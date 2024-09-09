محافظ الرس يدشن ملتقى وطننا أمانة

(MENAFN
- Al Watan)
دشن محافظ الرس، حسين بن عبد الله العساف، ملتقى
((وطننا أمانة))، الذي ينظمه مجلس أهالي الرس بالتعاون مع جهات حكومية وأهلية عدة، حيث يهدف الملتقى، الذي شهد حضورًا كبيرًا من مختلف فئات المجتمع، إلى تعزيز الوعي حول مخاطر المخدرات، وأهمية تضافر الجهود المجتمعية لمواجهتها.
ويتضمن الملتقى عددًا من الفعاليات المتنوعة من محاضرات وورش عمل، تهدف إلى تسليط الضوء على الأبعاد المختلفة لقضية المخدرات وسبل مواجهتها، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الأمنية والصحية والاجتماعية التي قدمت خبراتها ومعلوماتها للحضور.
ويأتي هذا الملتقى ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي يقيمها مجلس أهالي الرس بهدف تعزيز الوعي المجتمعي، وتشجيع المشاركة الفعالة في حماية المجتمع من آفة المخدرات.
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