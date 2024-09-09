انطلاق مبادرة أحدية الغرفة في غرفة الخرج

(MENAFN
- Al Watan)
انطلقت مبادرة (أحدية الغرفة) في غرفة الخرج، حيث استضاف البرنامج الأستاذ محمد بن عبدالرزاق القشعمي، الكاتب والمؤرخ والمؤلف السعودي، والأستاذ الدكتور عبداللطيف بن محمد الحميد، أستاذ التاريخ السعودي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كان اللقاء بعنوان (تجارب توثيق التاريخ الشفوي بالمملكة) بإشراف المشرف على مسار الثقافة والأدب والتراث، الأستاذ علي بن سليمان الدريهم.
شهد الحدث حضورًا كثيفًا من المهتمين بالأدب والثقافة والإعلاميين، مما يعكس أهمية الموضوعات التي تمت مناقشتها والتفاعل الكبير مع الضيوف المميزين.
تناول النقاش أهمية التاريخ الشفوي ودوره في توثيق الذاكرة الجماعية للمجتمع، حيث يُعتبر وسيلة فعالة لنقل التجارب والمعارف من جيل إلى آخر. وقد أشار الأستاذ محمد القشعمي إلى أنه أجرى حوالي 400 مقابلة، مما يعكس جهوده الكبيرة في توثيق التاريخ الشفوي. كما تناول الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن محمد الحميد المصادر التاريخية وأهميتها في فهم السياقات التاريخية.
قدم الحضور شكرهم للغرفة التجارية على تنظيم هذا الحدث المميز، وتم تكريم الضيوف بدروع تذكارية تقديرًا لمشاركتهم القيمة.
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