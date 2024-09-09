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حفاظات الأطفال تطفئ الحرائق

9/9/2024 3:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) طورت مجموعة من الباحثين من جامعة ستانفورد مادة هلامية قادرة على الوقاية من الحرائق المدمرة، حيث تم اكتشاف هذه المادة بالصدفة إذ أنها مماثلة لمادة موجودة في الحفاظات.
ووفقا لنتائج البحث المنشور في مجلة ((المواد المتقدمة))، أوضح الباحثون أنه يمكن رش المادة الجديدة، التي توصف بأنها ((معززة للمياه))، على المباني لإنشاء حاجز يدوم لفترة أطول من المنتجات الموجودة بالفعل.
وكلمة السر في هذه المادة تكمن في مكوناتها، حيث إن المنتجات الموجودة حاليا في السوق تميل إلى التبخر في أقل من ساعة في ظروف الحرارة والجفاف الشديدة المعتادة في الحرائق، فإن المادة التي طورتها جامعة ستانفورد تظل نشطة لفترة طويلة جدا.
وتشتمل تركيبتها على بوليمرات فائقة الامتصاص، مماثلة لتلك المستخدمة في الحفاظات، والتي تتمدد عند مزجها بالماء، مما يخلق حاجزًا هلاميًا عن النار يلتصق بالأسطح.
يضاف إلى ذلك أن جزيئات السيليكا التي، عند تعرضها لدرجات حرارة عالية، تتحول إلى ((إيروجيل))، وهي مادة صلبة ومسامية معروفة بخصائصها العازلة، تستمر في حماية الطبقة الأساسية حتى بعد استخدام كل الماء والسليلوز.

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