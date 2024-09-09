المواي تاي يسمي قائمته لبطولة العالم للشباب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- سمى الجهاز الفني للمنتخب الوطني للمواي تاي، قائمة اللاعبين المشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها في تايلند بمشاركة واسعة من اللاعبين من مختلف دول العالم، حيث يمثل المنتخب 12 لاعبا.
ويغادر وفد المنتخب الوطني اليوم للعاصمة التايلندية بانكوك، حيث يضم الوفد مشرف المنتخب نائل الزقزوق، و3 مدربين، هم: صهيب الصعوب، محمد عامر وإسماعيل معين، إلى جانب الطبيب د. حسن خويلة، و12 لاعبا من فئتي تحت 15 عاما وتحت 17 عاما.
وضم منتخب
المواي تاي تحت 17 عاما 5 لاعبين، وهم: حذيفة عيد (وزن تحت 57 عاما)، الحارث القواسمي (وزن تحت 67 كغم)، عبد الله أبو زنيمة (وزن تحت 71 كغم)، عبد الرحمن المغثة (وزن تحت 86 كغم)، ورضوان اسويد (وزن فوق 91 كغم).
واختار الجهاز الفني 7 لاعبين لفئة تحت 15 عاما، وهم: عبد الرحمن أبو الليل (وزن تحت 42 كغم)، الريان ازمقنا (وزن تحت 45 كغم)، آدم شريم (وزن تحت 48 كغم)، عبد الرحمن زقزوق (وزن تحت 54 كغم)، ريان أحمد (وزن تحت 63.5 كغم)، عمار أبو زنيمة (وزن تحت 71 كغم)، ومحمد عليان (وزن تحت 75 كغم).
وأقام المنتخب معسكرا تدريبيا داخليا امتد لأسبوع في مركز الإعداد الأولمبي، هدف من خلاله الجهاز الفني، للوصول إلى أعلى مراتب الجاهزية الفنية والبدنية. وأكد مدير اتحاد المواي تاي محمد عيد، أن الطموح كبير لدى المنتخب الوطني في بطولة العالم، من أجل الصعود على منصات التتويج والظفر بأكبر عدد من الميداليات الملونة، موضحا أن التحضيرات كانت مثالية من خلال المعسكر الداخلي. وأشار عيد في حديثه لـ "الغد"، إلى أن تاريخ اللاعبين حافل في المشاركات الخارجية وتحديدا في بطولة العالم، حيث نجح محمد عليان سابقا في الحصول على ميداليتين ذهبية وفضية، وعبد الله أبو زنيمة الميدالية البرونزية، ورضوان اسويد الميدالية الفضية، والحارث القواسمي الميدالية البرونزية.
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