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العادات تتغلب على إجراءات الإنعاش في المستشفيات

9/9/2024 3:25:20 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة جديدة نشرها موقع Cureus أن عادات السعوديين في إسعاف مصابيهم تجبر الأطباء على السماح بحضور العائلة أثناء الإنعاش الطبي، رغم أن كثيرا من الأطباء صارمون في المنع. وخلصت الدراسة التي شارك فيها 450 طبيبا في جميع أنحاء المملكة، إلى أن 60 إلى 70 % من أطباء الطوارئ يسمحون لعضو من الأسرة بحضور إنعاش مرضاهم. وتنخفض هذه النسبة إذا كانت المريضة أنثى.
الإجراء الطبي والسماح بحضور عضو من الأسرة
- 41.8 % يرفضون حضور العائلة بعد السكتة القلبية
- 33.9 % سيسمحون لشخص واحد فقط إذا طُلب منهم ذلك
- 34 % يرفضون في حالات إنعاش الأطفال
- 64 % يرفضون الحضور في حال كان المريض أنثى

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