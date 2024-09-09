العادات تتغلب على إجراءات الإنعاش في المستشفيات

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت دراسة جديدة نشرها موقع Cureus أن عادات السعوديين في إسعاف مصابيهم تجبر الأطباء على السماح بحضور العائلة أثناء الإنعاش الطبي، رغم أن كثيرا من الأطباء صارمون في المنع. وخلصت الدراسة التي شارك فيها 450 طبيبا في جميع أنحاء المملكة، إلى أن 60 إلى 70 % من أطباء الطوارئ يسمحون لعضو من الأسرة بحضور إنعاش مرضاهم. وتنخفض هذه النسبة إذا كانت المريضة أنثى. الإجراء الطبي والسماح بحضور عضو من الأسرة
- 41.8 % يرفضون حضور العائلة بعد السكتة القلبية
- 33.9 % سيسمحون لشخص واحد فقط إذا طُلب منهم ذلك
- 34 % يرفضون في حالات إنعاش الأطفال
- 64 % يرفضون الحضور في حال كان المريض أنثى
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