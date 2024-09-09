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نفوق الخفافيش يقتل 1000 رضيع

9/9/2024 3:14:51 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة جديدة أن أكثر من 1000 حالة وفاة بين الرضع كانت نتيجة لنقوق جماعي للخفافيش في أمريكا الشمالية، مما أدى إلى زيادة استخدام المبيدات الحشرية، وهو تذكير قاتم بمدى أهمية هذا النوع من الحيوانات، الذي تعرض لانتقادات شديدة، لرفاهيتنا.
ووجد عدد من سكان ولاية نيويورك، في عام 2006، خفافيش في كهف ((هاو))، كانت تنمو على أنوفها مادة بيضاء غريبة وناعمة، وكانت هذه أول مشاهدة لمتلازمة الأنف الأبيض، وهو مرض فطري دمر أعدادا من الخفافيش في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وقال مؤلف الدراسة إيال فرانك، وهو خبير اقتصادي بيئي في جامعة شيكاغو: ((الخفافيش تضيف قيمة إلى المجتمع بدورها كمبيدات حشرية طبيعية، وتُظهر هذه الدراسة أن تدهورها يمكن أن يكون ضارًا بالبشر)).
وتنتج متلازمة الأنف الأبيض عن فطر يسمى ((Pseudogymnoascus destructans))، الذي ينمو حول أفواه الخفافيش وأنوفها وآذانها.
وأوضح أن ((الخفافيش آكلة الحشرات تحافظ على أعداد الآفات الزراعية تحت السيطرة، لذا مع ارتفاع معدلات وفيات الخفافيش بسبب متلازمة الأنف الأبيض إلى ما يزيد على 70 % في الولايات المتحدة منذ اكتشاف المرض لأول مرة في عام 2006، اضطر المزارعون إلى التعويض عن طريق اللجوء إلى الحلول الكيميائية لحماية المحاصيل)).

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