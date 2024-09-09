مصاب بإنفلونزا والمصدر مجهول

(MENAFN
- Al Watan)
أكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) في الولايات المتحدة الأمريكية، وجود أول حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور دون وجود أثر معروف للحيوانات.
وأصيب شخص بإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة، ولكن هذه المرة، لا يعرف مسؤولو الصحة العامة كيف أصيب هذا الشخص بفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى (HPAIV).
لحسن الحظ، تعافى المريض، لكنه الشخص الـ14، الذي يصاب بإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة هذا العام، وأول مريض ((لم يتعرض لحيوان معروف بشكل مباشر))، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وكانت جميع الحالات البشرية السابقة بين العمال، الذين أصيبوا بالفيروس من حيوانات مريضة في مزارع الدواجن أو الأبقار. هذه الحالة الجديدة هي لغز يحاول مركز ((سي دي سي)) حله.
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