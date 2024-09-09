استخلاص شامبو من قشور اللومي الحساوي

(MENAFN
- Al Watan)
لأول مرة، استخلصت ((خبيرة)) سعودية، متخصصة في العناية بالشعر وفروة الرأس، ((شامبو)) طبيعيًا من بودرة قشور محصول
اللومي الحساوي، المليء بفيتامين (C)، الذي يحسن معدل نمو الشعر عن طريق تعزيز إنتاج الكولاجين، وتساعد الطبيعة الحمضية للبودرة على شد بصيلات الشعر، ومنع تساقط الشعر، ويساعد على تنظيف فروة الرأس، وفتح بصيلات الشعر المسدودة، التي غالبًا ما يؤدي انسداد البصيلات إلى مشاكل مثل القشرة وتساقط الشعر.
100 غسلة
قالت الخبيرة نجلاء الدوسري: إن طريقة استخدامه، اثناء الاستحمام والشعر مبلل، نقوم بتبليل الشامبو بقليل من الماء، ثم بمسحه على الشعر من الأعلى للأسفل، ثم فرك الشعر بأصابع اليد حتى تتكون رغوة ثم شطفه بالماء، ومدة بقائه، عند الحفاظ عليه جافًا بعد كل استخدام يصل استخدامه من 80 إلى 100 غسلة على حسب طول وكثافة الشعر. فوائده:
01 - التوفير: عبارة عن منتجات عالية التركيز، فيمكن استخدامها لغسلات أكثر في المتوسط من الشامبو السائل.
02 - الملاءمة: بمجرد أن يجف يمكن تخزينه بسهولة في علبة.
03 - الصحة: يستخدم إضافات كيميائية أقل من الشامبو السائل.
04 - الاستدامة: يساعد على توفير المياه، وهي مورد أساسي ومحدود، ويمكن استخدام عبوات بسيطة وقابلة للتحلل.
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