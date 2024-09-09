كي بي إم جي: التقنية المالية تغذي الاقتصاد الرقمي في السعودية

MENAFN - Al Watan) تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق طموحاتها في أن تصبح مركزًا عالميًا رائدًا في مجال التقنية المالية "فنتك "، التي تمثلت من خلالمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة2030.ويستعرض أحدث تقرير لـ كي بي إم جي، بعنوان "فتح آفاق المستقبل: نظرة عامة على فرص التقنية المالية في المملكة العربية السعودية"، وقد نُشر التقرير في ختام مؤتمر التقنية المالية 24 "فنتك"؛ وهي الحدث الرئيسي الذي يعقده برنامج تطوير القطاع المالي والبنك المركزي السعودي "ساما" وهيئة السوق المالية وهيئة التأمين وينظم من خلال التحالف بين مبادرة التقنية المالية وإينفورما والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثمار، بحيث يستعرض المؤتمر مشهد التقنية المالية المتوسع بسرعة في المملكة، مع تسليط الضوء على محركات النمو والاتجاهات الناشئة والفرص الإستراتيجية للمستثمرين والشركات.

ويشير التقرير إلى أنَّ سوق التقنية المالية "فنتك " قد واجه في النصف الأول من عام 2024تحديات كبيرة تمثلت في حالة عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع أسعار الفائدة ومع ذلك تزايد الاستثمار في التقنية المالية بين سبتمبر 2020وحتى ديسمبر 2023، حيث استقطبت فنتك السعودية استثمارات بقيمة تتجاور 1.14 مليار دولار،بقيمة استثمارات تتجاوز 791مليون دولار خلال 2023، بزيادة تقدر بنحو 231 في المائة، عن نفس الفترة للعام الماضي.

وفي هذا الصدد، قال أنتوني رودنكلاو، رئيس قسم الابتكار في الخدمات المالية والتقنية المالية في كي بي إم جي العالمية: "إنَّ الرؤية الإستراتيجية للمملكة العربية السعودية تعزز وتغذي ثورة التقنية المالية، ويمثل النمو في المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية المفتوحة بداية التحول المالي الذي سيعيد تشكيل اقتصاد المملكة".

وقد أدى التزام المملكة بالتقنية المالية، الذي يدعمه برنامج تطوير القطاع المالي و إستراتيجية التقنية المالية، إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات والشركات الناشئة وتبني المدفوعات الرقمية؛ حيث ارتفع عدد شركات التقنية المالية من 89 شركة في عام 2021 إلى 226 شركة في عام 2023، متجاوزًا بذلك أهداف برنامج تطوير القطاع المالي،كما ساهمت الهيئات التنظيمية، مثل: البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية بدور محوري، من خلال ما تقدمه من مبادرات، مثل:المختبرات التنظيمية وأطر الخدمات المصرفية المفتوحة.

وتعليقًا على ذلك، قال أويس شهاب، رئيس قطاع الخدمات المالية لدىشركة كي بي إم جي في السعودية: "لقد بنت المملكة العربية السعودية منظومة مواتية لازدهار شركات التقنية المالية؛ فالمحفزات القوية المدعومة من الجهات التنظيمية، والقدرة على الوصول إلى رأس المال، والتعاون بين القطاع المصرفي، إلى جانب التركيبة السكانية المواتية؛جعلت منها مكانًا يستحق المتابعة والترقب."

وتشمل محركات النمو الرئيسية التحول نحو مجتمع غير نقدي، حيث تتجاوز المدفوعات غير النقدية 70% في عام 2023. وقد أثبتت البنية التحتية القوية للمدفوعات، مثل: "مدى"، التي شهدت زيادة بنسبة 71% عامًا بعد عام في معاملات التجارة الإلكترونية في الربع الثالث من عام 2022، و"سداد"، أنَّ لهما أهمية مركزية، كما يؤكد ترخيص البنك المركزي السعودي لـ 27 شركة لتقديم خدمات الدفع التزامه بمسيرة التحول.

ولا تقتصر التطورات في القطاع على أنواع المدفوعات ونقاط البيع فقط، بل اتسعت، لتشمل الأمن السيبراني وحماية البيانات، والتكنولوجيا التنظيمية، وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطةالحجم، والتمويل التجاري، والتكنولوجيا المناخية، والخدمات المصرفية المفتوحة، وأسواق رأس المال والادخار والخدمات المصرفية الرقمية.

كما تكتسب خيارات التمويل البديلة، مثل: القروض غير المنتظمة والتمويل الجماعي زخمًا، حيث زاد عدد عملاء القروض غير المنتظمة من 76 ألفًا في عام 2020 إلى 10 ملايين في عام 2022، وبلغ التمويل الجماعي للديون 771 مليون ريال سعودي في عام 2022، بزيادة قدرها 2.5 ضعفًا عن العام السابق؛ مما يسلط الضوء على إمكانات نمو هذا القطاع.

وقد ساهم النهج الاستباقي الذي ينتهجه البنك المركزي السعودي "ساما" تجاه الخدمات المصرفية المفتوحة، بما في ذلك إطلاق مختبر الخدمات المصرفية المفتوحة في عام 2023، في تسريع تبني التقنية المالية، وفي الوقت نفسه، ومع وجود أكثر من 1.3 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة الحجم، تحظى حلول التقنية المالية بين الشركات بطلب متزايد، حيث تعالج التحديات في الوصول إلى الائتمان ومعالجة المدفوعات وإدارة الشؤون المالية.

وبالنظر إلى المستقبل، نرى أنَّ المملكة العربية السعودية تستثمر الكثير في تقنيات، مثل: Web3، وmetaverse، والواقع المعزز، ويتجلى ذلك في استثمار نيوم 50 مليون دولار أمريكي في الشركات الناشئة Web3، كما يساهم تركيز المملكة على ابتكارات الطاقة النظيفة في دفع الاستثمارات في تكنولوجيا المناخ والتمويل المستدام، حيث تم استثمار 443 مليون دولار أمريكي بين عامي 2018 و2023، كما يستعد قطاع الخدمات المصرفية الرقمية لتحقيق النمو، حيث تمَّإصدار ثلاثة تراخيص وبنكين رقميين في مراحل تجريبية في عام 2023 بعد موافقة البنك المركزي السعودي، ليتم العمل بشكل عام بعد ذلك، ومن المتوقع أن يدفع ذلك المزيد من الابتكار.

وتقدم هذه الاتجاهات فرصًا للمستثمرين والمؤسسين والمنظمات الراسخة، وقد ختم السيد شهاب حديثه قائلًا: "تقدم القطاعات ذات النمو المرتفع، مثل: المدفوعات الرقمية والتمويل البديل والخدمات المصرفية المفتوحة وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عوائد مميزة،وبالنسبة للمؤسسين، تتوافر فرص التوسع بكثرة، مع أمثلة ناجحة مثل:تامارا وتابي التي وصلتا إلى أن تصبحا من شركات اليونيكورن في مجال القروض. كما يمكن للمنظمات الراسخة الاستفادة من التعاون مع شركات التقنية المالية للوصول إلى الابتكار والمرونة وشرائح جديدة من العملاء."