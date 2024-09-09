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مصاب بإنفلونزا والمصدر مجهول

9/9/2024 3:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) في الولايات المتحدة الأمريكية، وجود أول حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور دون وجود أثر معروف للحيوانات.
وأصيب شخص بإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة، ولكن هذه المرة، لا يعرف مسؤولو الصحة العامة كيف أصيب هذا الشخص بفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى (HPAIV).
لحسن الحظ، تعافى المريض، لكنه الشخص الـ14، الذي يصاب بإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة هذا العام، وأول مريض ((لم يتعرض لحيوان معروف بشكل مباشر))، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وكانت جميع الحالات البشرية السابقة بين العمال، الذين أصيبوا بالفيروس من حيوانات مريضة في مزارع الدواجن أو الأبقار. هذه الحالة الجديدة هي لغز يحاول مركز ((سي دي سي)) حله.

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