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محافظ الرس يدشن ملتقى وطننا أمانة

9/9/2024 3:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن محافظ الرس، حسين بن عبد الله العساف، ملتقى ((وطننا أمانة))، الذي ينظمه مجلس أهالي الرس بالتعاون مع جهات حكومية وأهلية عدة، حيث يهدف الملتقى، الذي شهد حضورًا كبيرًا من مختلف فئات المجتمع، إلى تعزيز الوعي حول مخاطر المخدرات، وأهمية تضافر الجهود المجتمعية لمواجهتها.
ويتضمن الملتقى عددًا من الفعاليات المتنوعة من محاضرات وورش عمل، تهدف إلى تسليط الضوء على الأبعاد المختلفة لقضية المخدرات وسبل مواجهتها، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الأمنية والصحية والاجتماعية التي قدمت خبراتها ومعلوماتها للحضور.
ويأتي هذا الملتقى ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي يقيمها مجلس أهالي الرس بهدف تعزيز الوعي المجتمعي، وتشجيع المشاركة الفعالة في حماية المجتمع من آفة المخدرات.

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