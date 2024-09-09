Tuesday, 10 September 2024 12:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرياضة يوميا تقي من السرطان

9/9/2024 3:14:50 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت منظمات دعم مرضى السرطان في ألمانيا إلى ممارسة الرياضة يومياً في المدارس لمدة ساعة، مشيرة في ذلك إلى التأثير الوقائي من السرطان عند ممارسة الأنشطة البدنية بصورة دورية.
وقال جيرد نيتكوفن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الألمانية لدعم مرضى السرطان: ((متعة الحركة هي في الواقع شيء متأصل فينا منذ ميلادنا.. ولكن لأسباب مختلفة ينسى كثير من الأطفال متعة النشاط البدني ويكبرون ليصبحوا عازفين عن الحركة)).
وجاء في بيان صدر عن الأسبوع الوطني للوقاية من السرطان أنه من المهم تحفيز الأطفال على ممارسة النشاط البدني.
ويقام الأسبوع الوطني تحت عنوان ((نتحرك معاً - نقلل مخاطر الإصابة بالسرطان)) اعتباراً من اليوم حتى الأحد المقبل، وهو مبادرة من المؤسسة الألمانية لدعم مرضى السرطان ومركز أبحاث السرطان الألماني وجمعية السرطان الألمانية.
وبمناسبة أسبوع الوقاية تطلق المنظمات الثلاثة حملة تحت شعار ((هل تريد مرافقتي؟)) على شبكات التواصل الاجتماعي. وجاء في البيان أن الهدف هو تحفيز الناس بعضهم بعضاً على ممارسة نشاط بدني معاً ومشاركة الأنشطة التي يمارسونها معاً على منصات ((إنستجرام)) أو ((فيسبوك)) أو ((إكس)) أو ((لينكد إن)) تحت هاشتاق ((#MitMirGehen)) (#رافقني).
وكتبت المنظمات الثلاثة في البيان: ((إذا مارست نشاطاً بدنياً يومياً، فيمكنك تقليل خطر الإصابة بالسرطان على المستوى الفردي... يمكن تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان الشائعة على وجه الخصوص مثل سرطان الثدي (بعد انقطاع الطمث) وسرطان القولون بنسبة تتراوح بين 20 و30 % من خلال النشاط البدني)). وأشار البيان في المقابل إلى أن ما يقدر بنحو 6 % من جميع حالات السرطان الجديدة في ألمانيا ناجمة عن العزوف عن الحركة.
وبجانب الدعوة إلى ممارسة مزيد من الرياضة في المدارس، طالبت المنظمات بإتاحة عروض منخفضة التكلفة لتحفيز جميع الفئات العمرية على ممارسة الرياضة، مشيرة إلى أنه يمكن للبلديات على سبيل المثال توفير مسارات آمنة للدراجات ومسارات جري مضيئة.

MENAFN09092024000089011017ID1108653768

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث