المحافظات تترقب ممثليها في البرلمان.. هل تشهد قفزة في نسب التصويت؟

MENAFN - Alghad Newspaper) فريق الغد

يتطلع المواطنون في مختلف محافظات المملكة، اليوم، إلى أن يكون انتخاب المترشحين للانتخابات النيابية، قائما على أسس تحاكي التحول النوعي في المشهد السياسي ككل، والمشهد الانتخابي على وجه الخصوص، حيث أفرز تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، بالإضافة إلى تعديلات دستورية أخرى، واقعا مختلفا من شأنه أن يدفع ويشجع الناخبين إلى الإقبال بكثافة على الاقتراع، سعيا لإفراز مجلس نواب يقدم أداءً يرقى إلى تطلعات الأردنيين، ويستند إلى مفهوم العمل الجماعي القائم على برامج تقدم رؤى وحلولا قابلة للتطبيق.

والتزاما بمرحلة الصمت الانتخابي، اقتصر نشاط المترشحين ومؤازريهم في المحافظات يوم أمس، على التحضير ليوم الاقتراع بتوزيع المهام، من حيث تجهيز عمل اللجان التنظيمية وتجهيز الفرق والمركبات التي ستقوم بنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع، وتنظيم عمل المندوبين والمتطوعين وإقامة الخيام وتجهيز أماكن جلوس للناخبين أمام مراكز الاقتراع، وما إلى ذلك من مهام تظهر عادة في يوم الاقتراع.

وتبرز في مختلف المحافظات أيضا، دعوات من قبل مواطنين وناشطين وأكاديميين، لمن قد يختار العزوف عن المشاركة في الاقتراع، إلى أن "يكونوا هذه المرة شركاء في مشهد إصلاحي حقيقي، وألا يفوتوا فرصة دعم الجهود الرامية إلى إحداث تغيير نوعي في صورة وأداء مجلس النواب، معتبرين أن ذلك لن يتحقق إلا بمشاركة واسعة تستهدف انتخاب من يحملون الكفاءة والبرامج المقنعة والواقعية".

وأضافوا، "أن العزوف عن المشاركة، يتيح الفرصة لفوز مترشحين يستندون في استقطابهم للناخبين، على أساليب وممارسات بعيدة كل البعد عن آمال الأردنيين وتطلعاتهم في إحداث تغيير حقيقي تكون نتائجه ملموسة"، مشيرين في الوقت ذاته، إلى أن "العزوف لا مبرر له، خصوصا لمن يرغب فعلا في أن يكون شريكا وفاعلا في إعطاء الفرصة للمشهد الإصلاحي بأن ينجح ويستمر".

ووفق ما تؤكد لـ"الغد" أستاذة العلوم السياسية في جامعة اليرموك، شذى الليالي العيسى، "فإن المترشحين للانتخابات في مختلف محافظات المملكة، أمام مسؤوليات كبيرة تتعلق بواقع كل محافظة وحاجتها إلى الخدمات والمشاريع، لا سيما تلك التي تتعلق بالبنية التحتية، أو استقطاب الاستثمارات وإنعاشها اقتصاديا، لمواجهة قضايا بارزة في مقدمتها الفقر والبطالة".

لكن ذلك الأمر كما تضيف العيسى، "لا يعني أن دور النائب يقتصر على الجانب الخدمي، بل إن دوره الأساسي هو في الرقابة والتشريع، والاشتباك الحقيقي والفاعل مع القضايا الوطنية العامة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو غيرها"، مشيرة في الوقت ذاته إلى "أن الدور الخدمي في الأساس مرتبط بالبلديات ومجالس المحافظات، لكن يمكن للنواب في المحافظات دعم الجهود وتعزيزها".

ودعت العيسى المواطنين إلى الإقبال بكثافة على الاقتراع اليوم الثلاثاء، معتبرة "أن نسبة الاقتراع الكبيرة تسهم بشكل مباشر في فوز مترشحين أكفياء، يمكنهم تقديم أداء مختلف في البرلمان، يكون قائما على العمل الجماعي والبرامجي".

وشددت العيسى أيضا على أهمية "أن يختار الناخب، النائب الذي يكون قادرا على الانسجام مع مرحلة التحديث السياسي، ويدرك مسارها الذي يهدف إلى تعزيز المشهد الديمقراطي في الأردن، والوصول به إلى مراحل أكثر تقدما، انسجاما مع الرؤية الملكية والجهود الكثيفة التي بنيت عليها بشأن ملف التحديث السياسي".

ويوم أمس في محافظة البلقاء، بدأ المترشحون بوضع اللمسات الأخيرة وترتيب أوراقهم استعدادا ليوم الاقتراع، حيث اقتصر عملهم مع بدء فترة الصمت الانتخابي على توزيع المهام والأدوار على اللجان المؤازرة، بدءا من توزيع مندوبيهم على المدارس التي اختيرت كمراكز اقتراع وتوزيعهم كذلك على الصناديق، إضافة إلى ترتيب عملية دفع الناخبين لضمان المشاركة بالانتخابات وتوفير وسائل النقل لتسهيل وصولهم إلى مراكز الاقتراع.

كما شرع معظم المترشحين، إلى التواصل مع قواعدهم الانتخابية لحثهم على التوجه لصناديق الاقتراع من خلال وسائل التواصل المختلفة والزيارات واللقاءات الشخصية.

وكان معظم المترشحين، افتتحوا مقارهم الانتخابية في وقت سابق والتي عادة ما تشهد نشاطا لافتا خلال الساعات التي تسبق موعد بدء الاقتراع، إذ يتم فيها وضع الترتيبات اللازمة لضمان وصول أكبر عدد من المؤيدين إلى صناديق الاقتراع والتأكيد على عدم الالتفات إلى الإشاعات التي قد تؤثر على حظوظ مترشحهم في الفوز.

وبحسب الناشط السياسي والاجتماعي، إبراهيم فاهد العدوان، "فإن اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع، يعد أهم يوم بالنسبة للمترشح، إذ إن الترتيبات اللازمة لحث الناخبين على الاقتراع وتأمين وصولهم إلى المراكز، يعد أهم حلقة في العملية الانتخابية"، موضحا أنه "ومع دخول فترة الصمت الانتخابي، فإن معظم المترشحين يلتزمون مقارهم الانتخابية لترتيب الأوضاع وتوزيع الأدوار على اللجان المؤازرة وإعطائهم التعليمات اللازمة لكسب ود أكبر عدد من الناخبين لتعزيز حظوظه بحصد مقعد في البرلمان المقبل".

وأضاف العدوان، "أن الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المستقلة للانتخاب، تعد من أفضل الممارسات والتي تقع على عاتقها الحفاظ على العملية الانتخابية وتسييرها بكل شفافية ونزاهة"، داعيا المواطنين إلى ممارسة حقهم الانتخابي بالتوجه لصناديق الاقتراع واختيار من يمثلهم ويلبي طموحاتهم.

من جهته، أكد رئيس لجنة الانتخابات في محافظة البلقاء ملوح الشخاترة، أن الهيئة أنهت جميع الاستعدادات المتعلقة بيوم الاقتراع وأصبحت جاهزة من كل الجوانب"، مضيفا "أن الهيئة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية تسعى إلى إخراج الانتخابات بديمقراطية وشفافية".

وأشار الشخاترة، إلى "أن الهيئة ستعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تسهيل وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع وممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة ويسر والتشديد على ضرورة حفظ الأمن والنظام وعدم السماح لأي كان الإضرار بالعملية الانتخابية أو التجاوز على قانون الانتخاب أو الخروج على التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة".

في عجلون، دعت الفعاليات الحزبية والأكاديمية والنقابية والشبابية والثقافية في المحافظة المواطنين بجميع شرائحهم إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية، لاختيار من يمثلهم من القوائم الحزبية والقوائم المحلية في المحافظة.

وبحسب الناشط معن الصمادي، "فإن المحافظة تشهد حراكاً انتخابياً كبيراً ودعوات واسعة للمشاركة في الاقتراع، وسط تحذيرات من سلوكيات قد تظهر وتتعلق بشراء الأصوات"، داعيا إلى "المشاركة في العملية الانتخابية واختيار المترشح الأمثل الذي سيمثلهم في مجلس النواب، ذلك أن مشاركة الأحزاب في هذا الاستحقاق الدستوري ستعزز العملية الانتخابية، مما سيسهم في وصول مجلس تشريعي رقابي قادر على التشريع ومراقبة الأداء الحكومي، ما يؤدي إلى نهضة الأردن على مختلف الأصعدة".

وشدد الصمادي، على "دور الشباب في ممارسة دورهم بكل شفافية ونزاهة، والمشاركة في العملية الانتخابية بعقلانية ووعي، وضرورة محاربة المال الأسود واختيار المترشح أو الحزب المناسب الذي يمتلك برنامجاً مقنعاً قابلاً للتطبيق على أرض الواقع".

وقال عميد كلية عجلون الجامعية الدكتور وائل الربضي، "إننا في هذه المرحلة نحتاج إلى مجلس رقابي وتشريعي يعبر عن إرادة الشعب ويلبي طموحاته، وهذا يتطلب من المواطنين المشاركة لاختيار ممثلين قادرين على القيام بواجباتهم تجاه الوطن والقضايا التي تمس المواطن."

وأوضح الربضي، "أن اختيار أشخاص قادرين على حمل هذه الأمانة وتغيير الصورة النمطية للنواب لن يتحقق إلا بالمشاركة الإيجابية الفاعلة وصولاً إلى الإصلاح المنشود"، مؤكدا، "أن القانون الانتخابي رسخ المشاركة الحزبية، وأن خيار المقاطعة لن يخدم الوطن، بل سيحرم الكثيرين من المساهمة في التغيير الذي ننشده. لذلك علينا تلبية نداء قائد الوطن وولي العهد بالمشاركة لتحقيق الطموح الذي يأمله الوطن منا".

أما الناشط الدكتور عدي بني نصر، فشدد من جهته، على "أهمية المشاركة الفاعلة والإيجابية في الانتخابات، لأن من سيصل إلى قبة البرلمان هو من سيتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات التي تهم كل إنسان على امتداد الوطن، وسيكون مسؤولاً عن رسم مستقبله".

ودعا بني نصر، "الشباب، الذين هم قرة عين القائد وولي العهد، إلى أن يسعوا بكل ما أوتوا من قوة لاختيار الممثل الأفضل والأنسب، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، ذلك أن الشباب هم القادرون على إحداث التغيير عبر صناديق الاقتراع".

وأضاف، "أن المواطن الأردني يعيش مرحلة جديدة تتمثل في المشاركة الحزبية المبنية على أساس انتخاب برامج حزبية وليس أشخاصاً، وهذا هو المطلوب في المرحلة الحالية، لأن الوصول إلى حكومات حزبية برلمانية تتبنى وتقدم برامج إصلاحية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بات مطلباً شعبياً، والانتخابات الحالية تعد فرصة حقيقية لوضع الأحزاب تحت الاختبار، ومعرفة ما إذا كانت قادرة على القيام بواجبها الوطني".

أما في محافظة الكرك، فقد شهد يوم أمس التزاما بالصمت الانتخابي، وشهدت مختلف مناطق المحافظة، نشاطا من قبل المترشحين ومؤازريهم لإجراء الترتيبات النهائية المتعلقة بتفاصيل يوم الاقتراع، لا سيما توزيع المهام.

وقال المواطن بلال البطوش، "إن وتيرة المنافسة بين القوائم الانتخابية وبين المترشحين في مختلف مناطق محافظة الكرك مع اقتراب يوم الاقتراع طبيعية، ولم تحدث أي حالة خلافا لما هو متوقع، وخصوصا فيما يتعلق بالتحالفات الانتخابية وتقدير المترشحين لأوضاعهم وفرصهم بالفوز".

وأكد البطوش، "أن هناك توجيها واضحا من قبل المترشحين للناخبين بأهمية المشاركة في يوم الاقتراع، حرصا على إيصال المترشح الذي يستحق الوصول إلى مجلس النواب"، متوقعا في الوقت ذاته "أن ترتفع نسبة الاقتراع في محافظة الكرك في الانتخابات النيابية الحالية مقارنة بالانتخابات الماضية، وذلك بسبب المنافسة الشديدة".

إلى محافظة جرش، حيث اقتصرت تحركات المترشحين أيضا على تجهيز عمل اللجان التنظيمية وتجهيز الفرق والمركبات التي ستقوم بنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع، وتنظيم عمل المتطوعين وبناء الخيام وتجهيز أماكن جلوس للناخبين أمام مراكز الاقتراع.

ووفق الناشط فايز عضيبات، "فإن حالة من الهدوء سادت يوم الصمت الانتخابي في جرش كباقي محافظات المملكة، وكل مواطن يفكر بصمت وحرية ومصداقية وشفافية في اختيار المترشح المناسب دون التعرض لضغوطات من أي مترشح أو من أقاربه أو عشيرته، لا سيما أن يوم الاقتراع هو عرس ديمقراطي ويجب أن يشارك فيه الجميع، ومن حق الجميع المشاركة فيه وممارسة حقهم الدستوري والقانوني بدون أي ضغوط".

وأوضح عضيبات، "أن محافظة جرش من المحافظات النشيطة في الاقتراع، والمشاركة في الاقتراع واسعة، خصوصا أن نسبة السيدات اللواتي يشاركن في الاقتراع كبيرة جدا، وهذا يدل على الوعي السياسي والمجتمعي والعدالة الاجتماعية في جرش، وخير دليل على ذلك وصول السيدة الجرشية إلى قبة البرلمان عدة مرات بالتنافس".

وقال المواطن مزيد الزبون، "إن يوم الصمت الانتخابي هو يوم يحترم من كافة الأطراف، وهو يدل على وعي المترشحين والناخبين، وضمان لممارسة المواطن حقه الدستوري بدون أي ضغوط، حيث قد قدم كل مترشح نفسه بمختلف الوسائل، والمواطن يختار في هذا الوقت ويحدد المترشح المناسب للوصول إلى قبة البرلمان بعيدا عن التعصبات العنصرية والعشائرية والمناطقية".

وفي العقبة، قال المواطن وسام الزعبي، "إن الأيام الثلاثة الماضية قبل الوصول إلى مرحلة الصمت الانتخابي، شهدت حراكا انتخابيا كثيفا تمثل بإقامة الخطابات الانتخابية في المقرات إلى جانب النشاطات على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم تلك القائمة أو تلك أو ذلك الحزب، ولشحذ همم الناخبين للتوجه إلى صندوق الاقتراع".

أما المواطنة عبير أبو الغصون، فأكدت "أن أساس عملية التطوير والتغيير في الأداء والسياسات، هو توسيع دائرة المشاركة في صنع القرار، وذلك من خلال توجه الأغلبية إلى صناديق الاقتراع لفرز ممثلين قادرين على تفهم هذه الأدوار وطبيعة العمل، وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين".

وأكدت أبو الغصون، "أن المشاركة هي القاعدة، والعزوف هو الاستثناء، لكن المشاركة الواسعة هي التي تعزز المشروع الإصلاحي الشامل، وتحقق النهضة على كافة الأصعدة، بالارتكاز على مشاركة الأغلبية في صنع القرار وإحداث الفارق".

ولم يختلف المشهد في محافظة مادبا، حيث انتهزت اللجان المساندة للمترشحين يوم الصمت الانتخابي لمراجعة جداول الناخبين، وحثهم على المشاركة في الانتخابات، فيما تكتظ المقرات الانتخابية بالحضور استعدادا لبدء الاقتراع.

وأبدى رئيس بلدية مادبا الكبرى السابق، مصطفى المعايعة الأزايدة، تفاءله بـ"القانون الانتخابي الجديد الذي يواكب العصر، ويعطي فرصة حقيقية لمشاركة الأحزاب السياسية بشكل أكثر وضوحا من خلال تخصيص 41 مقعدا، مما يثري النهج الانتخابي ويتيح للأحزاب فرصة حقيقية في صنع القرار".

وأضاف، "في المرحلة المقبلة، سنجد تغييرا نوعيا في النهج الانتخابي الذي سيساهم في تفعيل الدور التشريعي والرقابي. وستكون الانتخابات النيابية المقبلة الخطوة الأولى نحو إيجاد الحكومات البرلمانية"، داعيا الذين يحق لهم الانتخاب بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب في دورته العشرين.

ويأمل الناشط الانتخابي رائد الشوابكة، "أن تزداد نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية"، مشيرا إلى أن "تطور الحياة السياسية في الأردن نابع من رغبة القيادة الهاشمية في مشاركة كافة فئات الشعب في رسم مستقبل زاهر للأجيال القادمة، وأن الرؤى الملكية في تطوير الحياة الحزبية في الأردن جزء لا يتجزأ من توسيع مشاركة كافة أطياف المجتمع في صنع القرار الوطني على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي".

كما دعت الناشطة الحزبية والاجتماعية فدوى حمارنة، من يحق لهم الانتخاب بالذهاب إلى صناديق الاقتراع للمشاركة الفعالة في الانتخابات النيابية، مشيرة إلى "أن قانون الانتخابات الجديد، يتيح للغالبية العظمى االمشاركة في إفراز مجلس نيابي أكثر فاعلية في استخراج قوانين ناظمة لحياة المواطنين"، معتبرة كذلك، "أن العمل الحزبي هو أيضا طريق لإيجاد منظومة نيابية ديمقراطية أكثر تفاعلاً، ويثبت ذلك بتخصص 41 مقعداً للأحزاب، وهذا بحد ذاته بداية نحو مشاركة الأحزاب في العملية الانتخابية بشكل أكثر وعياً وقدرة على تعزيز النهج الديمقراطي في الحياة السياسية وتوسيع المشاركة الشعبية من أجل المساهمة الفعالة في تقدم وازدهار الأردن".

وفي إربد، استغل المترشحون يوم الصمت الانتخابي بإنهاء كافة الترتيبات اللوجستية من تجهيز الباصات والمركبات التي ستقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع، إضافة إلى إنهاء الكشوفات الخاصة بالمتطوعين الذين سينتشرون أمام مراكز الاقتراع.

وقام العديد من أنصار المترشحين بنصب الخيم أمام مراكز الاقتراع من أجل استقبال الناخبين وتعريفهم بالقوائم المحلية والحزبية التي ستخوض الانتخابات وكيفية الاقتراع في ظل القانون الجديد.

وبحسب مدير حملة انتخابية لأحد المترشحين، "فإن عمل اللجان سيستمر لحتى صباح يوم الاقتراع من أجل إنهاء جميع الترتيبات وتوزيع المتطوعين على مراكز الاقتراع"، مشيرا إلى "أن هذه الانتخابات فيها تنافس شديد، خصوصا على القوائم المحلية في ظل توقع تساوي العديد من المترشحين بعدد الأصوات".

وأشار إلى "أن يوم الاقتراع هو اليوم الفاصل وهو حصيلة الأشهر الماضية من اللقاءات والاجتماعات التي بذلها المترشح"، مؤكدا أن "المتطوعين الذين يتواجدون أمام مراكز الاقتراع تقع عليها مسؤولية إقناع الناخب في التصويت لصالح المترشح".

وأكد المواطن محمد البشتاوي، "أن الناخب شريك أساسي في إفراز مجلس نواب قوي من أصحاب الخبرة والمطلعين على هموم المواطن والقادرين على إحداث تشريعات من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن، متوقعا "أن يضم مجلس النواب المقبل، العديد من الأسماء الجديدة والشبابية القادرة على التغير وإحداث نقلة نوعية في الأداء".

وقال البشتاوي، "إن عدم المشاركة في الانتخابات من شأنها إيصال أشخاص غير مؤهلين أو أكفياء إلى مجلس النواب المقبل، ويتناقض مع مطالب المواطنين في انتخاب المترشح القادر على إيصال هموم المواطن وحل قضاياه"، مشددا على أهمية "الابتعاد عن التصويت للمترشحين على أساس مصالح شخصية أو عشائرية".

أما المواطن صابر الرياحنة، فيرى "أن عدم المشاركة في الانتخابات ليست حلا، خصوصا أن هناك مجلس نواب مقبل لا محالة، وبالتالي يجب انتخاب نائب قوي وصاحب برنامج انتخابي واضح، وليس مترشحين من أصحاب الشعارات الرنانة التي لا يمكن تحقيقها".