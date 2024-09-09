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المواي تاي يسمي قائمته لبطولة العالم للشباب

9/9/2024 3:28:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- سمى الجهاز الفني للمنتخب الوطني للمواي تاي، قائمة اللاعبين المشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في تايلند بمشاركة واسعة من اللاعبين من مختلف دول العالم، حيث يمثل المنتخب 12 لاعبا.
ويغادر وفد المنتخب الوطني اليوم للعاصمة التايلندية بانكوك، حيث يضم الوفد مشرف المنتخب نائل الزقزوق، و3 مدربين، هم: صهيب الصعوب، محمد عامر وإسماعيل معين، إلى جانب الطبيب د. حسن خويلة، و12 لاعبا من فئتي تحت 15 عاما وتحت 17 عاما.
وضم منتخب المواي تاي تحت 17 عاما 5 لاعبين، وهم: حذيفة عيد (وزن تحت 57 عاما)، الحارث القواسمي (وزن تحت 67 كغم)، عبد الله أبو زنيمة (وزن تحت 71 كغم)، عبد الرحمن المغثة (وزن تحت 86 كغم)، ورضوان اسويد (وزن فوق 91 كغم).
واختار الجهاز الفني 7 لاعبين لفئة تحت 15 عاما، وهم: عبد الرحمن أبو الليل (وزن تحت 42 كغم)، الريان ازمقنا (وزن تحت 45 كغم)، آدم شريم (وزن تحت 48 كغم)، عبد الرحمن زقزوق (وزن تحت 54 كغم)، ريان أحمد (وزن تحت 63.5 كغم)، عمار أبو زنيمة (وزن تحت 71 كغم)، ومحمد عليان (وزن تحت 75 كغم).
وأقام المنتخب معسكرا تدريبيا داخليا امتد لأسبوع في مركز الإعداد الأولمبي، هدف من خلاله الجهاز الفني، للوصول إلى أعلى مراتب الجاهزية الفنية والبدنية. وأكد مدير اتحاد المواي تاي محمد عيد، أن الطموح كبير لدى المنتخب الوطني في بطولة العالم، من أجل الصعود على منصات التتويج والظفر بأكبر عدد من الميداليات الملونة، موضحا أن التحضيرات كانت مثالية من خلال المعسكر الداخلي. وأشار عيد في حديثه لـ "الغد"، إلى أن تاريخ اللاعبين حافل في المشاركات الخارجية وتحديدا في بطولة العالم، حيث نجح محمد عليان سابقا في الحصول على ميداليتين ذهبية وفضية، وعبد الله أبو زنيمة الميدالية البرونزية، ورضوان اسويد الميدالية الفضية، والحارث القواسمي الميدالية البرونزية.

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