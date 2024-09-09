طائرة الوحدات تستقطب الروسي تيموفي والفلسطيني صوان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- عزز فريق الوحدات للكرة الطائرة صفوفه بالمحترف الروسي نيموفي سكالوف، ولاعب منتخب
فلسطين ونادي القوات معاذ صوان، بحثا عن استعادة صولجان الزعامة في الدوري
الممتاز الذي يقام مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وإن كان الروسي لا يشارك في مسابقة كأس الأردن التي تقام من دون محترفين، إلا أن الفلسطيني يظهر في تشكيلة الوحدات كونه يعامل معاملة اللاعب الأردني بحسب قرار اتحاد الكرة الطائرة الذي صدر مؤخرا.
ورد المدير الفني لفريق الوحدات محمد نعمان على استفسارات "الغد": "تعاقدنا مع اللاعب الروسي تيموفي سكالوف الذي يشغل المركز "4"، ابن 28 ربيعا الذي يملك إمكانيات فنية مميزة في هذا المركز، ونمضي بإجراءات استقدامه إلى عمان حسب الأصول، والذي سيشاركنا منافسات الدوري الممتاز الذي تنطلق مبارياته في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل".
وأضاف: "عززنا صفوف الفريق بمعد منتخب فلسطين والقوات بطل المنافسات الفلسطينية للكرة الطائرة، انطلاقا من قرار اتحاد الكرة الطائرة في معاملة اللاعب الفلسطيني معاملة اللاعب الأردني، وأجد أن على جميع الأندية استثمار هذا القرار، النابع من التضامن مع الرياضة والرياضيين الفلسطينين، وما يتعرض له الأهل في فلسطين وغزة من حرب إبادة وتطهير عرقي، من قبل "آلة الموت الصهيونية".
وأضاف: "سبق للوحدات أن تعاقد مع الثلاثي المحلي أحمد العواملة، محمد البخيت وعبدالله سعيفان، إلى جانب أبناء النادي وفي مقدمتهم قائد الفريق المدافع الحر الخبير خالد شباب، فهد نعمان، محمد جمال، أحمد نافز، حسن عوض، إلى جانب المواهب الشابة لاعبي منتخبي الناشئين والشباب كل من: كرم معالي، مجاهد نصال، محمد نضال، وعبدالعظيم دغيش، ونتدرب بشكل يومي في صالة "الشهيد محمد الدرة" بمقر النادي، والهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية النفسية والبدنية والتكتيكية، والانسجام والتفاهم بين اللاعبينن".
وعن مجموعة الوحدات وأولى مبارياته في مسابقة كأس الأردن التي تنطلق في 17 أيلول (سبتمبر) الحالي، قال نعمان: "أسفرت قرعة البطولة عن وقوعنا إلى جانب شباب الحسين، البقعة وشباب مليح، ولاشك بأن المجموعة متباينة القوة في ظل تعليماتها بخروج المغلوب من مرحلة واحدة، ونتطلع إلى الفوز في أولى مبارياتنا أمام البقعة، وفي حال الفوز سنواجه شباب الحسين في نصف النهائي في مباراة اللقب المبكرة، ونحترم طموحات الفرق المنافسة إلا أننا نوجه بوصلة طموحنا نحو لقب كأس الأردن".
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