة وشباب مليح، ولاشك بأن المجموعة متباينة القوة في ظل تعليماتها بخروج المغلوب من مرحلة واحدة، ونتطلع إلى الفوز في أولى مبارياتنا أمام البقعة، وفي حال الفوز سنواجه شباب الحسين في نصف النهائي في مباراة اللقب المبكرة، ونحترم طموحات الفرق المنافسة إلا أننا نوجه بوصلة طموحنا نحو لقب كأس الأردن".

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