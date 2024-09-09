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استخلاص شامبو من قشور اللومي الحساوي

9/9/2024 3:25:20 PM
(MENAFN- Al Watan) لأول مرة، استخلصت ((خبيرة)) سعودية، متخصصة في العناية بالشعر وفروة الرأس، ((شامبو)) طبيعيًا من بودرة قشور محصول اللومي الحساوي، المليء بفيتامين (C)، الذي يحسن معدل نمو الشعر عن طريق تعزيز إنتاج الكولاجين، وتساعد الطبيعة الحمضية للبودرة على شد بصيلات الشعر، ومنع تساقط الشعر، ويساعد على تنظيف فروة الرأس، وفتح بصيلات الشعر المسدودة، التي غالبًا ما يؤدي انسداد البصيلات إلى مشاكل مثل القشرة وتساقط الشعر.
100 غسلة
قالت الخبيرة نجلاء الدوسري: إن طريقة استخدامه، اثناء الاستحمام والشعر مبلل، نقوم بتبليل الشامبو بقليل من الماء، ثم بمسحه على الشعر من الأعلى للأسفل، ثم فرك الشعر بأصابع اليد حتى تتكون رغوة ثم شطفه بالماء، ومدة بقائه، عند الحفاظ عليه جافًا بعد كل استخدام يصل استخدامه من 80 إلى 100 غسلة على حسب طول وكثافة الشعر. فوائده:
01 - التوفير: عبارة عن منتجات عالية التركيز، فيمكن استخدامها لغسلات أكثر في المتوسط من الشامبو السائل.
02 - الملاءمة: بمجرد أن يجف يمكن تخزينه بسهولة في علبة.
03 - الصحة: يستخدم إضافات كيميائية أقل من الشامبو السائل.
04 - الاستدامة: يساعد على توفير المياه، وهي مورد أساسي ومحدود، ويمكن استخدام عبوات بسيطة وقابلة للتحلل.

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