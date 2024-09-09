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دول الخليج: نحمل إسرائيل مسؤولية الحرب على غزة أمام المجتمع الدولي

9/9/2024 3:14:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أدان المجلس الوزاري الخليجي العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث أكد في البيان الختامي له أن إسرائيل تتحمل مسؤولية الحرب على غزة أمام المجتمع الدولي، مطالبا بوقف النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية.
وشدد المجلس على أهمية وضع خطة لعودة السلطة الفلسطينية لغزة، وأكد البيان الختامي على أن حقل الدرة ملكية مشتركة بين المملكة والكويت، كما شدد البيان على أهمية حفظ أمن المنطقة البحري وممراتها المائية، ويؤكد دعمه الكامل لتحقيق أمن واستقرار اليمن.
من جانبه أكد أمين مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في البيان الختامي عن الوقوف على مسافة واحدة في الحرب الأوكرانية الروسية، مشيرا إلى التوصل مع روسيا والهند والبرازيل لوقف الحرب في غزة وحل دائم وشامل لحل بين فلسطين وإسرائيل.

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