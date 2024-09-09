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انطلاق مبادرة أحدية الغرفة في غرفة الخرج

9/9/2024 3:25:20 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت مبادرة (أحدية الغرفة) في غرفة الخرج، حيث استضاف البرنامج الأستاذ محمد بن عبدالرزاق القشعمي، الكاتب والمؤرخ والمؤلف السعودي، والأستاذ الدكتور عبداللطيف بن محمد الحميد، أستاذ التاريخ السعودي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كان اللقاء بعنوان (تجارب توثيق التاريخ الشفوي بالمملكة) بإشراف المشرف على مسار الثقافة والأدب والتراث، الأستاذ علي بن سليمان الدريهم.
شهد الحدث حضورًا كثيفًا من المهتمين بالأدب والثقافة والإعلاميين، مما يعكس أهمية الموضوعات التي تمت مناقشتها والتفاعل الكبير مع الضيوف المميزين.
تناول النقاش أهمية التاريخ الشفوي ودوره في توثيق الذاكرة الجماعية للمجتمع، حيث يُعتبر وسيلة فعالة لنقل التجارب والمعارف من جيل إلى آخر. وقد أشار الأستاذ محمد القشعمي إلى أنه أجرى حوالي 400 مقابلة، مما يعكس جهوده الكبيرة في توثيق التاريخ الشفوي. كما تناول الأستاذ الدكتور عبداللطيف بن محمد الحميد المصادر التاريخية وأهميتها في فهم السياقات التاريخية.
قدم الحضور شكرهم للغرفة التجارية على تنظيم هذا الحدث المميز، وتم تكريم الضيوف بدروع تذكارية تقديرًا لمشاركتهم القيمة.

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